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«История любви, которая прячется в хорроре»: создатели «Заклятие 3» о страхах, спецэффектах и эго

интервью >>
10 июня 2021
Сегодня в прокат выходит «Заклятие 3: По воле дьявола» — новая глава одной из самых популярных хоррор-франшиз современности. Дмитрий Соколов поговорил с актерами фильма Верой Фармигой, Патриком Уилсоном и Руари О’Коннором о том, как они готовились к ролям, а с продюсером Питером Сафраном и режиссером Майклом Чавесом — как третья часть сохранила дух серии, но и привнесла нечто новое.

ВЕРА ФАРМИГА и ПАТРИК УИЛСОН

«История любви, которая прячется в хорроре»: создатели «Заклятие 3» о страхах, спецэффектах и эго

Что помогает вам установить личную связь с персонажами? Я спрашиваю, потому что вы оба всегда выглядите очень органично в серии «Заклятие», очень естественно смотритесь в этих ролях.

ВФ: Давайте Патрик ответит первым!

ПУ: Нет! (смеется)

ВФ: Я вновь и вновь возвращаюсь к Лоррейн — и могу сказать, что очень люблю эту героиню. Я люблю ее личность, ее облик, вплоть до мельчайших мимических деталей, ее твердость и ее мягкость. Мне нравится, что ничто не беспокоит и не пугает ее. Она верит, что терпение и сострадание преодолеют все, и это замечательно. Я думаю, это прекрасная репрезентация женщины для меня. Я люблю ее невероятную эмпатию и заботу о других, это то, что очаровывает меня снова и снова. Ну и в конце концов, у нее отличные костюмы! (Смеется) Говорят, актеры любят играть супергероев из-за крутых костюмов, а для меня — Лоррейн своего рода супергероиня, со всеми ее длинными юбками в пол и приталенными жакетами. Должна сказать, стиль персонажа вообще довольно значимая для меня вещь.

Иди отсюда, саспенс, не мешай: рецензия на «Заклятие 3»

Думаю, вы выбрали очень верные слова, чтобы описать ключевые качества Лоррейн: во всех трех фильмах она вежлива и спокойна, и ничто не может ее напугать или вывести из себя. В третьей части это особенно хорошо заметно, например, в сцене в морге, где Лоррейн стоит рядом с мертвым телом. Она чувствует и видит довольно страшные вещи, но при этом остается абсолютно уверенной в себе и невозмутимой. Эд напуган, но Лоррейн нет, она ничего не боится, что бы ни происходило вокруг нее.

ВФ: Спасибо! Да, эта черта, которая проистекает из способности Лоррейн принимать происходящее, но не пасовать перед ним. И я уверена, ее экстрасенсорные способности тоже влияют на тихое, но постоянное чувство уверенности в себе, в том, что она делает. Мне нравится контраст между спокойствием Лоррейн и теми жуткими образами, которые она постоянно видит. Играть такого персонажа — восхитительно.

«История любви, которая прячется в хорроре»: создатели «Заклятие 3» о страхах, спецэффектах и эго

А что насчет вас, Патрик? Как вы вводите себя в нужный эмоциональный режим для связи с персонажем?

ПУ: Знаете, у меня немного другая ситуация: в отличие от Веры, я не знал Эда лично, так что больше полагался на то, что мог прочитать, увидеть и услышать от других людей о нем. Но это все довольно поверхностные вещи: если и помогали, то, скорее, сконцентрироваться. Мой путь к персонажу лежит через Лоррейн: я уверен, их отношения, в конченом счете, определяют фильм. Потому что, вы знаете, мы можем снять кучу фильмов про всякую сверхъестественную жуть (не имеет значения, верите вы в нее или нет, для меня это неважно), но, в конце концов, вы поймете, что все эти фильмы — о любви. Да, история любви, которая прячется в хорроре, и это самая восхитительная вещь, которую можно сыграть.

Смотреть онлайн: фильм ужасов «Заклятие»

Это как рассвет после наступившей темноты. В общем, я не смотрю на своего персонажа так, как если бы он был какой-то версией меня. Он это не я, хотя кто-то во время просмотра может так думать. Но кстати, если он меня слышит, то привет, Эд! Да, и я хотел бы на тебя посмотреть как-нибудь, потому что меня часто принимают за тебя! (Смеется)


РУАРИ О'КОННОР

«История любви, которая прячется в хорроре»: создатели «Заклятие 3» о страхах, спецэффектах и эго

Ранее вы были известны в основном благодаря драмам типа «Испанской принцессы» и ирландскому шоу «Моя мать и другие чудаки». Что же привлекло вас в «Заклятии»?

