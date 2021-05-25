Игорь Мишин: «Все бы хотели заниматься любовью в 50-60 лет так же, как и в 30»

В конце апреля в России появился новый онлайн-кинотеатр KION, который только за пару месяцев работы уже успел выпустить несколько резонансных проектов. Совсем свежий – «Клиника счастья» с Дарьей Мороз в роли врача, помогающего своим пациентам наладить личную, в том числе, интимную жизнь, но параллельно испытывающую проблемы в жизни собственной. Мы поговорили с гендиректором МТС Медиа и главой онлайн-кинотеатра KION Игорем Мишиным о провокационности оригинальных проектов, счастье, которым нужно заниматься, и сексе, о котором все еще не принято открыто говорить в нашем обществе.
фото: Пресс-служба KION
Считаете ли вы originals-сериал «Клиника Счастья» флагманским для платформы KION, и не было ли желания именно с него начать ее жизнь?
Можно считать, что угодно о чем угодно. Зритель решает по итогам просмотров, по количеству просмотров. В итоге это всегда зрительский параметр, поэтому продюсеры, которые делают проект, или редакция платформ могут что угодно считать. Определяет флагманский проект накопленная аудитория, количество просмотров.
Вы сами выступили автором идеи «Клиники Счастья». Что стало импульсом этой истории, откуда она появилась, почему именно такой она должна быть? Что было первоначальной точкой, с которой все начиналось?
Мы придумали этот сериал вместе с супругой. Рано или поздно любая семейная пара, которая переступает возрастной порог 45+, неизбежно накапливает вопросы в части здоровья, физической и сексуальной активности, некой эмоциональной парадигмы отношений, когда интимная, телесная близость определяют качество этих отношений. Мы в этом смысле не исключение, поскольку давно перешли этот порог. Стали думать, что мы хотим так же бодро и счастливо и в 50, и в 60, как мы жили в 25 и 30, а может еще и лучше. Современное развитие медицины, возможность адаптироваться в новой цифровой реальности, осваивать новые хобби, получать новые знания быстро и легко — это создало в обществе ситуацию, когда года сдвигаются. Сегодня все прекрасно понимают, что 60-летний возраст — не возраст людей, которые «вышли в тираж», которым ничего больше неинтересно, кроме внуков и шести соток дачного участка.
Меняется модель жизни зрелых людей, старость — уже не совсем уместное слово по отношению к людям 60-ти лет. Чаще всего употребляется термин «зрелость». Мы стали уделять тем вопросам, которые так или иначе поднимаются в этом сериале, большое внимание. Они стали частью нашего интереса, частью нашей жизни. Мы стали обсуждать все эти вопросы в кругу наших сверстников и людей, которые моложе нас. Стало абсолютно понятно, что тема невероятно острая. Всех это интересует, все бы хотели заниматься любовью в 50-60 лет так же, как и в 30. Это был первый вывод. Второй был в том, что люди настолько зашоренные, закомплексованные и просто, откровенно, глубоко, с интересом поговорить на эту тему не сильно получается.
Я соглашусь с вами, что есть такой тренд. Но, по-моему, высокое качество жизни при определенном возрасте — довольно дорогое удовольствие, доступное, может быть, только жителям городов-миллионников. Как эта тема будет себя чувствовать за пределами МКАДа?
Я не министр здравоохранения и не министр социального развития. В моем представлении счастье всего общества, как сотовая связь, — каждая сота в отдельности должна быть счастлива. Поэтому все эти лозунги «давайте подумаем об общей проблеме» должны звучать на уровне правительства. В жизни я пропагандирую идею того, что нужно думать о собственной соте: о том, что мы можем менять, улучшать отношения, влиять на качество жизни в пределах своей досягаемости.
фото: "Клиника счастья"/Пресс-служба KION
Этот материал — идеальная форма или все-таки нужны образовательные курсы?
Теглайн нашего сериала: «Этим надо заниматься». Понятно, что это относится к счастью: его надо строить так же, как и отношения. Безусловно, интимное здоровье является крайне важной составляющей гармоничных отношений. Я не открываю Америку, по умолчанию с этим все согласны и все понимают. Просто про это не говорят вслух.
