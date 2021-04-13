Юрий Батурин: «Ни за какие деньги не стал бы играть роль Чикатило»

10 апреля на канале «Россия 1» прошла премьера мелодрамы «Хрустальное счастье» с Марией Куликовой и Юрием Батуриным в главных ролях. Юрий Батурин — один из самых любимых актеров читателей Кино-Театр.Ру, в его фильмографии уже более 100 ролей, поэтому мы воспользовались этим поводом, чтобы познакомиться поближе и распросить его о работе на телевидении и в кино, отношению к съемкам, значении профессии в его жизни и планах на будущее.
С чего обычно начинается ваша работа над ролью? Вы идете от ума или от интуиции для проникновения в суть образа?
Сначала я иду от текста роли. Читаю его, когда знакомлюсь с сюжетом. Прочитав, я могу принять или отвергнуть правила игры, которые предлагает автор. В соответствии со сделанным выбором начинает выстраиваться поведение героя, которое в процессе сьемки корректируется режиссером. Затем я начинаю соотносить поведение героя с моим личным опытом общения со знакомыми, родственниками, друзьями. Учитывая, что сценарий — это не высокая классика, а некая схема, по которой работает большинство актеров, я, как и они, использую принцип предлагаемых обстоятельств, предложенных сценаристом. А работа в предлагаемых обстоятельствах — это первый курс актерского мастерства, обязательный для каждого из актеров. При создании образа многое беру из своего личного жизненного опыта. На съемочной площадке режиссер предлагает свое видение некоторых нюансов. Поэтому можно сказать, что работа над образом в целом — коллективная, зависящая не только от меня, но и от моих партнеров и постановщика.
Какой из героев ваших сериалов ближе вам по характеру, по духу?
Из большинство ролей, которые я играл, я только о нескольких могу сказать, что это не я. Я пришел в профессию, имея уже большой жизненный опыт, который подсказывал мне, что нет людей плохих и хороших, а есть обстоятельства, в которых люди проявляют те или иные качества. Мне часто встречались те, кого большинство окружающих воспринимает как «плохих». В то же время я видел, что они порой совершали добрые, благородные поступки. Трудно сказать, был ли это какой-то порыв или «помутнение рассудка», но для меня такой человек сразу переходил из категории людей с отрицательным шлейфом в категорию добрых и порядочных. Поэтому я и из своих персонажей изначально не стараюсь делать героев положительных или отрицательных, а показываю их, исходя из предполагаемых обстоятельств, определяемых сценарием.
Что касается ролей, в которых нет моего «я», то в их успехе, как правило, большая заслуга режиссера. Он помогает мне раскрыть самого себя, узнать что-то новое, не свойственное мне, и впоследствии сделать это частью меня самого. В частности, если взять, например, роль Фурманова (фильм «Страсти по Чапаю
», 2012 - прим. ред.), который в значительной мере «не я», то довольно просто судить о нем с позиций нашего времени. А вот понять условия, в которых он жил, и, как следствие, понять причину его поступков, определяемых обстоятельствами, —это довольно сложная задача. Аналогично и с ролью Алексея Громова, танцовщика в «Вербном воскресении
». Балет — не мой мир, и в этой роли мне приходилось влезать в несвойственный мне образ. Но профессия актера тем и прекрасна, что ты ставишь перед собой вроде бы неразрешимые задачи, и все же их решаешь. В этом и состоит профессионализм актера.
Случалось ли, что помимо вашей воли на ваше поведение в реальности начинал влиять созданный вами «киношный» герой, например, после работы над «Знахарем» вы в чем-то изменились?
Да, конечно, после работы над Знахарем я стал хитрее, злее (смеется). Я считаю, что Знахарь в целом прав, потому что мужчина по жизни, даже если он воспринимается окружающими, как положительный человек, должен в каком-то смысле выглядеть опасным. Это природой так заложено. Поэтому я не очень люблю играть положительных героев. Они, как правило, похожи друг на друга. Мне интересно играть персонажей-перевертышей. Особенно любопытен момент, когда герою приходится принимать важные решения, которые требуют переступать через себя, через свои интересы, во благо другого. Или, наоборот, когда человек кажется сильным, но в ответственный момент дает слабину, показывая свою трусость и несостоятельность.
