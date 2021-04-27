Антон Васильев: «Сейчас есть мода на "шептательный реализм"»

анонс

Артем Аксененко: «Человек, который, жертвуя собой, делает общество лучше, – для меня герой»

Исполнитель главной роли в новом сериале «Афера» — о страхе перед комедиями, буме интернет-платформ и будущем кинотеатров

Данил Стеклов: «Я очень часто соглашаюсь на рискованные авантюры»

13 апреля

Юрий Батурин: «Ни за какие деньги не стал бы играть роль Чикатило»

Актер кино и телевидения о работе над образами, доверии и профессионализме