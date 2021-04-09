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Анастасия Евграфова: «Замужество мне кажется глупой идеей»

интервью >>
9 апреля 2021
В российский прокат вышел неожиданно современный ромком «Будь моим Кириллом». Придуманный сериальными асами из компании Good Story Media, в эпоху пандемии занявшимися полнометражным кино, причем довольно хорошо в нем дебютировавшими недавним «Батей», этот фильм с мужским именем в названии рассказывает, как ни странно, о женщинах. Сильных женщинах, если говорить с долей здоровой иронии, но без сарказма. Главную – во всех смыслах – роль в «Будь моим Кириллом» сыграла молодая артистка Анастасия Евграфова. Мы поговорили с ней о героинях, которых ей не хватает в российском кино, психотерапии и о том, как убежать от проблем и стресса.

Анастасия Евграфова: «Замужество мне кажется глупой идеей»
фото: Премьера фильма "Будь моим Кириллом"/фото – Андрей Калмыков

«Будь моим Кириллом» – небанальное, причем актуальное кино, решенное в популярном жанре ромкома. Чем оно вас привлекло?

Наверное, тем, что это действительно современная история, не стереотипная, а очень реальная, из жизни. Ну а еще упоротыми шутками. Я сама очень люблю черный юмор, поэтому, когда читала сценарий, была уверена: таким, как я, точно «зайдет»! Причем когда я прочитала сценарий, то сразу подумала, будто бы роль Саши писалась на меня. Мне еще мой друг помогал — «кидал текст» перед пробами — и сказал, что меня точно утвердят: «Тут такая же «лохушка», как и ты!» Так что мне, видимо, было суждено сыграть эту роль.

В фильме с иронией показано, как ваша героиня Саша борется со стереотипами в духе «тебе 32, а ты еще не замужем». А вы к этому как относитесь?

Мне не приходится бороться с такими стереотипами, потому что замуж я вообще не собираюсь. Мне кажется это глупой идеей. И я, к счастью, не попадаю в такие круги, где это осуждается и порицается. Как-то так настроена моя жизнь, что меня окружают люди, которые смотрят со мной в одну сторону и мыслят примерно одинаково. Я понимаю, что в обществе есть другие взгляды, но я их не уважаю и стебу.

В фильме еще затрагивается стереотип про дружбу между мужчиной и женщиной. Как вам кажется, возможна ли она?

Конечно! Почему нет? Мне кажется, что нельзя ограничиваться вопросами пола, хотя мое мнение, наверное, не популярное. У меня есть много друзей среди парней, и ничего не мешает нам спокойно дружить.

Анастасия Евграфова: «Замужество мне кажется глупой идеей»
фото: Кадр из фильма "Будь моим Кириллом"

Ваша героиня склонна убегать от проблем, причем в прямом смысле. А вы? Профессия все-таки стрессовая.

У меня есть психотерапевт, потому что действительно иногда бывает тяжело не стрессовать и верить в себя. И я всем рекомендую поддерживать некую гигиену психики. Мы же ходим проверяться к другим врачам. Если что-то заболит, то идем в больницу, но почему-то думаем, что наша психика, настроение – это что-то эфемерное, что не нужно ее лечить, а на самом деле она тоже нуждается в помощи профессионала и повышает степень осознанности каждого человека, так что это делать необходимо. И думаю, что спорт, как в нашем фильме, тоже помогает. Конечно, он не поможет убежать от проблем, но от каких-то внутренних неспокойных ситуаций и тревог очень даже убережет.

Еще у вашей Саши есть кулинарная школа, а в фильме есть прекрасная сцена, где она признается в любви брускетте.

Есть я тоже очень люблю! Но я вегетарианка – в отличие от моей героини, которая ест шаурму и признается в любви брускетте с ростбифом. Я не ем мясо, потому что люблю животных и не хочу, чтобы их убивали, но кроме мяса я ем абсолютно всё! Хотя чаще заказываю еду, а сама готовлю редко, но вкусно.

Анастасия Евграфова: «Замужество мне кажется глупой идеей»
фото: Кадр из фильма "Будь моим Кириллом"

В одной из сцен герой Виталийса Семеновса говорит, что в семье вашей Саши все решают женщины. А кто был главным на съемочной площадке? И как вообще сложилось ваше сотрудничество с партнерами, в том числе с Ириной Розановой?

Ирина оказалась прекраснейшим человеком без какой-то звездной болезни и прочего. Она веселая, очень коммуникабельная и молодая, с ней классно общаться, и стебаться тоже можно, что, конечно, круто. А на площадке у нас была очень хорошая и дружная атмосфера. У нас режиссер, сценарист и креативный продюсер – женщины, плюс мы с Анной Антоновой и Ириной Розановой, так что, конечно, мальчики у нас были подкаблучниками.

А есть ли различия в работе с режиссерами мужчинами и женщинами?

В идеале, конечно, хорошо было бы, чтобы эта профессия была лишена каких-то гендерных стереотипов, но мы еще к этому не пришли, так что пока разница чувствуется. Но не на данном фильме!