Ваш герой, Игорь в мини-сериале «Преимущество двух слонов» хочет сделать свою дочь «лучшей шахматисткой мира». Как вы думаете, каким образом отец девочки-вундеркинда мог стать жестоким и бесчеловечным эгоистом, и в результате, по сути, убийцей.
Нет, он не убийца, на его руках нет крови. Другое дело, что он манипулирует людьми, провоцируя совершение убийства. Игорь очень любит свою дочь и хочет увидеть в ней свои нереализованные амбиции. Он — гроссмейстер, но не такой талантливый, как его дочь. Таких в жизни много, и в этом смысле образ Игоря узнаваем. Люди такого типа из-за собственных амбиций зачастую ломают жизнь своим детям, и это, конечно же, беда. Но самое ужасное в том, что некоторые из них готовы перейти «красную черту», чтобы устранить возникающие проблемы на пути достижения цели.
Вы как-то в интервью по ТВ говорили, что для вас очень важна свобода. А это возможно — чувствовать себя свободным, будучи ограниченным рамками тех диалогов, которые написаны сценаристом и откорректированы режиссером?
Актер во время сьемок обсуждает с режиссером те или иные нюансы своей роли. И если режиссеру удается привести убедительные аргументы, обращаясь к опыту актера, к его интуиции, то актер, конечно же, прислушивается к его мнению. Но в большинстве случаев, если на съемочной площадке хороший актер, то режиссер, доверяя ему, понимая его видение роли, дает ему свободу. Но эта свобода все равно условная, ведь на съемочной площадке есть свобода и у других актеров. Поэтому моя свобода должна заканчиваться там, где начинается свобода партнера. Творчество – продукт коллективный.
В одном из интервью я читала, что вы один из самых «непокорных» актеров, и зачастую вам удается убедить режиссера в своем взгляде на роль.
Я не непокорный. Я всегда подготовленный. Читать сценарий фильма я начинаю сразу после подписания контракта, когда до сьемок есть достаточно свободного времени. За это время у меня в голове появляется свое кино с проработанной ролью. Режиссер сразу, по ходу съемки, чувствует мою подготовленность и корректирует только какие-то акценты.
У кино есть одно преимущество перед театром и жизнью: если эпизод снят неудачно, можно сделать дубль. Правда, в этом тоже есть свои трудности. К примеру, в каком-то из сериалов, где вы снялись, героиня выплеснула в лицо вашему персонажу стакан воды. Вы не помните, сколько дублей для этого понадобилось?
В кино не столь важно количество дублей, сколько крупный план, и этим «важнейшее из искусств» выгодно отличается от театра. Что касается дублей, то в кино чаще всего он делается не целиком, а только в части сцены, которая в предыдущий раз оказалась неудачной. В этом великая сила монтажа. Что касается таких сцен, как «плеснуть в лицо водой», то обычно они делаются с первого раза, так как высушить костюм актера, привести потекший грим в порядок и прочее требует времени, которого на съемочной площадке нет. В сегодняшнем кинопроизводстве, как я уже говорил, главный фактор — это не качество, не талант, а время, потому что время — это деньги. Конечно, как исключение, иногда приходится сцены катастроф снимать второй раз, но съемочной группой это воспринимается как настоящая реальная катастрофа.
Круг занятий ваших героев очень широк: рыбалка, вождение машины, психология, хореография. А вы чем вы занимаетесь в свободное время?
Сейчас профессия актера требует не столько таланта, сколько здоровья. Съемки — это серьезное испытание, и не только психологическое, но и физическое.
Срыв графика съемок по вине актера — это очень дорогое удовольствие. Поэтому в свободное время занимаюсь спортом, чтобы поддерживать физическую форму (улыбается). Помимо этого стараюсь реализовать себя как отец, как муж. К сожалению, с этим не всегда получается так, как хочется. Ведь сьемки продолжаются изо дня в день по 12 часов, и в редкие свободные промежутки времени приходится наверстывать образовавшиеся пробелы в общении. Такова судьба актера. К сожалению, а может, к счастью, воспитанием нашего ребенка занимается жена. Но ведь и меня воспитала мама. Наша жизнь такова, что большую часть своего времени отцы вынуждены отдавать работе.
