Антонио Бандерас: «Героев играть скучно, а в злодея можно привнести буквально всё»

В российский и мировой прокат 16 июня вышел комедийный экшен «Телохранитель жены киллера» режиссера Патрика Хьюза. В продолжении успешного «Телохранителя киллера» большую роль получила не только Сальма Хайек, которая присоединилась к энергичной, хотя и несколько безумной компании Сэмюэла Л.Джексона и Райана Рейнольдса, но и актер Антонио Бандерас, который сыграл главного злодея – греческого магната Аристотеля Пападопулоса. Мы поговорили с Бандерасом о том, чем привлек его «Телохранитель жены киллера», поиске злодейского образа своего персонажа, восхищении Сальмой Хайек и работой режиссера Патрика Хьюза.
фото: MEGOGO Distribution
Чем вам привлекло участие в фильме «Телохранитель жены киллера»?
Я люблю играть в комедиях, а еще люблю играть злодеев, потому что они гораздо свободнее, чем герои. Герои всегда находятся в ограниченных рамках, в рамках морали. Они словно пойманы в ловушку. Люди их, конечно, любят, но играть их скучно. А плохие парни могут творить буквально всё, что угодно, особенно такие социопаты, как мой персонаж. Ты можешь привнести в него всё, что хочешь, – варить из него любую «солянку». Это меня и привлекло. Равно, как и возможность поработать с таким режиссером, как Патрик Хьюз.
Ваш персонаж с ярким именем Аристотель Пападопулос довольно необычный. Расскажите о нем.
Это миллионер. Я бы сказал, живая метафора, олицетворение всех европейцев, которые выступают против Европейского союза. Мы как будто бы наставили на него лупу, в результате чего сразу стала видна его смехотворность. Он же находится в оппозиции буквально ко всему! Он сражается за права греческого народа, но я не уверен, что греки в реальной жизни хотели бы, чтобы их представлял такой персонаж. В конце концов оказывается, что такие люди, как Аристотель, на самом деле сражаются исключительно за самих себя.
фото: MEGOGO Distribution
Насколько сложно было вживаться в эту роль?
Такие персонажи всегда, как чистый лист. Поначалу, когда я только входил в эту роль, то решил, что буду играть его в комедийной манере. Но по мере съемок персонаж несколько «посерьезнел», стал опаснее. Я осознал, что если злодей в фильме не страшный, то и фильма нет. Тебе по-любому придется изображать опасного парня, ведь зрители всегда ждут, что хорошие парни победят злодеев. Хотя это будет непросто, потому что он очень силен, у него куча денег, за него бьется целая армия. Ну и как такого победить? Кстати, он еще и необычайно умен. Так что по мере того, как я входил в эту роль, комедийная составляющая рассыпалась и персонаж становился все более реалистичным.
Эта работа заметна и по самому фильму – Аристотель в нем, так скажем, несколько развивается.
Именно. Повторюсь, что поначалу мы думали, что создадим некоего злодея «по умолчанию», сделаем его очень ярким, абсолютно сумасшедшим, очень живописным, с безумной прической. В общем, было много придумок, но в процессе съемок мы пришли к пониманию, что делаем его чересчур карикатурным. И чтобы в него поверили, мы решили немного сбавить обороты. Он все еще остается очень ярким, но не таким эпатажным, каким мы видели его в начале. Он стал настоящим, правдоподобным. На редкость эксцентричным, да, но уже не кажется законченным безумцем.
фото: MEGOGO Distribution
Каково вам было сниматься в комедийном экшене, который все-таки предполагает большое количество трюков, ярких динамичных сцен?
У меня как раз было не очень много трюков. Немного таких сцен в Лондоне. Что-то вроде перестрелки, а еще мне немного наваляли, я кому-то навалял. Я любил такие штуки, когда был моложе, а теперь они меня уже не так привлекают. Я нахожу их забавными, но теперь дважды подумаю, прежде чем принять такое предложение. Когда я был моложе и снимался в фильмах вроде «Зорро» или «Отчаянный», то сам исполнял многие трюки, избегал только акробатики. Я делал их не только ради рекламы, мне реально это нравилось, я так развлекался. А сейчас, когда мне 60, не стану утверждать, что сам делаю всё, что вы видите на экранах. Эту работу исполняют замечательные профессионалы.
А если говорить о комедийной составляющей «Телохранителя жены киллера», насколько она вам близка?
«Телохранитель жены киллера» – это действительно комедия, но комедия интеллектуальная. Герои тут постоянно на контрах, но при этом они нужны друг другу, они любят друг друга. Это классика, мы видели такое у многих персонажей. Можно привести примеры из прошлого, когда Пол Ньюман и Роберт Редфорд тоже играли в такое подобие пинг-понга. Это всегда дает результат. А тут еще вдобавок такая женщина, как Сальма, остроумная, даже не знаю, как описать ее после стольких лет знакомства. Это бомба! Вот подходящее слово. В общем, у нас получился очень приятный для глаз «коктейль». Отношения между героями развиваются в разных направлениях, да и актерская команда подобралась на славу. Сэмюэл Л.Джексон, Райан Рейнольдс, Сальма Хайек – они все умеют смеяться над собой, а когда ты снимаешь такую комедию, это качество просто необходимо. Если его нет, то публика не поверит в эту игру.
фото: MEGOGO Distribution
Как раз у вас в фильме больше всего партнерских сцен именно с Сальмой Хайек, расскажите, как вам с ней работалось?
Меня привлекает энергия Сальмы, у нее потрясающая аура, и с годами она не меняется. Я уверен, что Сальма добилась такого успеха именно благодаря своей прекрасной энергии, которую она дарит всем, кто с ней работает. Приятно встретить в наши дни это качество, эту черту характера, ведь в мире столько непонятного, столько насилия. А когда рядом с тобой такие люди, как Сальма, то чувствуешь себя спокойнее, и это замечательно. Я ее обожаю!
А что вы скажете про режиссера Патрика Хьюза?
Он находит общий язык со всеми безумными актерами, которые постоянно чего-то требуют, вечно хотят менять свои реплики. Но ведь стоит изменить одну, как приходится менять и другие, а Патрик должен собрать весь этот бардак воедино. И так каждый день. Но он с этим прекрасно справился и был бесконечно терпелив ко всем нам. С актерами понятно – каждый хочет как можно сыграть свою роль. А ему порой ой как непросто. Трудно посадить столько звезд за один, скажем так, стол, руководить ими, чтобы получить результат, который всех устроит. И Патрик делает свое дело на высшем уровне, он просто молодец. Хотя я бы точно не хотел оказаться на его месте.
Полная видеоверсия интервью предоставлена компанией MEGOGO Distribution:
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