Получается, здесь есть social impact?
Конечно, этот сериал существует в некой смысловой концепции, которая звучит в английском варианте как social impact entertainment. Это контент развлекательный, который генерит интерес к общественно-важным смыслам и ценностям. Потому что, если каждая отдельно взятая семья будет гармонична и счастлива, общество в целом будет гармонично и счастливо. Это идеальная картина, которая недостижима. Но нужно, если есть у тебя возможность, вложить какую-то свою лепту в достижение всеобщей гармонии, грех этой возможностью не воспользоваться.
Как в целом выстраивался процесс от идеи к реализации? Какова будет в целом стратегия KION в этом смысле, будет ставка на собственный продакшн или, как вы сказали, на «ожерелье» продюсеров? Вот есть идея, т.е. бусинка в этом ожерелье. В какой момент они соединяются?
Это встречное движение. У нас примерно получается пропорция в настоящий момент 50/50. Половина проектов, которые мы будем релизить в этом и отчасти в следующем году — это проекты, идеи которых родились внутри нас, под которые мы искали авторов или продюсерские компании, которые могли бы начать разрабатывать наши идеи. Другая половина — это проекты, которые нам приносили на рассмотрение с рынка, как от маленьких продюсерских компаний, так и от больших студий-мейджоров. Пока баланс именно такой. Мне кажется, к поддержанию такого баланса нужно стремиться. С одной стороны, ты получаешь с рынка классные предложения и держишь руку на пульсе, не замыкаясь на собственных разработках, считая их самыми лучшими. С другой стороны, ты не зависишь от емкости рынка, его некого коллективного таланта. 100-процентная зависимость от рынка — это несвобода в принятии решений, в разработке смыслов и эмоций, образов героев и т.д. Мы за гармоничный баланс, как и в личных отношениях.
фото: "Клиника счастья"/Пресс-служба KION
Как было с созданием «Клиники счастья?»
«Клиника» — это полностью наша идея, придуманная мной и супругой на основе нашего общения с врачами, сексологами и эндокринологами. Мы реально поняли, что это обалденная фактура: там удивительные медицинские случаи, некоторые из них больше психологического толка, когда есть какие-то зажимы и блоки, а медикаментозного лечения не требуются. Бывали случаи запущенные, когда и медикаментозное лечение происходит. Но, безусловно, некие психологические установки в сфере заботы об интимном здоровье присутствуют в любом случае. Мы получили много разной фактуры, при этом все врачебные тайны соблюдались. Стали сознательно расспрашивать докторов, с которыми вошли в какие-то отношения соратников, когда я рассказывал, что мы хотим набрать материал и придумать сериал. Доктора радовались и делились с нами какими-то эпизодами.
Постепенно мы обросли фактурой и стали понимать, что среди этих докторов реально есть прототипы наших будущих персонажей. Когда подработали объем на уровне постановки задачи, я искал авторов сценария, которые могли бы откликнуться с какой-то страстью. Хотелось найти человека, у которого возник такой же отзвук, как у нас. Таким автором оказалась Таня Арцеулова. Я года два пытался начать с ней работать, предлагать разные проекты, но как-то не складывалось — она говорила: «Нет, это не мое». Когда я придумал «Клинику счастья», позвонил Тане и прямо сказал: «Вот в этот раз 100% это твоё». Как только я в длинной телефонной беседе накидал ворох обстоятельств, героев, случаев, характеров и биографий, Таня сказала: «Всё, беру». Она написала блестящий сценарий, достаточно сложный с точки зрения переплетения жанров. Самое главное, мне кажется, что Таня очень четко уловила некое моё продюсерское ожидание, когда я сказал, что мы не пишем какой-то суперпроект высочайшего художественного уровня с какой-то претензией на некую оригинальность и особый статус. Мы пишем максимально простой, близкий к пониманию максимально большому количеству людей сериал.