Какую роль вы никогда и ни за что не станете играть?
Роль Чикатило. Маньяка я может быть и сыграл бы, но играть насильника, извращенца и убийцу детей — никогда и ни за какие деньги.
Многие актеры поют на сцене, а вы поёте?
Нет. Я никогда этим не занимался профессионально. Конечно, иногда я напеваю что-то, когда бывает или весело, или тяжело, но это вряд ли можно назвать пением.
Как вы считаете, в том, что вы чаще всего снимаетесь в мелодрамах, повинен типаж «герой-любовник» или что-то другое?
Не могу сказать что-то определенное, так как подбор актеров проводят кастинг-директор, режиссер. Но могу сказать, что я разноплановый актер, и каждый раз стараюсь быть непохожим на предыдущих своих героев. Понятно, что сценарии фильмов определенного жанра пишутся как под копирку. Задача же актера в том, чтобы каждый раз привносить что-то новое в свою роль, чтобы не быть скучным.
Вы сказали, что хотите закончить свою творческую карьеру, когда завершите работу в двухсотом проекте. В фильме какого жанра вы хотели бы сейчас сняться?
Двухсотый проект — это в будущем, а пока я вообще хотел бы посниматься. Сейчас такое время, когда кинопроизводство начинает просыпаться, и мне очень хочется поработать. Что касается жанра, то я готов сняться в каком-нибудь смешном сериале. Очень хотелось бы сняться в военно-историческом фильме. К сожалению, за моей внешностью почему-то не видят военного, хотя по жизни, если бы я не стал актером, то стал бы военным.
А если бы был жив Леонид Иович Гайдай
, вы хотели бы сняться у него?
Конечно, с удовольствием. Готов был бы сняться у него бесплатно.
Вы спокойный человек?
По молодости был горяч и вспыльчив, но с возрастом стал спокойнее, увереннее в себе. Сейчас по-философски отношусь ко многим вещам. Понимаю, что что-то уже не смогу сделать в этой жизни, и нервничать по этому поводу нет смысла. Так устроена жизнь. Правда, есть вещи, с которыми смириться не могу.
Есть фраза «Кризис первой половины жизни – это, когда ты не знаешь, для чего ты живешь, а достигая второй половины – для чего ты жил».
Не совсем согласен с этим. В молодости я четко понимал, что очень хотел заниматься своей любимой профессией, добиться каких-то высот и вне профессии актера мне удалось тоже. Мог ли я удовлетвориться этим? Наверное, мог, но мне повезло больше, чем другим из моего поколения, и спустя десять лет, в 33 года, я вернулся в кино. Как бы там ни было, уже сыграно более ста ролей. Не все из них на высоте, но могу сказать, что каждая из этих ролей — это хорошо сделанная работа. Среди сыгранного есть роли, которые в моей жизни являются судьбоносными. Их не так много, и я как актер горжусь этими ролями. Не буду называть, чтобы не обижать других режиссеров, партнеров. Эти роли — моя тайна, это мой внутренний эталон, к которому я всегда стремлюсь.
Как вы оцениваете состояние нашего кино по сравнению с западным?
Если брать жанр наших сериалов, то наше кино на порядок лучше западного. К сожалению, на международных площадках редкие из них могут дотягивать до уровня канала, например, Netflix. И это большая несправедливость. Я считаю, что наши актеры и режиссеры способны на большее. Но все упирается в продюсеров. Разница между нашим кино и американским в том, что западные продюсеры стараются зарабатывать на прокате, а наши в основном зарабатывают на процессе производства фильмов, и в этом главная проблема. В то же время, винить только продюсеров было бы не совсем правильно, так как проблема нашего кинопроизводства комплексная: это и позиция телеканала, и экономическая ситуация, и многие другие «подводные камни». В этом и состоит отличие нашего кино от западного.
В завершении, пожалуйста, скажите несколько слов о ближайших премьерах.
Ближайшая премьера это «Хрустальное счастье
» с Марией Куликовой
и с Даном Розиным
, который играет моего сына. Фильм мы снимали в прекрасном городе Ростове-на-Дону. Этот город для меня — настоящее открытие. Я считаю его отличной площадкой для наших сериалов. Он очень красив был зимой, и представляю, насколько красив он летом.
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