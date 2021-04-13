Юрий Батурин: «Ни за какие деньги не стал бы играть роль Чикатило»

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Исполнительница главной роли в фильме «Будь моим Кириллом» – о стереотипах, черном юморе, ромкомах и творческой свободе

Анастасия Евграфова: «Замужество мне кажется глупой идеей»

Актер – о съемках в народной комедии, карьере и жизни без интернета

Вячеслав Чепурченко: «Я не ожидал, что "Жуки" вызовут такой резонанс»

3 апреля

Дмитрий Чеботарев: «Я не боюсь хейта, он даже дает силы для того, чтобы двигаться дальше»

Исполнитель роли Олега Волкова, самого неоднозначного персонажа вселенной «Майора Грома», – о комикс-культуре, поисках правды в своем герое и российском кино