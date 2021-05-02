Илья Ермолов: «Ничто не имеет смысла, если это сделано не по любви»

анонс

28 апреля Евгений Коряковский: «История моего героя – это спуск человека в ад» Исполнитель главной роли в сериале «Немцы» – о романе Терехова, эмоциональном перенапряжении на съемках, мечтах о космосе и диалоге со зрителем

27 апреля Антон Васильев: «Сейчас есть мода на "шептательный реализм"» Популярный актер – о работе в сериале «Хрустальный», травмах, о которых нужно говорить, и героях, которых не хватает российскому кино