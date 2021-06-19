Семен Трескунов: «При моей занятости важно находить точки заземления»

С 21 июня телеканал СТС начнет показ сериала «Совершенно летние», снятого по мотивам полнометражного фильма «Рашн Юг». У руля многосерийного проекта оказалась все та же команда авторов: режиссеры Антон Федотов (снимал «Рашн Юг») и Дмитрий Литвиненко (был продюсером оригинального фильма), а также Жора Крыжовников — вновь в качестве сценариста и креативного продюсера. Исполнитель одной из главных ролей Семен Трескунов — его персонаж Артем отправляется на юг России, чтобы завоевать сердце девушки Ксюши (Стася Милославская), и ради этого готов на все, в том числе украсть невесту у казака Никиты (Риналь Мухаметов), испортить свадьбу полицейского Игоря (Александр Метелкин) и даже попасть в тюрьму — рассказал, когда сам впервые влюбился, на что потратил первый гонорар и что ему пришлось имитировать на съемках «Совершенно летних».
Один из режиссёров и продюсер проекта «Совершенно летние» Антон Федотов рассказывал, что сразу в главной роли увидел вас. Помните, как всё только начиналось?
Да, как-то на одном мероприятии Антон сказал, что сейчас пишется проект, в который очень хотят меня. Мне это безумно польстило и внутренне воодушевило на разные свершения (улыбается). Но после того разговора прошло два года, поэтому пришлось немного потерпеть.
Что в первую очередь привлекло в проекте?
Конечно, личность Жоры Крыжовникова. Непонятно, почему до сих пор ни разу не работал с ним. Я видел фильмы «Горько!
» и «Самый лучший день
», сериал «Звоните ДиКаприо!
», который на меня повлиял. Я считаю его потрясающим рассказчиком, поэтому мне очень хотелось с ним поработать. Мне казалось, что он именно тот человек, рядом с которым моя природа может раскрыться. И, конечно, Дима Литвиненко, режиссёр сериала и тоже автор нашей истории, показался мне очень симпатичным человеком.
Быстро ли нашли общий язык со своим героем Артёмом?
С Артёмом у меня получилась довольно-таки интересная штука. На первых этапах, когда мы только проходили пробы с разными партнёршами, мне он не нравился. Воспринимал его как дурака, а я безумно устал играть таких дураков. И я совершенно не понимал, что же движет этим героем. Но потом, когда ближе познакомился со сценарием, понял, что он совсем не дурак. То, как он чувствует, воспринимает этот мир и действует, не подчиняется никаким законам логики. Он просто следует за своими чувствами на юг, и это его приводит к бесконечному открытию. Это очень похоже на то, как я воспринимаю этот мир. Сейчас Артём один из тех персонажей, которых я очень люблю.
Смогли бы так же отправиться за девушкой в неизведанные места, как ваш герой?
Думаю, что не смог бы. И в этом заключается чудо моей профессии: когда можешь прожить чужую жизнь. Я, конечно, готов всё это почувствовать и в реальной жизни, но в данном случае это безболезненный опыт. И мне кажется, людям нравится наблюдать за такими персонажами, сопереживать им, потому что герои не могут поступать иначе, даже если того требуют обстоятельства.
Просто ваш герой влюбляется в девушку буквально с первого взгляда. Вот и объяснение.
Он вообще импульсивный персонаж. Я сейчас смотрю сериал «Как я встретил вашу маму
», и вот Артём мне напоминает главного героя Теда Мосби. А наш сериал, как и сериал «Как я встретил вашу маму», это история о внутреннем взрослении, о том, как наши чувства с течением времени делают тебя взрослым человеком, потому что так или иначе сталкиваешься со сложными ситуациями. Ты не можешь поменять людей, которых любишь, и это заставляет принимать природу вещей. В конце этого пути можно обнаружить, что стал лучше. Так происходит каждый раз, когда по-настоящему влюбляешься. Мне очень нравятся истории взросления, потому что я сам ещё в начале своего пути.
А сколько вам было лет, когда впервые влюбились?
Наверное, лет восемнадцать, что довольно поздно, потому что мои ровесники уже собаку съели на этих влюблённостях (улыбается). А я понял, что, когда в первый раз влюбляешься, влюбляешься и в мир вокруг себя, начинаешь его видеть немножко иначе: либо таким, какой он есть, либо, наоборот, чуть-чуть приукрашенным. И потом вдруг обнаруживаешь, что если бы этого не случилось, то какая-то энергия в тебе просто не проснулась бы.