Анастасия Евграфова: «Замужество мне кажется глупой идеей»
фото: Премьера фильма "Будь моим Кириллом"/фото – Андрей Калмыков

Режиссер «Будь моим Кириллом» Алла Елисеева еще и практически дебютант.

Я считаю, что нужно сниматься и у дебютантов, и у именитых режиссеров, так что с радостью работаю со всеми – вне зависимости от опыта, пола или возраста. Мне важно, чтобы человек был способный, талантливый, чтобы мы нашли общий язык, были на одной волне, а идея самого проекта была бы мне близка.

«Будь моим Кириллом» – несколько забытый жанр ромкома. Как вам кажется, почему таких фильмов стало меньше?

Мне кажется, их вытеснили более навороченные фильмы, а еще и сериалы, индустрия которых сейчас с учетом Netflix и других платформ активно развивается. Появляется много сериалов, в том числе и в смешанных жанрах, так что чистый ромком отошел на второй план.

С учетом развития платформ вы как актриса почувствовали повышение качества или разнообразия материала?

Безусловно, для молодых кинодеятелей – актеров, режиссеров, продюсеров – с развитием платформ появилось очень много путей для того, чтобы стартовать практически с нуля и даже прославиться, причем и в России, и за рубежом. Старых регалий сейчас нет, все конкурируют на равных, и из-за такой реальной конкуренции качество производимого продукта тоже повышается.

Вам как актрисе есть из чего выбирать?

В основном да, но я еще, как мне кажется, специфическая актриса, далеко не для всего подхожу. Но материала много, гораздо больше, чем раньше вариаций, что поиграть и на кого попробоваться.

Анастасия Евграфова: «Замужество мне кажется глупой идеей»
фото: Кадр из фильма "Будь моим Кириллом"

А каких женских образов в российских фильмах и сериалах вам как актрисе и зрителю не хватает?

Сильных героинь, которые не должны выходить замуж или обязательно искать свою любовь. Такое, мне кажется, уже не очень отражает современные реалии. В общем, хочется, чтобы в проектах любых жанрах – будь то комедия или триллер – женская линия не была бы связана с несчастной женской судьбой и не сводилась исключительно к поиску возлюбленного.

Можете ли вы назвать в этом контексте какие-то западные образцы, в которых вы бы хотели сыграть?

На Netflix есть классный сериал «Жизни матрешки», есть «Дрянь» – тоже прикольный сериал, хотя там и идет речь о любовных приключениях.

Мне кажется, такие сериалы появляются еще и потому, что есть некая актерская свобода. Отличаются ли в этом аспекте, на ваш взгляд, западные и российские артисты? И можете ли вы назвать себя свободным человеком в профессии?

Я себя вообще еле-еле могу назвать в профессии, если честно, но, безусловно, от уровня свободы зависит очень многое. И на Западе он гораздо выше, чем у нас. Хотя и у нас есть крутые свободные артисты, в целом, кажется, для нас очень характерна национальная черта «извините, что мы есть». А большинство западных актеров, с которыми мы восторгаемся, – это люди, которые хорошо знают себя и им себя очень сильно хватает. Они самодостаточны и потому даже в мелочах работают очень хорошо. Мне же, например, часто не хватает как раз этой уверенности в себе, знания, какая я. Но я еще себя не хороню и думаю, что это придет со временем.

Анастасия Евграфова: «Замужество мне кажется глупой идеей»
фото: Кадр из фильма "Будь моим Кириллом"

Помимо «Будь моим Кириллом» на этой неделе вышел еще один проект с вашим участием – сериал «Конец невинности» на Первом канале. Расскажите немного об этом проекте.

Там был прекраснейший режиссер Стас Иванов, очень дельный и четкий. Помню, как он объяснял роль и говорил, что нужно идти из пункта А в пункт Б, так что даже сейчас, снимаясь уже в других проектах, я всегда вспоминаю этот его совет. «Конец невинности» – очень большой сериал, но у меня там совсем не главная линия, скорее, крепкий второй план. Мы с Антоном Васильевым играем пару мажоров, детей богатых родителей, чьи отцы конкурируют между собой. Моя героиня – очень расчетливая, хитрая и целеустремленная девушка, которая очень несчастна, но этого не понимает, для меня это такая история про деньги и их реальную стоимость в жизни.

Как вы дальше видите свою карьеру, не хотите ли сами попробовать снять или написать что-то свое? Сейчас многие артисты стали уходить в смежные профессии.

Мне очень хочется попробовать что-то написать, и я уже даже пробовала это делать, но у меня какой-то творческий ступор и не очень получается, но надеюсь, что когда-то попробую сделать что-то сама. Просто не сегодня – как обычно, отложу на потом, потому что прокрастинация – мой лучший друг. А в актерской карьере, надеюсь, все будет хорошо и я буду сниматься в хорошем кино и сериалах.

«Будь моим Кириллом» в прокате с 8 апреля.


Маша Токмашева
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Анастасия Евграфова: «Замужество мне кажется глупой идеей» фотографии
Анастасия Евграфова: «Замужество мне кажется глупой идеей» фотографии
Анастасия Евграфова: «Замужество мне кажется глупой идеей» фотографии
Анастасия Евграфова: «Замужество мне кажется глупой идеей» фотографии
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