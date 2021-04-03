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Дмитрий Чеботарев: «Я не боюсь хейта, он даже дает силы для того, чтобы двигаться дальше»

интервью >>
3 апреля 2021
В прокат 1 апреля вышел первый отечественный фильм по российскому комиксу «Майор Гром: Чумной Доктор». Среди героев экранизации графического романа издательства Bubble — не только заглавный питерский полицейский в исполнении Тихона Жизневского, но и взбалмошная журналистка Юля Пчелкина (Любовь Аксенова), романтичный новичок органов правопорядка Дима Дубин (Александр Сетейкин), создатель социальной сети «Вместе» Сергей Разумовский (Сергей Горошко) и его друг, пожалуй, один из самых неоднозначных героев Вселенной Bubble Олег Волков (Дмитрий Чеботарев), причем в киноверсии даже тех, кто уже знаком с комиксами Bubble, ждет несколько неожиданных сюжетных поворотов. Не углубляясь в спойлеры, мы поговорили о фильме, комикс-культуре и российском кино с Дмитрием Чеботаревым.

Дмитрий Чеботарев: «Я не боюсь хейта, он даже дает силы для того, чтобы двигаться дальше»
фото: Дисней Студиос

До съемок в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор» знакомы ли вы были с комикс-культурой и отдельно с проектами Bubble?

Да, хотя я больше предпочитаю так называемые графические романы. Но с проектами Bubble я был знаком до начала съемок и до приглашения на кастинг. Тогда появился только первый короткий метр про Майора Грома, в нем участвовали известные мне ребята, актеры. Мне очень понравилась короткометражка, это было любопытно, сделано как-то по-новому и очень качественно, поэтому я решил узнать, а по мотивам чего был снят этот фильм. И так я выяснил, что уже несколько лет существуют комиксы про Майора Грома, и решил их все прочитать. А спустя два года уже получил приглашение на пробы.

В России некоторые считают, что фильмы по комиксам — это хоть и популярный, но пустоватый киножанр. Как вы относитесь к таким утверждениям? Смотрели ли вы голливудские картины в этом жанре, и есть ли у вас любимые проекты?

Мне кажется, что комиксы пустоватыми считают те люди, которые не пытались с ними познакомиться. Если изучить это поле деятельности, то можно найти замечательные произведения. Например, есть графический роман «Маус», лауреат Пулитцеровской премии, которую просто так никому не дают. Или абсолютно глубочайшие и драматичные графические романы «Персеполис», «Палестина», «Стигматы». Что касается киножанра, то вообще во всех фильмах MARVEL и DC прослеживается конкретный посыл зрителю, и он совсем не поверхностный и не банальный. Я смотрел картины по комиксам, особенно при подготовке к съемкам, но вряд ли смогу назвать что-то любимое, потому что смотрел их в совокупности и с определенными задачами. Но, наверное, смогу все-таки выделить фильм «Темный рыцарь».

Дмитрий Чеботарев: «Я не боюсь хейта, он даже дает силы для того, чтобы двигаться дальше»
фото: Дисней Студиос

Как вы согласились на участие в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор»? Пришлось ли вам проходить какие-то уроки физподготовки, например? И были ли у вас какие-то референсы для вашего героя?

Я с огромным удовольствием согласился поучаствовать в этом фильме. И начался длительный период проб. Он был достаточно кропотливый, с перерывами, поэтому работа над картиной была долгой и с глубоким погружением в материал. Физподготовку я никакую не проходил, этого не требовалось: чтобы это понять, нужно посмотреть фильм. Однако пришлось долго и детально разбирать самого персонажа в комиксах, собирать по крупицам различные детали: мимику, движение рук и тела. Также пришлось изучать фанатское творчество, потому что фанаты очень много сделали разных исследований по поводу биографии Олега Волкова. Поэтому всем спасибо, кто проделал эту работу, вы очень помогли мне в создании этого персонажа. А что касается референсов, то я наблюдал за Локи из киновселенной MARVEL, которого играет Том Хиддлстон, и за Томом Харди, перманентно смотрел, как он работает со своей внутренней энергией.

Чем вас зацепил ваш персонаж? Есть ли у вас с ним что-то общее? По комиксам Олег Волков, скорее, злодей, нежели герой. Не смущало ли вас это?