В нашем случае качество и успех сериала будет определять не какая-то новизна и какие-то замечания, что «"Клиника" вторична». Для меня это не негативная характеристика. Это то, что точно заходит адресной аудитории без дополнительного напряжения, без какого-то усилия над собой. Я рад, что Тане удалось остаться в параметрах простого для просмотра сериала. По большому счету любое медиа — это сервис для зрителя. С этой точки зрения, это простой, понятный в своей сервисной сути продукт. Но я прогнозирую, что многим людям это может не дойти с точки зрения содержания. И мы наблюдаем по первым двум сериям, что есть претензии по части пошлости и вульгарности, которые люди видят в этом сериале.
фото: "Клиника счастья"/Пресс-служба KION
Тут вопрос, готов ты вслух произнести «анальная пробка» или нет. Это внутри человека.
Давайте без иллюзий: мы помним эту знаменитую фразу, возникшую в 80-е годы в Перестройку во время одного из телемостов между СССР и США о том, что в СССР секса нет. В общем, страна название поменяла, но по большому счету какого-то прогресса в этом вопросе так и не произошло. В современном мире все увлечены борьбой за экологию и здоровым образом жизни, но при этом здоровая сексуальность обходится молчанием, почти как в Средние века. Нынешняя модель этики и нравственности переносит фокус на функциональный аспект секса и мешает проявиться нашей инстинктивной чувственности, тем самым, лишая нас уверенности в себе. Это большая социальная проблема.
Так или иначе наша страна на стыке двух культур, европейской и азиатской. Это тоже влияет на отношение к обсуждению интимных вопросов и тому, как люди этим занимаются. Есть, может быть, даже религиозные ограничения в том, чтобы чувствовать себя свободным. К ним нужно относиться уважительно, это часть культуры значительной части населения. В этом смысле наш проект, мне кажется, очень тактичен. Мы не претендуем на то, чтобы в категоричной и грубой форме обращать на эти вопросы внимание любого человека. Люди разные, есть какие-то ограничения у многих – ментального, культурологического или религиозного порядка. Наш сериал обращен к тем, кто готов открыто это смотреть и обсуждать. Наш проект не является в полном смысле образовательным. Это не более чем провокация после просмотра сериала мужу и жене посмотреть друг на друга, сказать: «Так, что-то мы подзапустили эту тему. Не пора ли нам освежить отношения и подумать о том, что через 10 лет нам будет за 50. Как-то к этому надо готовиться заранее».
Вы сказали отличное слово «интонация». Мне кажется, эта интонация транслируется через те образы, которые играет Даша Мороз. Были ли варианты, что будет не она в главной роли?
Был очень долгий и тщательный кастинг. Мы, думаю, пересмотрели несколько десятков актрис. В первую очередь смотрели плюс-минус актрис, совпадающих по возрасту с главной героиней — условно, 45+, что естественно, ведь героине в первой серии исполняется 50 лет. Понятно, что есть какие-то режиссерские и продюсерские подходы к тому, какого амплуа должна быть актриса в такой роли. Но мы еще столкнулись с тем фактором, что некоторые возрастные актрисы, которых мы бы хотели видеть в этой роли, не были готовы к той степени свободы и откровенности, к тому характеру, который был нам нужен. В голове не укладывалось, как 50-летнюю героиню будет играть актриса, которой меньше, чем 40 лет. Но жизнь нас подвела к тому, что мы поняли, что надо искать актрису любого возраста, которая в состоянии сыграть 50-летнего профессора-эндокринолога.
Даша Мороз сделала самопробы, это был пандемийный период, июнь прошлого года. Это было сложно, но пробы произвели на нас очень хорошее впечатление. Очень сильно её видел в роли профессора режиссер Александр Кириенко, к тому же он работал с Дашей на прошлых проектах. В вопросах кастинга я как продюсер чаще всего ведомый за режиссером. Потому что у меня нет компетенции режиссерской, я не могу предположить, что он чувствует, как он видит возможности, диапазон, пластику актера. Режиссер, безусловно, видит это лучше продюсера. Саша Кириенко молодец, защитил ставку. Мы видим, что всё сложилось более чем. Даша невероятно органична в этой роли. Можно процитировать ее пост в инстаграме, когда она написала: «Меня часто спрашивают, на кого я больше похожа — на Веру из «Медиатора» или на Лену из «Содержанок». Так вот, меня больше всего в Алёне, которая хочет то обнять весь мир, то раздолбать его нахрен». Тут можно поставить точку, трудно к этой цитате что-либо добавить.
