Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Дмитрий Астрахан: «Актеров, слава богу, эпидемия заумной многозначительной пустоты не затронула»

интервью >>
22 июня 2021
На сцене московского Театра Сатиры 24 июня состоится премьера спектакля «Убить папашу» по пьесе Джона Миллингтона Синга «Удалой молодец – гордость Запада». Написанный больше века назад текст о придурковатом парне Кристофере Мехоуне, бежавшем из родных мест после якобы убийства своего отца и заслужившем этим «смелым» поступком уважение и восхищение девиц из забытой ирландской деревушки, поставил известный режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан. Мы поговорили с ним об актуальности пьесы, необычном визуальном решении спектакля и народности произведений режиссера.

Дмитрий Астрахан: «Актеров, слава богу, эпидемия заумной многозначительной пустоты не затронула»
фото: Пресс-служба спектакля "Убить папашу"

Как появился спектакль «Убить папашу» и как появился он именно на сцене Театра Сатиры?

Мы с Александром Анатольевичем Ширвиндтом довольно давно обсуждали возможность совместной работы, а тут сложился момент, что и у меня возникла пауза в моих профессиональных делах, и театр мог себе позволить новую постановку. Так мы начали искать материал и остановились на пьесе Синга, ставшей в итоге спектаклем «Убить папашу» – может быть, не совсем обычным для Театра Сатиры, с точки зрения подхода и стиля. Это все-таки народная комедия, такой площадной театр, не салонный, а эмоциональный, грубый, реалистичный. Но нам показалось, что такая трагикомическая притча может стать неким новым взглядом на комедию и сатиру.

Несмотря на то, что пьеса появилась больше века назад, она, на мой взгляд, очень актуальна сейчас. Есть в ней высказывание на злобу дня по поводу «Не сотвори себе кумира».

Там много заложено: и «кумира не сотвори», и путь становления личности там прослеживается через историю этого парня, и вообще затрагивается тема обретения себя. Это же довольно мучительный путь, человеку приходится через многое пройти, чтобы вырваться из каких-то шаблонных представлений. Чтобы кем-то стать, наверное, надо совершить что-то очень яркое, прорваться, но убить папашу в каком-то виде придется. У каждого же есть свой папаша, внутри живущий, которого надо как-то преодолеть, вырваться от него, чтобы стать собою.

Дмитрий Астрахан: «Актеров, слава богу, эпидемия заумной многозначительной пустоты не затронула»
фото: Пресс-служба спектакля "Убить папашу"

Есть и корреляция с активно обсуждаемыми звездами Инстаграма или ТикТока.

Тоже есть эта тема, согласен. Одно дело представление о чем-то, а другое – столкновение с этим в реальности, которая может оказаться намного страшнее и разрушить наши представления о тех или иных вещах или героях.

А можете ли вы себе сотворить кумира из молодых, так скажем, звезд?

Наверное, мне в этом плане сложнее, все-таки есть накопленный опыт. Но я наблюдаю своих детей и вижу, что им нравится, – какие-то корейские группы, аниме, другие суперпопулярные вещи, которые порой вводят меня в некое недоумение. Но я им начинаю показывать в сравнение что-то другое и так рождается диалог.

Сразу ли вы нашли форму этого спектакля – с музыкальными вставками живого оркестра, с ярким даже не танцем, а неким перформансом, в котором задействованы все артисты?

Пьеса написана в 1907 году, это классика. Я думаю, что это самая великая ирландская пьеса, из которой вообще выросли все Макдонахи, вся современная модная ирландская драматургия. Это абсолютная основа так называемого народного реализма и перевернутого парадоксального сознания – все это Синг и придумал. Вообще это одна из самых ставящихся на Западе пьес, а у нас с ней просто не очень понимали, что делать. Ее в советское время ставил еще Дикий, а потом она была несколько табуирована, было непонятно, как относиться к ситуации, когда сын убил отца и, вроде бы, это смешно, и все в итоге живы, но как это оценивать с точки зрения общепринятой морали. С другой стороны, там папа – такой изверг, что не прибить его было нельзя. Но когда я решил сделать эту историю, мне показалось, что просто впрямую играть сюжет, естественно, нельзя, за ним должна стоять метафора, которая здесь важнее, в этом как раз и сила этого сюжета – он выходит на обобщение. Для прояснения смысла потребовались зонги, которые я решил сочетать с абсолютным натурализмом – на сцене бочка с реальной водой, реальные драки и крики. И вместе с абсолютно театральным приемом с живым оркестром это и создает необычную атмосферу спектакля, которая, надеюсь, получилась. В пьесе, конечно, ни зонгов, ни бочки с водой не было, спектаклю же они задают юмор и условность, которые, повторюсь, в сочетании с абсолютным реализмом должны дать свой зрительский эффект.

