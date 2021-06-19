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Дайджест от 14.06.2021
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Семен Трескунов: «При моей занятости важно находить точки заземления»

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19 июня 2021
С 21 июня телеканал СТС начнет показ сериала «Совершенно летние», снятого по мотивам полнометражного фильма «Рашн Юг». У руля многосерийного проекта оказалась все та же команда авторов: режиссеры Антон Федотов (снимал «Рашн Юг») и Дмитрий Литвиненко (был продюсером оригинального фильма), а также Жора Крыжовников — вновь в качестве сценариста и креативного продюсера. Исполнитель одной из главных ролей Семен Трескунов — его персонаж Артем отправляется на юг России, чтобы завоевать сердце девушки Ксюши (Стася Милославская), и ради этого готов на все, в том числе украсть невесту у казака Никиты (Риналь Мухаметов), испортить свадьбу полицейского Игоря (Александр Метелкин) и даже попасть в тюрьму — рассказал, когда сам впервые влюбился, на что потратил первый гонорар и что ему пришлось имитировать на съемках «Совершенно летних».

Совершенно летние / Пресс-служба СТС

Один из режиссёров и продюсер проекта «Совершенно летние» Антон Федотов рассказывал, что сразу в главной роли увидел вас. Помните, как всё только начиналось?

Да, как-то на одном мероприятии Антон сказал, что сейчас пишется проект, в который очень хотят меня. Мне это безумно польстило и внутренне воодушевило на разные свершения (улыбается). Но после того разговора прошло два года, поэтому пришлось немного потерпеть.

Что в первую очередь привлекло в проекте?

Конечно, личность Жоры Крыжовникова. Непонятно, почему до сих пор ни разу не работал с ним. Я видел фильмы «Горько!» и «Самый лучший день», сериал «Звоните ДиКаприо!», который на меня повлиял. Я считаю его потрясающим рассказчиком, поэтому мне очень хотелось с ним поработать. Мне казалось, что он именно тот человек, рядом с которым моя природа может раскрыться. И, конечно, Дима Литвиненко, режиссёр сериала и тоже автор нашей истории, показался мне очень симпатичным человеком.

Быстро ли нашли общий язык со своим героем Артёмом?

С Артёмом у меня получилась довольно-таки интересная штука. На первых этапах, когда мы только проходили пробы с разными партнёршами, мне он не нравился. Воспринимал его как дурака, а я безумно устал играть таких дураков. И я совершенно не понимал, что же движет этим героем. Но потом, когда ближе познакомился со сценарием, понял, что он совсем не дурак. То, как он чувствует, воспринимает этот мир и действует, не подчиняется никаким законам логики. Он просто следует за своими чувствами на юг, и это его приводит к бесконечному открытию. Это очень похоже на то, как я воспринимаю этот мир. Сейчас Артём один из тех персонажей, которых я очень люблю.

Смогли бы так же отправиться за девушкой в неизведанные места, как ваш герой?

Думаю, что не смог бы. И в этом заключается чудо моей профессии: когда можешь прожить чужую жизнь. Я, конечно, готов всё это почувствовать и в реальной жизни, но в данном случае это безболезненный опыт. И мне кажется, людям нравится наблюдать за такими персонажами, сопереживать им, потому что герои не могут поступать иначе, даже если того требуют обстоятельства.

Совершенно летние / Пресс-служба СТС

Просто ваш герой влюбляется в девушку буквально с первого взгляда. Вот и объяснение.

Он вообще импульсивный персонаж. Я сейчас смотрю сериал «Как я встретил вашу маму», и вот Артём мне напоминает главного героя Теда Мосби. А наш сериал, как и сериал «Как я встретил вашу маму», это история о внутреннем взрослении, о том, как наши чувства с течением времени делают тебя взрослым человеком, потому что так или иначе сталкиваешься со сложными ситуациями. Ты не можешь поменять людей, которых любишь, и это заставляет принимать природу вещей. В конце этого пути можно обнаружить, что стал лучше. Так происходит каждый раз, когда по-настоящему влюбляешься. Мне очень нравятся истории взросления, потому что я сам ещё в начале своего пути.

А сколько вам было лет, когда впервые влюбились?

Наверное, лет восемнадцать, что довольно поздно, потому что мои ровесники уже собаку съели на этих влюблённостях (улыбается). А я понял, что, когда в первый раз влюбляешься, влюбляешься и в мир вокруг себя, начинаешь его видеть немножко иначе: либо таким, какой он есть, либо, наоборот, чуть-чуть приукрашенным. И потом вдруг обнаруживаешь, что если бы этого не случилось, то какая-то энергия в тебе просто не проснулась бы.

