«История любви, которая прячется в хорроре»: создатели «Заклятие 3» о страхах, спецэффектах и эго

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Популярный актер – о втором сезоне «Триады», работе с женщинами и звездной болезни

Олег Гаас: «Хочется дурить и смешить, но все видят во мне героя»

25 мая

Игорь Мишин: «Все бы хотели заниматься любовью в 50-60 лет так же, как и в 30»

Генеральный директор МТС Медиа – об originals-сериале KION «Клиника счастья» и о том, почему мы по-прежнему открыто не говорим о сексе