Я никогда раньше не снимался в большом жанровом кино. И я люблю хорроры! Я начал смотреть «взрослые» фильмы задолго до того, как мне стало можно. Я посмотрел «Ребенка Розмари» в девять лет, и он произвел на меня неизгладимое впечатление. Я получил огромную дозу страха, хоть этот фильм и не совсем хоррор, больше психологический триллер… Короче, он реально напугал меня на несколько лет! И было здорово вновь почувствовать себя ребенком — испуганным ребенком, — слушающим на ночь страшную сказку. Или страшную историю у костра.

Смотреть онлайн: фильм ужасов «Ребенок Розмари» (1968)

Я знаю, что 14-летний я был бы очень впечатлен тем, что я участвую в хоррор-фильме, не говоря уже о том, что это часть франшизы. Да, это не работа Бергмана, но это крутой блокбастер, и я думаю, что если есть киновселенная Марвел, то серия «Заклятие» — ее аналог в хорроре. Так что, получив такое предложение, я согласился не раздумывая. И да, мне понравилось работать вместе с Патриком и Верой, я ни секунды не думал, чтобы отказаться от такой работы.


МАЙКЛ ЧАВЕС И ПИТЕР САФРАН

«История любви, которая прячется в хорроре»: создатели «Заклятие 3» о страхах, спецэффектах и эго
фото: Линдсей Эйлифф и Майкл Чавес

Майкл, для Питера это далеко не первый продюсерский проект — и уже третий фильм во франшизе «Заклятие», но для вас «По воле дьявола» стала только второй полнометражная работой. Вам пришлось делать собственный фильм, но в то же время соблюдать стилистику франшизы. Что оказалось наиболее сложным в подготовке третьей части? Помог ли вам предыдущий опыт работы с визуальными эффектами, например?

МЧ: Да, вы правы, как поклоннику франшизы мне было особенно трудно! Всегда есть искушение все сделать по-своему, добавить больше собственного стиля. Но я старался сдерживать такие желания: мне хотелось, чтобы картина больше походил на часть «Заклятия», а не на фильм Майкла Чавеса, хотя нет сомнений: моя картина будет ощущаться как другой фильм. Я старался помнить, что составляет шарм «Заклятия», и оставаться верным духу серии, сдерживать режиссерское эго, которое вновь и вновь напоминало о себе во время съемок. Я стремился оставаться незримым, делая видимым дух «Заклятия» — настолько, насколько это возможно. Как поклонник франшизы я хотел бы именно этого: продолжить то путешествие, которое началось в первом фильме.

«История любви, которая прячется в хорроре»: создатели «Заклятие 3» о страхах, спецэффектах и эго

Что касается визуальных эффектов, то это, конечно, очень важный инструмент в арсенале любого киношника. Но нам было очень важно сохранить стиль, который всегда отличал «Заклятие» от других фильмов ужасов. Обратите внимание, что почти все спецэффекты сделаны вживую. В фильме почти нет CGI: то, что вы видите на экране, — действительно происходит. Даже в сценах, где у Лоррейн видения, когда все вокруг трясется и свет постоянно меняется. Мы использовали специальную технику и осветительные приборы, а не рисовали сцены с помощью цифровых эффектов. Люди, которые сейчас смотрят кино, очень пресыщены CGI, и мне нравится думать, что мы остаемся приверженцами великой традиции, которая идет от хорроров старой школы. При создании «Заклятия» я хотел на каждом шагу оставаться верным ее принципам.

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ПС: Должен сказать, что мы дали Майклу максимальную свободу. Не было такого, что кто-то подходил к нему и говорил «Это не подходит для вселенной «Заклятия». В фильме много режиссера Майкла Чавеса, потому что он во многом духовный наследник Джеймса Вана. Потому для него работа над таким фильмом была очень естественной. И я надеюсь, вы это увидите: «По воле дьявола» укоренен во вселенной «Заклятия», хотя и ощущается иначе, чем первые две части. Майкл детективную линию и, конечно, хоррор-сцены, которые прямо-таки выпрыгивали из его мозгов!

Я думаю, вы проделали отличную работу! Спасибо!

«Заклятие 3: По воле дьявола» в прокате с 10 июня.


Дмитрий Соколов
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«История любви, которая прячется в хорроре»: создатели «Заклятие 3» о страхах, спецэффектах и эго фотографии
«История любви, которая прячется в хорроре»: создатели «Заклятие 3» о страхах, спецэффектах и эго фотографии
«История любви, которая прячется в хорроре»: создатели «Заклятие 3» о страхах, спецэффектах и эго фотографии
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