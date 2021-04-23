Артем Аксененко: «Человек, который, жертвуя собой, делает общество лучше, – для меня герой»

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20 апреля Данил Стеклов: «Я очень часто соглашаюсь на рискованные авантюры» Исполнитель главной роли в новом сериале «Афера» — о страхе перед комедиями, буме интернет-платформ и будущем кинотеатров

13 апреля Юрий Батурин: «Ни за какие деньги не стал бы играть роль Чикатило» Актер кино и телевидения о работе над образами, доверии и профессионализме

9 апреля Анастасия Евграфова: «Замужество мне кажется глупой идеей» Исполнительница главной роли в фильме «Будь моим Кириллом» – о стереотипах, черном юморе, ромкомах и творческой свободе