Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Владимир Котт: «Смерть для меня – самое главное в жизни»

интервью >>
22 мая 2021
В российский прокат вышла картина Владимира Котта «Конец фильма», главный герой которого – неудачливый режиссер Митя (Валентин Самохин) однажды сбегает прямо со съемочной площадки низкопробного телефильма и попадает в круговорот странных событий. По всему фильму разбросаны отсылки к творчеству Федерико Феллини: от тумана из «Амаркорда» до постоянно видящегося главному герою Марчелло Мастроянни (Егор Бероев) из «8 с половиной». Сам Владимир Котт причем тоже сыграл в своем «Конце фильма». Мы поговорили с режиссером об отсылках в этой картине, авторском кино и мечте снять свои «Звездные войны».

Владимир Котт: «Смерть для меня – самое главное в жизни»
фото: Пресс-служба компании "СБ Фильм"/Фото Маргариты Каррентс

Владимир, после просмотра вашей картины я заметил забавное совпадение: если сложить все ваши фильмы вместе, посчитав каждый фрагмент в киноальманахах за 0,5 фильма, получится число 8. Таким образом, «Конец фильма» – почти что ваш восьмой с половиной фильм. Это случайно так вышло?

Я об этом не думал. Каждый режиссер должен снять в какой-то момент фильм про себя в кино. Ведь чего нам не хватает? Рефлексии по поводу собственного творчества. Потому что в какой-то момент возникает будто бы кризис среднего возраста, но не по жизни, а по поводу того, что ты делаешь. Вот и вся история. Но в отличие от «Восьми с половиной», который идет 2 часа 20 минут, кажется, у меня всего 1 час 40 минут, и я попытался вложить все, что я думаю.

У вас очень разнородное кино – где-то более авторское, где-то менее. «Карп отмороженный», например, это почти что массовый фильм. Насколько вы себя ощущаете автором?

Я был лишь соавтором «Карпа отмороженного», а все, что я снимал по своим сценариям, – это небольшие камерные истории. Сериалы я снимаю просто чтобы заработать, а то, что пишу, я пишу с собственной интонацией, чтобы было и смешно, и грустно: и «Громозеку», и «Муху», и «Дверь», мою первую короткометражку.

Как вы вышли на актера Валентина Самохина? Я пролистывал его фильмографию и вспомнил, что видел его в «Выше неба», он там сторожа играл. Он еще так похож на вас. Вы сразу выбрали именно его?

Да, мне хотелось какое-то альтер-эго, потому что Валентин – звезда эпизодов. У него больше 70 картин, но при этом он всегда играет этаких хануриков, очкариков на одну сцену. Мне кажется, что его опыт идеально ложится на эту историю. Потому что он, хоть и прекрасный актер, не реализован. Вообще это кино родилось от того, что однажды мне реально стало физически плохо на площадке и меня увезли в больницу. Психосоматика. Я снимал один сериал, и меня реально увезли на скорой. На площадку приехал мой брат и те две смены отработал за меня. То есть, вот когда полное отвращение к тому, что ты делаешь. Как бы, степень вранья внутреннего. А дальше придумалась эта история.

Владимир Котт: «Смерть для меня – самое главное в жизни»
фото: Пресс-служба компании "СБ Фильм"/Фото Маргариты Каррентс

А как пришла идея с призраком Марчелло Мастроянни?

Дело в том, что я с детства всегда смотрю на себя со стороны. И вот это ощущение, что на самом деле я прекрасный, красивый, высокий, мужественный и сексуальный – это все лишь в моих мечтах. Но как только появился Бероев, а я писал сценарий на него сразу, я подумал, что это и есть Марчелло Мастроянни. В нем есть что-то иностранное, что-то из мира высокого кинематографа, где меня нет. Я вообще считаю, себя одаренным, но не талантливым (отсылка к разговору между главным героем и героем Владимира Котта: «ты, Митя, одарённый, а я – талантливый!» – прим.ред).

У вас в фильме все время обыгрывается тема смерти. Это смерть героя, как творческого человека?