Нет, конечно, не смущало, потому что в любом персонаже нужно искать правду и боль, которая привела его в ту точку, в которой он встречается со зрителем. Олег Волков зацепил меня тем, что это настоящий друг, верный своему самому близкому человеку, другу детства, с которым они росли вместе в детском доме, — Сергею Разумовскому. Мой персонаж сделает все, что в его силах, чтобы защитить своего единственного друга. Кроме того, в комиксах Олег Волков — один из самых драматичных и сложных фигур. А в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор» этого персонажа ждет очень трагичный поворот в судьбе, поэтому мне было интересно его сыграть.

Дмитрий Чеботарев: «Я не боюсь хейта, он даже дает силы для того, чтобы двигаться дальше»
фото: Дисней Студиос

Как вы вообще выбираете проекты, в которых участвуете? Для вас важнее интересный персонаж, хороший сценарий, крутая команда и партнеры по съемочной площадке?

В первую очередь мне важны история и персонаж – они должны быть интересными. Я берусь только за то, что приносит мне удовольствие. Поэтому, если нет хорошей истории, какой бы классной ни была команда и актеры, из нее невозможно будет что-то вытащить, и все труды любой профессиональной команды попросту будут разбиваться.

Как вы думаете, нужны ли вообще российским зрителям такие фильмы, как «Майор Гром: Чумной Доктор»? Грубо говоря, не боитесь ли после выхода картины столкнуться с волной хейта – мол, с MARVEL не сравнить?

Российскому зрителю нужно хорошее российское кино, как воздух. И мы старались делать наш фильм хорошим и создавали его с огромным уважением, любовью и вниманием именно к зрителю. У нас получилось абсолютно зрительское развлекательное кино, в котором есть и мораль, и такие моменты, где можно и погрустить, и посмеяться, и подумать. Поэтому я надеюсь, что такие фильмы, как «Майор Гром: Чумной Доктор», нужны российскому зрителю, и мы получим отклик в лице благодарных людей. Для нас важно, чтобы зритель шел в кино, смотрел его, хвалил, ругал, потому что без внимания зрителя никакое кино не может существовать. А что касается хейта, то, с одной стороны, у нас почему-то принято всегда всех с кем-то сравнивать, а с другой — я не боюсь хейта. Он даже дает силы для того, чтобы двигаться дальше и делать еще лучше и лучше, чтобы хейта было все меньше и меньше.

Дмитрий Чеботарев: «Я не боюсь хейта, он даже дает силы для того, чтобы двигаться дальше»
фото: Дисней Студиос

Как вам — и как артисту, и как зрителю — кажется, каких проектов не хватает российскому кино? Можете ли вы назвать какие-то фильмы и сериалы, работой в которых вы гордитесь, и те, которые с удовольствием посмотрели как зритель?

Российскому зрителю хочется видеть российское кино с классной историей, хорошо рассказанной и сыгранной, которой можно будет гордиться, что оно сделана именно в нашей стране. И неважно, артхаус это или, наоборот, абсолютно зрительское кино. Если честно, я люблю все свои проекты, в которых мне посчастливилось поучаствовать, поэтому будет неправильным выделять что-то одно. А вот из того, что я посмотрел и что мне понравилось как зрителю, назову три прекрасных российских фильма разных жанров: «Дылда» Кантемира Балагова, абсолютно диаметрально противоположное кино «Гуляй, Вася!» Романа Каримова, первая часть, и «Мысленный волк» Валерии Гай Германики.

Помимо кино вы также активно работаете в театре. Как вам удается все совмещать? На чем вы сейчас больше концентрируетесь и какой видите свою дальнейшую карьеру?

Совмещаю кино и театр в ущерб сну, но все равно стараюсь не наваливать на себя слишком многого, никогда не беру большое количество проектов параллельно. Для меня, в первую очередь, важно максимально вкладываться в каждый проект с душой, интересом и вниманием. Если честно, я всегда сконцентрирован на получении удовольствия от того, что я делаю. Поэтому все, за что я берусь, приносит мне кайф. Вообще я пришел в эту профессию в стремлении убежать от скуки в жизни, поэтому, пока я получаю удовольствие, я буду этим заниматься, и неважно, кино это или театр.

«Майор Гром: Чумной Доктор» в кино с 1 апреля.


Евгений Червон
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