А безответная любовь, как у Артёма, не пугает?
Нет, ни в коем случае. Я даже думаю, что люди, которые испытывают безответную любовь, сами по себе герои, потому что испытывают безусловную любовь. Безответные чувства — очень трагические по своей природе. Просто любишь без причины, и нет никакого шанса, что тебе ответят взаимностью.
Ваш герой студент, он только начинает узнавать любовь. А вы, кажется, ещё не пополнили ряды студентов?
В глобальном смысле я студент, потому что постоянно чему-то учусь, просто не в институте. Планы учиться за границей остаются. Конечно, я уже публично сказал об этом тысячу раз, и все не понимают, когда же это случится (улыбается). Но я жду волшебного момента, когда осознаю, что готов это сделать. Я обязательно к этому приду.
Ваш герой, оказавшись на юге, пытается заработать всевозможными способами. А вы помните свой первый заработок?
Я сразу стал зарабатывать на кино, этим и живу (улыбается). Первый заработок помню: я снялся в рекламе сотового оператора, когда мне было одиннадцать. Получил девяносто тысяч рублей. Я был ребёнком, тогда мне казалось, что это космические деньги. Не помню, на что потратил, скорей всего гонорар пополнил семейную копилку. Мне кажется это совершенно нормальным: ты хоть и ребёнок, но член семьи, поэтому нужно помогать. Это сейчас я предоставлен сам себе, и у меня появилось больше пространства, чтобы подумать, чего же я на самом деле хочу. Но деньги, конечно, очень тёмная энергия. Единственное, что они по-настоящему дают, и это у них не отнять, — спектр возможностей. А вот внутри этого спектра что выберешь, зависит уже от того, кем вырос и чего хочешь добиться.
Кроме того, что вы искали общий язык с героем, что часто приходилось делать на съёмках?
Мне приходилось очень быстро бегать и очень много (улыбается). Причём из-за того, что у нас классные технические возможности, мы снимали всевозможные планы: с коптера, крана, стедикама.
В одной из сцен ваш герой тонет. Но вы, насколько знаю, хорошо плаваете?
Да, хорошо, так как занимался этим пять лет, поэтому я просто имитирую неумение плавать. А вот мой Артём боится плавать. И мне понятна эта метафора, что вода непредсказуемая стихия, как и жизнь. Думаю, хоть он и побаивается, но храбрится. И в этом его геройское обаяние.
У вас ведь было немало сцен, связанных с водой?
Мы несколько дней снимали на яхте в открытом море. Вот там я чуть не сошёл с ума, потому что, во-первых, жарко, во-вторых, укачивает. Помню, был день, когда я только зашёл на яхту и уже понял, что мне плохо. А мне ещё двенадцать часов работать. Но теперь могу посоветовать в такие моменты пить что-то сладенькое, например, газировку. Сразу становится легче: сахар попадает в кровь, и уже не тошнит.
Про «рашн юг» вы, наверное, и так всё знали до съёмок, потому что здесь у вас много родственников?
Да, в детстве много времени провёл на юге: у меня бабушка и дедушка из Краснодара, отец в Крымске вырос. На юге столько всего по-настоящему свободного: это и море, и ветер, и само пространство. Думаю, что это первая причина, почему люди здесь существенно другие: они не пытаются казаться кем-то. В самом Геленджике, где проходили наши съёмки, много раз бывал: например, в 2014 году здесь тоже снимался.
Находясь здесь, тем более учитывая, что знаете эти места, удалось совмещать съёмки и отдых?
Геленджик сильно изменился за последние несколько лет. Например, появилась аренда самокатов, а ещё крутая велосипедная дорожка. Мы выходили из гостиницы после смены и решали, в какую сторону по набережной поедем до конца. На самом деле мне тяжело совмещать работу с отдыхом, потому что, когда я работаю, нахожусь в состоянии внутреннего непрекращающегося напряжения. Тяжело переключаюсь. Именно поэтому на съёмках со мной случаются всякие «курьёзы»: то простуда, то нашествие прыщей. Совсем недавно понял, что очень важно при такой занятости учиться находить точки заземления, поэтому занялся медитациями. Мне нравится, как они успокаивающе воздействуют на психику.
Сериал «Совершенно летние
» на СТС с 21 июня
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