Смерть для меня – самое главное в жизни. Потому что это реальное напоминание о том, что тебя скоро не будет. Страх смерти меня преследует. Даже когда я был юным и молодым, я думал, что меня не будет. Страх смерти и боли – самое главное, самое страшное ощущение в жизни, и оно заставляет тебя двигаться. Боль постоянного бунта. Когда умирают другие люди, ты радуешься, что жив. Когда думаешь, что сам умрешь, становится плохо. И это хотелось передать. Это очень интимное. Люди на самом деле скрывают, что они боятся. Страх смерти – от этого и все религии возникли, собственно. Потому смерть для меня – важный двигатель.

Кино тоже в некотором роде религия запечатленного времени.

Да, и не только. Потому что запечатленное время – это еще фотография может быть. А кино – это попытка передать собственные волнения, чтобы зритель начал переживать. Холодные сердца хочется подтопить. Я этим в своих фильмах, собственно, и занимаюсь.

Владимир Котт: «Смерть для меня – самое главное в жизни»
фото: Пресс-служба компании "СБ Фильм"/Фото Маргариты Каррентс

В фильме главный герой проходит мимо московского киноцентра «Соловей», который сносят прямо при нём. Это своего рода смерть кинотеатра, и герой в момент, когда видит это, тоже внутри себя умирает. Он вообще по ходу фильма всё время немножко умирает. Это как продолжение темы смерти в фильме?

Да. Тут момент такой, что когда начали рушить «Соловей», я такой – ну рушат, окей, да, я там был когда-то. Но когда я проходил мимо и увидел, как режут экраны и косят стулья, что-то в сердце ёкнуло, я вызвонил актеров, оператора, мы быстро взяли камеру, быстро сняли, потому что я понял, что это надо снять. Я думаю, что «Соловей» – тот кинотеатр, в котором сохранился дух кинематографа. Я чувствовал – вот недавно тут сидели зрители. Чувствовал эту энергию. Если будут разрушать кинотеатр в торговом центре, я ничего не почувствую.

Насколько сложно вот так резко собрать актеров, с камерой, со всем?

Это было буквально за два часа. Актер свободен, плюс мы же снимали без света вообще. У нас не было финансовой возможности. Это партизан-фильм. Мы снимали на Красной площади без разрешения, в метро снимали так же.

Это же рискованно! А на что?

Black Magic – маленькая портативная камера, которая помещается в руке. На большее мы рассчитывать не могли – бюджет был более чем скромный. На съёмках ещё можно сэкономить, а вот пост-продакшен – на этом экономить уже не удастся.

Вопрос по поводу Яны Трояновой – эта роль писалась под нее?

Нет, не под нее, но она прочитала сценарий и сразу согласилась. Причем все актеры снимались не за стандартные для них гонорары, некоторые вообще бесплатно. И опергруппа, например, работала тоже бесплатно.

Момент, когда герой идет мимо парня, который раз десять подряд делает «солнышко» на турнике, это вообще что было? Круговорот жизни?

Ну да, время течёт. Я хотел показать, передать, потому что парень реально чемпион. Вот так крутить «солнышко» в течение 40 секунд – это очень тяжело. Для меня было важно, что главный герой поговорил с дочерью в сложный момент их отношений, но ничего не произошло. Мир продолжает крутиться. Вообще для меня это такое ощущение, что все крутится, а ты просто проходишь мимо.

В сцене, когда герой выходит выкинуть мусор и там появляются смешные чудики с фонариками. Я не понял, это бомжи, или фриганы, кто это был? И зачем они там?

Дело в том, что это отсылка к моему фильму «На дне».

Да, где действие разворачивается на помойке.

Это внутренняя шутка. «На дне» начинается с этих бомжей, которые рвут кинопленку. А кинопленка – это мой короткометражный фильм.

Ничего себе.

Я его снимал на пленку, у меня остались исходники, и они были очень убитые. Так я прощался со своим короткометражным кино.