фото: "Клиника счастья"/Пресс-служба KION
Анна Уколова — скрытая жемчужина проекта. Потому что как раз народное отношение она очень хорошо транслирует.
Безусловно, согласен с оценкой Анны Уколовой. Она невероятный спарринг-партнер, в дальнейших эпизодах это расцветет очень сильно. Но я хочу сказать, что «Клиника счастья» — очень густонаселенный мир. Я получил вопрос после премьеры: «Зачем же вы на сцену вывели такое количество звезд, и мы их не увидели в двух первых сериях, а те, кого увидели, не сильно раскрылись?». Уверяю вас, «Клиника счастья» — сериал замедленного действия, как бомба. От первой серии к финалу все идет по возрастающей и с точки зрения эмоциональной, с точки зрения перипетий будет очень много сюжетных поворотов. Раскрываются все врачи клиники, составляющие команду Алены, причем и с медицинской точки зрения, и также откроется их личная жизнь. Причем в контексте нашего теглайна «Этим надо заниматься». При этом под этим можно понимать как счастье, так и любовь, так и секс. В нашем случае и тем, и другим стоит заниматься. Впереди зрителя ждет очень много ярких впечатлений от всех персонажей. Гарантирую, удивят не по-детски.
Помимо темы секса затронута в сериале и тема наркотиков. Почему на стримингах так активно начали об этом говорить? На телевидении почти полное молчание, а на платформах практически всегда есть персонаж, связанный с этим явлением жизни.
В мою бытность гендиректором на ТНТ я бы не сказал, что эта тема не мелькала. Это 2014-2016 годы, достриминговая пора. Такой же вопрос можно задать: «Почему во всех фильмах пьют или курят?». Можно вспомнить, какое бесчисленное количество сюжетов завязано на употреблении алкоголя, когда алкоголь является драйвером сюжета, а то и смыслом, и определяющим фактором интереса к фильму. Достаточно вспомнить лауреата множества премий, датский фильм «Ещё по одной». Да, наркотики – безусловное зло. Важно не что показано в кадре, а как это влияет на людей. Это является печальной приметой нашей жизни, но тем не менее это часть жизни большого количества людей, о чем постоянно бьют тревогу и полиция, и врачи. Мы прекрасно понимаем, что эта воронка затянула уже миллионы людей и в стране, и в мире. Так или иначе в мировом кинематографе огромная часть фильмов построена на сюжетных поворотах, связанных с запрещенными веществами.
Зрителю это может показаться драматургических костылем. Сценаристу стало лень объяснять, почему — ответ «потому что он обнюхался». Такая претензия может возникнуть у условного BadComedian.
Такой риск есть, поэтому я бы не сказал, что в «Клинике счастья» запрещенные вещества двигают сюжет. Они в определенных обстоятельствах добавляют какую-то перчинку. Этого крайне малого, сериал точно не про это.
фото: "Клиника счастья"/Пресс-служба KION
Возможно ли сегодня жить в этом счастье и балансе, не прибегая к услугам специалистов? Или все-таки жизнь сегодня настолько разбалансирована, что должен быть кто-то, кто объяснит ориентир, который тебе необходим? Может ли существовать сегодня счастливый человек, который, живя в городе, способен находить баланс самостоятельно?
Природа даёт гарантии человеку на первые 35 лет жизни. После 40 лет природа запускает механизмы, которые говорят о том, что детородный активный период жизни прошел. «Пора на конечную, освобождай место подрастающему поколению». Активируются механизмы старения, которые заканчиваются естественной смертью. Современная медицина и психология говорят о том, что в этих вопросах можно потягаться с природой, попытаться с ней поиграть, её обмануть. Попытаться снизить скорость этих изменений — это абсолютная реальность, это начинает происходить в жизнях людей всё чаще и чаще, если вовремя об этом подумать.
Как вам кажется, сегодня контент для платформы — это скорее сериалы, кино, киносторис? Есть какая-то формула ответа? Или формула в том, что у хорошего продюсера должна быть матрица проектов, и он просто понимает, в каком формате какую историю лучше рассказать?
