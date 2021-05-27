Олег Гаас: «Хочется дурить и смешить, но все видят во мне героя»

19 мая на платформе more.tv вышел сериал «Регби», посвящённый судьбе двух молодых спортсменов-аутсайдеров, вынужденных уйти из профессионального спорта и начать жизнь с нуля в совершенно новом для себя качестве. Также сериал в новом телесезоне покажут на канале СТС. Одну из главных ролей сыграл Олег Гаас, с которым мы поговорили о спорте, театре, Джокере и его собственной ахиллесовой пяте.
фото: пресс-служба more.tv
Твой герой в «Регби» Макс достаточно суровый и даже неприятный парень, при этом ты кажешься его полной противоположностью.
Слава Богу.
Насколько тебе было трудно перевоплощаться в него?
У меня, наверное, вообще первый раз в жизни такая роль. В том плане, что он вообще не я, даже чуть-чуть – нет в Максе ни одного качества, которые есть во мне. И это было очень сложно, потому что человек помимо всего прочего отсидел в тюрьме и этот опыт особенно тяжело передать.
Ты до этого спортом особо не занимался, тогда как ты готовился к роли и как вообще регби тебя приняло? Это ведь весьма жесткий спорт.
У меня очень много проблем со спиной, потому что я паркуром занимался. Я только делал зарядку по утрам. Так что пришлось идти на единоборства, чтобы научиться боям без правил – в кадре «корявые» удары видно сразу. Поэтому приходилось максимально стараться. Ну и подготовка в регби была всего месяц, но мы за этот месяц успели понять, какие отчаянные ребята регбисты. В любую погоду занимались: и в дождь, и в холод. Но было прикольно.
Насколько эти проблемы со спиной сказывались на съёмках? Падения, столкновения, вот это всё. Насколько вообще может влиять, когда ты в кадре это отыгрываешь?
Да сильно влияет, я там три пальца сломал за время съемок. И со спиной тоже, под уколами иногда приходилось играть. Многие сцены были без дублера, поэтому падать самому приходилось, и этого я больше всего и боялся, когда меня утвердили. Но я понимал, на что иду, поэтому приходилось просто терпеть эти девять месяцев.
Но ты в свое время, когда поступал, если не ошибаюсь, вообще куда-то там на одной ноге прискакал.
Да. Когда я в МХАТ поступал, у меня случилось неожиданная ситуация с пяткой.
фото: пресс-служба more.tv
А расскажи в двух словах.
Показался я во МХАТе, там был моноспектакль молодого режиссёра, Даниила Черненко. В общем, меня утвердили, а у меня в Питере внезапно страшно разболелась пятка. Врачи разводят руками, нужна, мол, операция. Я говорю: «Извините, не могу, у меня МХАТ завтра!». Они мне в ответ: «Ну, парень, у тебя этот гной может дойти до кости, и мы тебе ногу ампутируем». Я пишу отказ, тогда они говорят: «Ладно, пойдем». В общем, сделали мне прям там на кушетке, на живую, боль адская просто. Я поскакал на одной ноге до поезда, температура до 39 поднялась. В Москве в одной больнице опять развели руками, в другой отправили в третью, в третьей сказали, что полиса нет. Моя сестра всех там разнесла, и мне в итоге сделали ещё одну операцию. Два месяца без физических нагрузок, говорят, а мне как раз в спектакле бегать, прыгать на скакалке и спортом заниматься. Пришлось сказать режиссёру, что придётся мне подзадержаться. Мне звонят из театра и говорят: «Олег, извините, мы вам вынуждены отказать». А я им: «Нет-нет, все нормально, завтра буду». Ну вот и пришел в это завтра – на костылях. По итогу взяли меня в театр.
Обалдеть. А на этих съёмках было что-то экстремальное?
«Регби» – это вообще вызов лютый был. Я это сразу понимал. Боль перебарывал, да и… У меня такая политика: «сначала прыгай, потом думай».
У тебя в последнее время шлейф из довольно серьёзных ролей. Тебе бы не хотелось попробоваться в ромкоме, в мюзикле?
Ну вот в «Глубже!» у меня любимая роль, вполне комедийная. Я бы очень хотел, но не все от меня зависит. У меня любимый персонаж — это Иван-дурак, мне он очень близок, хочется и дурить, и смешить. Но видят меня всегда каким-то условным героем.
Как раз на «Глубже!» ты предлагал Михаилу Сегалу свои решения – давайте тут сделаем так, тут вот — так. Насколько тебе дается вообще эта иерархия, где режиссер говорит, а актер делает?
Мне кажется, что в идеале режиссер и актер – это сотворчество, что они вместе что-то сочиняют. Понятно, что режиссер главный и его слово последнее, но здорово, когда он не ставит себя выше, а готов услышать предложения. И я благодарен Михаилу Сегалу, который очень много моих предложений принял. Он мне в какой-то момент просто говорил: «Остановись и иди в режиссуру уже».
У тебя есть режиссерские амбиции?
У меня есть идея для фильма, который я когда-то, может, сниму, но это не точно. У меня плохо с написанием сценариев, думаю, всему этому всё-таки надо учиться. Мне пока ближе продюсерская стезя. Типа как делает Бенедикт Камбербэтч, например – продюсирует то, в чём снимается. Ну и вообще интересна эта профессия. Продюсер тоже ведь участвует во всём, особенно креативный, от которого зависит то, каким фильм получится в итоге.
фото: пресс-служба more.tv
Есть какой-то образ, который тебе очень хотелось бы сыграть?
Может, банально прозвучит, но мне нравится Джокер. Много чего можно сыграть в этой роли. Не делать его отрицательным персонажем, а искать в нем хорошее. Робин Гуда я бы хотел в Голливуде сыграть. Классная роль – он же вроде отрицательный, но делает много хорошего.
Что тебе вообще даёт актёрство? Ты не собирался ведь изначально быть актёром.
Всё верно. Я вообще изначально хотел идти в «Камеди Клаб», но потом захотелось делать что-то серьёзное. Я не знал, что поступлю, и не верил в себя, думал, что меня не поймут, потому что актерство для меня — это донести людям полезную информацию. Мне кажется, актер – проводник: мыслей, эмоций. Здорово, когда я вижу, что люди после спектакля с улыбкой уходят. Думаешь: «значит не зря все получается».
Можешь выделить для себя каких-то авторитетов? Актеров, писателей, других людей любого периода, живых или нет, которые тебя вдохновляют.
Мне очень нравится Олег Янковский. Удивительно, как он молчит в кадре. У него такой взгляд, тоже хотелось бы научиться этому. А так… Ну вот Брэд Питт очень нравится – он не просто голливудский красавчик, он ведь с огромным чувством самоиронии. Константин Хабенский мне нравится, и как актер, и, естественно, то, что он и благотворительностью занимается, использует свою медийность во благо.
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