Владимир Котт: «Смерть для меня – самое главное в жизни»
фото: Пресс-служба компании "СБ Фильм"/Фото Маргариты Каррентс

Раз этот фильм уничтожили, то можно считать, что «Конец фильма» всё-таки ваш восьмой с половиной фильм!

Вот привязались вы к этому Феллини!

Но в фильме есть еще фрагменты с пародией на «Звездные войны». Это такой кинофастфуд в хорошем смысле слова.

Это то, что Митя реально хочет снимать.

Ага, то есть, он все-таки хочет снимать «массовое» кино?

Конечно! Просто боится себе в этом признаться. Лично я могу «Звездные войны» смотреть с любого места. Это моя слабость. Я хочу снимать авторское кино, но при этом я фанат «Звездных войн». Странное сочетание, конечно, но оно есть.

Дважды в ключевые моменты фильма появляются поезда. Это намеренно?

Да, у меня на самом деле от ощущения поезда, точнее его звука, как колеса стучат, включаются какие-то особые механизмы, какая-то свобода, ощущение путешествия. Я сейчас на машине езжу, но для меня просто поехать куда-то на поезде – счастье. На второй полке!

И последний маленький вопрос, а где вы нашли деревянный перрон?

68-й километр Дмитровского направления. Платформа «68-й километр». Случайно нашел, там разобрали платформу, чтобы построить новую, построили временную. Этой «временной» уже лет десять. Я всегда проезжал мимо нее, когда на дачу ехал. Ощущение, что это не Москва вообще.

А край света.

Да!

Меня во всём фильме чуть ли не сильнее всего зацепила эта платформа.

А ведь я собирался ее выкидывать на монтаже!

«Конец фильма» в кино с 20 мая.


Иван Афанасьев
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Конец фильма»: Финита ля комедия
Девятый «Форсаж», новая «Пила» и ещё 10 фильмов мая
Приз жюри ФИПРЕССИ на 43-м ММКФ достался итальянскому фильму «Равнодушные»
Поиск по меткам
Иван АфанасьевРоссийские фильмы
персоны
Егор БероевВладимир КоттМарчелло МастроянниВалентин СамохинФедерико Феллини
фильмы
АмаркордГромозекаДверьЗвёздные войны, эпизод IV: Новая надеждаКарп отмороженныйКонец фильмаМухаНа дне

анонс

Скорбим

Фархат Абдраимов
21 мая ушёл из жизни актёр Фархат Абдраимов.
Кирилл Мошкович
19 марта ушёл из жизни кинооператор Кирилл Мошкович.
Татьяна Проценко
19 мая ушла из жизни Татьяна Проценко, исполнительница роли Мальвины.
Людмила Вершинина
19 мая ушла из жизни актриса Людмила Вершинина.
Галина Новожилова
19 мая ушла из жизни актриса Галина Новожилова.
Владимир Фёдоров
18 мая ушёл из жизни актёр Владимир Фёдоров.
Александр Губарев
18 мая ушёл из жизни актёр, театральный деятель Александр Губарев.
Людмила Платонова
16 мая ушла из жизни актриса Людмила Платонова.

День рождения >>

Леван Абашидзе
Константин Анисимов
Сергей Векслер
Сергей Иванов
Юлия Мельникова
Елизавета Олиферова
Николай Олялин
Пётр Соболевский
Андрей Чадов
Александр Яценко
Шарль Азнавур
Джиннифер Гудвин
Николай Ли Каас
Ги Маршан
Лоуренс Оливье
Майкл Саразин
Каролина Херфурт
все родившиеся 22 мая >>

Афиша кино >>

Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2020
Новый порядок
драма, антиутопия, триллер
Мексика, Франция, 2020
Конец фильма
драма, комедия
Россия, 2021
Линдеман: Live in Moscow
фильм-концерт, музыкальный фильм
Германия, 2021
Пространство Лобачевского
Германия, Россия, 2019
Спирит Непокорный
вестерн, детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2021
Форсаж 9
боевик, криминальный фильм, приключения
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен