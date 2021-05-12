Алексей Агранович: «Кто из нас подросток – еще большой вопрос»

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2 мая Илья Ермолов: «Ничто не имеет смысла, если это сделано не по любви» Режиссер фильма «Маленький воин» — о дебютном проекте, зрительском кино и выходе из зоны комфорта

28 апреля Евгений Коряковский: «История моего героя – это спуск человека в ад» Исполнитель главной роли в сериале «Немцы» – о романе Терехова, эмоциональном перенапряжении на съемках, мечтах о космосе и диалоге со зрителем