Эпохе появлению originals на платформах в России всего три года. В августе 2018 года вышел «Домашний арест», положивший начало. Это не то что детский, а младенческий период, когда говорить о сложившихся трендах просто рано и невозможно. Этот период интересен всем продюсерам, потому что можно делать экспериментальные, неожиданные ставки, которые по тем или иным причинам были невозможны на эфирном телевидении. Это не вопросы цензуры и не вопросы того, что на платформе можно употреблять мат или показать откровенную постельную сцену. Фактически все успешные сериалы за эти три года, которые полюбили зрители и набрали миллионы просмотров, — в них может быть и мат, и откровенная постельная сцена, но они не про это. Они про отношения людей, которые исследуются с какой-то более высокой степенью трушности что ли. Появляются герои, которые ни при каких обстоятельствах не могли бы появиться на эфирном телеке. Ни один канал, скорее всего, не рассмотрел бы идею: «Давайте снимем сериал про плечевых проституток». Но появляются «Чики», которые становятся всенародно любимым проектом. Они ведь не про запрещенку, это действительно интересная, яркая и абсолютно экспериментальная ставка, а эксперименты возможны только на стриминге.
фото: "Клиника счастья"/Пресс-служба KION
Вы говорите «ставка». То есть продюсирование сегодня — это казино? Или рекомендательные системы и расчет уже смогли победить?
Пока это казино. Сейчас такой переходный период, начинает формироваться некая база, которая может давать информацию для big data. В этом смысле аудитория OTT-сервисов более понятная и более прозрачная, чем абстрактные рейтинги на телеканалах. Но сейчас происходит только накопление этой информации и этого опыта. Сказать, что сегодня это может программировать тот или иной успех, очень рано. Более того, я думаю, что момент, когда ставка на сценарий или образ героя будет результатом 100-процентного математического расчета, построенного на анализе big data, не наступит все равно никогда. Степень риска будет снижаться, количество провалов по отношению к успехам будет снижаться. Пропорции будут положительные, динамика позитивная. Но это процесс нескольких лет, это не может произойти за один календарный год.
Оправдали ли себя киносторис как формат? Когда можно будет об этом говорить?
Думаю, об этом можно будет говорить по итогам 2021 года. Мы планируем выпуск еще 7-8 проектов в таком формате, будет хоть какая-то фактура. Сейчас вышел только один, «Афера». 31 мая выйдет совершенно с другой адресностью и в другом жанре «Подслушано» — для нас это будет трижды эксперимент. Во-первых, это киносторис — эксперимент, который, я надеюсь, подхватит индустрия, поскольку это экономически целесообразно. Во-вторых, мы выходим с предложением для аудитории 14-18, это первый наш продукт, который выходит у нас с таким предложением, в будущем их будет несколько. В-третьих, мы делаем это с Ильей Куликовым и выкладываем первые четыре серии на канале Ильи в YouTube. Хотим посмотреть, будет ли перетекание YouTube-аудитории на платформу. Для нас это тройной эксперимент.
Есть ли возможность поделиться какими-то первыми цифрами по проекту?
Нет. Даже если вдруг будут какие-то рекордные для рынка цифры, которыми надо гордиться и везде их распространять, в политике KION однозначно будет то, что мы никогда ни при каких обстоятельствах не будем публиковать количество просмотров ни у одного сериала, ни у одного нашего originals, в отличие от какой-то общепринятой ситуации на рынке.
А чем вы аргументируете эту позицию?
С точки зрения коммуникации с аудиторией, это не приносит никаких дополнительных бонусов. Коммуникация с аудиторией никак не зависит от индустриальных PR-усилий. С точки зрения эффекта B2B, баланс всей прессы, которая выходит по поводу того или иного тайтла — положительные, нейтральные или отрицательные статьи, — не перекрывается никакими рапортами онлайн-платформ о своих успехах. Этот баланс публикаций в профессиональной прессе объективно наступает с точки зрения календаря в разы раньше, чем накапливается многомиллионная аудитория. Поэтому никакие рапорты, никакие модели подсчетов не перекроют его никогда. Мы не видим сейчас смысла в публикации каких-либо цифр.
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