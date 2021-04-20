Данил Стеклов: «Я очень часто соглашаюсь на рискованные авантюры»

С 20 апреля новый онлайн-кинотеатр МТС Медиа — KION — начнет показывать сериал «Афера», комедию положений про обитателей российской деревеньки, которые решили использовать объявленный в связи с пандемией карантин с пользой. А точнее — не говорить о его окончании одной из семей, состоящей сплошь из хулиганов и мелких преступников и долгие годы терроризировавшей весь поселок, и, наконец, зажить спокойно. Одну из главных ролей в новом проекте сыграл Данил Стеклов, с которым корреспондент Кино-Театр.Ру накануне премьеры поговорила о его персонаже, опыте работы в комедийном жанре и о том, почему он не боится, что все зрители уйдут в интернет.
Расскажите немного про сериал «Афера» — о чем он и чем вас привлек?
Есть семья – не знаю даже, как их назвать – бандитов? Несколько братьев сидят в тюрьме, а трое, среди которых и я, на свободе. Варим сыр, но не обычный, а из молока коз, которые в свою очередь едят коноплю. И сыр этот пользуется большой популярностью в области. Нас боится вся деревня, потому что мы все немного отморозки. И жители поселка нас обманывают: карантин закончился, а нам говорят, что еще нет. И в финале это все раскрывается. Я играю самого младшего брата и отвечаю за любовно-романтическую линию. У меня роман с врачихой, которая приехала из Москвы на практику. Мне показался интересным формат киносторис — 10 серий по 12-14 минут. Я первый раз столкнулся с тем, чтобы эпизод был таким коротким. Можно посмотреть 3-4 серии, пока едешь в метро, или все 10 эпизодов за полтора часа, как полнометражный фильм. Не знаю, что получится в итоге, боюсь и волнуюсь.
Из-за чего больше всего переживаете?
Надеюсь, что будет смешно. Режиссер Миша Старчак — человек опытный, снимал сериал «Полярный
» и другие комедийные проекты для ТНТ, то есть он профессионал этого жанра. В отличие от меня – я с комедией удачно никогда не сталкивался. Мне больше везло по артхаусу и авторскому кино. Но у меня из-за этого было желание попробовать себя в комедии положений, сыграть что-то характерное. В то же время у меня были сомнения в процессе, ощущение, что я не могу уловить, как это делать. Я привык к своего рода документальному существованию, к правде жизни. Так что у меня было ощущение, что я не совсем секу фишку, чувствую грань, где заканчивается бытовое существование. Страшно всегда переигрывать. Когда я смотрю фильмы с нашими телевизионными комиками, «камедиклабщиками», мне они все жутко не нравятся – все плохо играют, мне не смешно. Так что всегда хочется сделать так, чтобы одновременно было и органично, и не совсем реально. В качестве примера могу привести, пожалуй, «Домашний арест
». Они нашли этот баланс — и не документально, и в то же время актеры не кривляются.
А появилось ли теперь желание больше сниматься в комедиях?
Желания уйти в комедию нет. Только если бы поступило какое-то интересное предложение, может быть, я бы и попробовал. С комедиями опасно, у нас же страна критиков, – сразу «раскатывают», не прощают ошибок. И именно этот жанр чаще всего попадает под удар. Я знаю множество актеров, которые отказываются от комедии из-за страха поставить крест на своей карьере, потому что зритель может не простить. Я в этом смысле безответственный человек, очень часто соглашаюсь на рискованные авантюры, а потом жалею, проклинаю очередную короткометражку и клянусь себе, что больше никогда – но вдруг опять появляется свободное время, меня очень просят, и все по кругу. Когда я учился в институте, то было мнение, миф, что, если ты снялся в чем-то таком несерьезном, то режиссеры на тебе сразу ставят крест – и это до сих пор, кстати, витает в воздухе и присутствует в актерском сознании. Но время другое, и, например, тот же Андрей Бурковский
, который снимался во всяких скетчах, сегодня играет в большом кино.
Да и многие кинорежиссеры сегодня уходят в сериалы, хотя раньше это считалось чуть ли не чем-то позорным.
Мне кажется, что сегодня, где деньги — там и зритель. А деньги перетекают как раз в сторону интернет-платформ. В кино бюджеты, я думаю, будут оставаться только на какие-то большие, народные проекты, новогодние, например, которые можно посмотреть на какой-то праздник.
В прошлом году несколько месяцев вся страна сидела на карантине, и в это время как раз в интернете, в онлайн-кинотеатрах, вышло много сериалов. Что смотрели? Что понравилось?
Я вообще кучу всего посмотрел и прочитал за это время, больше, чем за последние года три. «Эйфория
» мне очень понравилась, «Нормальные люди
», у меня были подписки на все онлайн-кинотеатры. Из российских мне понравились «Окаянные дни
» Семена Слепакова
, и там была очень смешная серия с Даниилом Воробьевым
— он очень хороший и, как мне кажется, недооцененный артист, — и Владимиром Епифанцевым
. Еще сериал Богомолова
«Безопасные связи
» мне зашел, в нем много и юмора, и треша, так что мне он прикольным показался – эксперимент с форматом, за которым мне было интересно наблюдать.
Вы уже сказали, что и бюджеты, и зрители «перетекают» в онлайн. Пандемия, безусловно, подстегнула этот процесс. Как вам кажется, вернут ли кинотеатры свою аудиторию в прежнем объеме после пандемии и снятия ограничений?
Боюсь, что нет. Несколько лет назад еще не было никаких платформ, а сегодня за день на КиноПоиск HD
«Лигу справедливости Зака Снайдера
» посмотрели 500 тысяч человек. Понятно, что это про Бэтмена и Супермена, но это же четырехчасовое кино! Так что будет трудно, мне кажется, вернуть зрителей в кинотеатры. Поход туда станет каким-то перформансом. Будет становиться все более популярным формат, когда артисты будут представлять фильмы или обсуждать их после показа. Это будет стоить дороже, но это будет не просто поход в кино, а поход за какими-то впечатлениям. А в остальное время мы будем запираться по квартирам, по домам, по дачам.
А как вы, будучи актером, к этому относитесь? Многие режиссеры и студии до сих пор надеются, что их кино выйдет на больших экранах, и не готовы к цифровому прокату.
А меня это не пугает. Хотя есть, конечно, фильмы, которые должны идти на большом экране. Но мы живем в век свободы, самостоятельности, так что если человек не хочет идти в кинотеатр, если ему комфортнее смотреть кино дома в тапочках, то он туда не пойдет. А режиссеры, конечно, посопротивляются, но в итоге все равно будут отдавать свое кино платформам. Потому что будет уменьшаться количество зрителей в кинотеатрах. Даже не знаю, чем этот процесс можно остановить, он выглядит естественным.
Смотрите сериал «Афера
» в онлайн-кинотеатре KION с 20 апреля
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