А безответная любовь, как у Артёма, не пугает?

Нет, ни в коем случае. Я даже думаю, что люди, которые испытывают безответную любовь, сами по себе герои, потому что испытывают безусловную любовь. Безответные чувства — очень трагические по своей природе. Просто любишь без причины, и нет никакого шанса, что тебе ответят взаимностью.

Ваш герой студент, он только начинает узнавать любовь. А вы, кажется, ещё не пополнили ряды студентов?

В глобальном смысле я студент, потому что постоянно чему-то учусь, просто не в институте. Планы учиться за границей остаются. Конечно, я уже публично сказал об этом тысячу раз, и все не понимают, когда же это случится (улыбается). Но я жду волшебного момента, когда осознаю, что готов это сделать. Я обязательно к этому приду.

Ваш герой, оказавшись на юге, пытается заработать всевозможными способами. А вы помните свой первый заработок?

Я сразу стал зарабатывать на кино, этим и живу (улыбается). Первый заработок помню: я снялся в рекламе сотового оператора, когда мне было одиннадцать. Получил девяносто тысяч рублей. Я был ребёнком, тогда мне казалось, что это космические деньги. Не помню, на что потратил, скорей всего гонорар пополнил семейную копилку. Мне кажется это совершенно нормальным: ты хоть и ребёнок, но член семьи, поэтому нужно помогать. Это сейчас я предоставлен сам себе, и у меня появилось больше пространства, чтобы подумать, чего же я на самом деле хочу. Но деньги, конечно, очень тёмная энергия. Единственное, что они по-настоящему дают, и это у них не отнять, — спектр возможностей. А вот внутри этого спектра что выберешь, зависит уже от того, кем вырос и чего хочешь добиться.

Совершенно летние / Пресс-служба СТС


Кроме того, что вы искали общий язык с героем, что часто приходилось делать на съёмках?

Мне приходилось очень быстро бегать и очень много (улыбается). Причём из-за того, что у нас классные технические возможности, мы снимали всевозможные планы: с коптера, крана, стедикама.

В одной из сцен ваш герой тонет. Но вы, насколько знаю, хорошо плаваете?

Да, хорошо, так как занимался этим пять лет, поэтому я просто имитирую неумение плавать. А вот мой Артём боится плавать. И мне понятна эта метафора, что вода непредсказуемая стихия, как и жизнь. Думаю, хоть он и побаивается, но храбрится. И в этом его геройское обаяние.

У вас ведь было немало сцен, связанных с водой?

Мы несколько дней снимали на яхте в открытом море. Вот там я чуть не сошёл с ума, потому что, во-первых, жарко, во-вторых, укачивает. Помню, был день, когда я только зашёл на яхту и уже понял, что мне плохо. А мне ещё двенадцать часов работать. Но теперь могу посоветовать в такие моменты пить что-то сладенькое, например, газировку. Сразу становится легче: сахар попадает в кровь, и уже не тошнит.

Совершенно летние / Пресс-служба СТС

Про «рашн юг» вы, наверное, и так всё знали до съёмок, потому что здесь у вас много родственников?

Да, в детстве много времени провёл на юге: у меня бабушка и дедушка из Краснодара, отец в Крымске вырос. На юге столько всего по-настоящему свободного: это и море, и ветер, и само пространство. Думаю, что это первая причина, почему люди здесь существенно другие: они не пытаются казаться кем-то. В самом Геленджике, где проходили наши съёмки, много раз бывал: например, в 2014 году здесь тоже снимался.

Находясь здесь, тем более учитывая, что знаете эти места, удалось совмещать съёмки и отдых?

Геленджик сильно изменился за последние несколько лет. Например, появилась аренда самокатов, а ещё крутая велосипедная дорожка. Мы выходили из гостиницы после смены и решали, в какую сторону по набережной поедем до конца. На самом деле мне тяжело совмещать работу с отдыхом, потому что, когда я работаю, нахожусь в состоянии внутреннего непрекращающегося напряжения. Тяжело переключаюсь. Именно поэтому на съёмках со мной случаются всякие «курьёзы»: то простуда, то нашествие прыщей. Совсем недавно понял, что очень важно при такой занятости учиться находить точки заземления, поэтому занялся медитациями. Мне нравится, как они успокаивающе воздействуют на психику.

Сериал «Совершенно летние» на СТС с 21 июня.


Евгений Червон
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