Данил Стеклов: «Я очень часто соглашаюсь на рискованные авантюры»

анонс

13 апреля Юрий Батурин: «Ни за какие деньги не стал бы играть роль Чикатило» Актер кино и телевидения о работе над образами, доверии и профессионализме

9 апреля Анастасия Евграфова: «Замужество мне кажется глупой идеей» Исполнительница главной роли в фильме «Будь моим Кириллом» – о стереотипах, черном юморе, ромкомах и творческой свободе

5 апреля Вячеслав Чепурченко: «Я не ожидал, что "Жуки" вызовут такой резонанс» Актер – о съемках в народной комедии, карьере и жизни без интернета