Дмитрий Астрахан: «Актеров, слава богу, эпидемия заумной многозначительной пустоты не затронула»
фото: Пресс-служба спектакля "Убить папашу"

Как вы сработались с актерами Театра Сатиры? Особенно с молодыми яркими исполнителями – Артемом Мининым, [b]Анастасией Кузнецовой, сыгравшими главные роли.[/b]

Есть еще Лиана Ермакова, которая играет вдову, Антон Буглак в роли жениха Пегин Майк. Вообще работать было очень приятно, потому что у ребят прекрасная щукинская школа, они все люди одних театральных принципов и взглядов, которые мне очень близки, – импровизационного живого театра. Я с удовольствием приходил на репетиции, это была приятная, в хорошем смысле веселая творческая атмосфера. Ребята с очень большой отдачей работали, радостно приняли замысел, оценили подход реалистического разбора, что мы не играем некие непонятные символы, а играем страсти, людей, реальные отношения. Они выкладывались с самоотдачей, азартом, и это видно на сцене. Я понимаю, что к спектаклю можно будет относиться по-разному, но то, что в нем прекрасные актерские работы, для меня очевидно. Это же сложный жанр – смешной и трогательный, и в конце происходит драматический перевертыш, и история становится грустной, так что ты должен у зрителя вызывать разные чувства. И думаю, ребята это сделали.

Вы славитесь работой с актерами, в том числе молодыми. Как-то на ваш взгляд изменилась ситуация с актерами за то время, что вы работаете?

К счастью, изменений мало. С режиссурой много произошло изменений, а вот актеров, слава богу, эпидемия заумной многозначительной пустоты не затронула. Учат нормально, педагоги хорошие, традиции сильные, Станиславский жив. Эти основы составляют силу нашего искусства и рождают веру, что наше кино, телевидение, театр не будут окончательно побеждены КВН, а Станиславский – Маслюковым. Все-таки и мировой опыт показывает – мы видим, что творится на том же Netflix, – что Станиславский торжествует, профессия в работе артистов сохраняется, есть блестящие роли и на них акцент и выстраивается, это по-прежнему собирает миллионы. Спецэффекты – спецэффектами, но в итоге все приходит к живым артистам и живым страстям, к умению передать человека, рассказать что-то новое о нем, человеческих сложностях и характерах. Причем в любом жанре. Мы восторгаемся, когда видим тонкую, глубокую игру артистов, она-то и заставляет нас идти в театр или смотреть кино. И у ребят это понимание есть, мозги им какой-то глупостью не засорили.

Дмитрий Астрахан: «Актеров, слава богу, эпидемия заумной многозначительной пустоты не затронула»
фото: Пресс-служба спектакля "Убить папашу"

Ваши актерские навыки как-то помогает в режиссуре? И когда вы как актер на площадке работаете, не хочется ли вам современным режиссерам, в том числе, и тем, кто только начинает свой путь, что-то подсказать с высоты вашего опыта?

Высота – вещь хорошая, главное – с нее не упасть. Дело в том, что когда я как артист иду работать к кому-то из режиссеров, я вообще всегда им благодарен за то, что меня выбрали среди других. Если я нужен режиссеру, то иду и стараюсь помочь, прежде всего, как артист, то есть моя помощь состоит в том, чтобы хорошо сыграть. Если я вижу, что могу что-то подсказать, то говорю. Если режиссеру это помогает, то он это берет, если он предлагает что-то другое, то я слушаю режиссера. Ирония и скептический взгляд ничего никогда не рождают, напротив ими столько можно прекрасных замыслов уничтожить! А много, может, даже не самых сильных замыслов можно поднять верой и азартом, уверенностью в победу – так, что они вдруг становятся значительными. Я уверен, что созидательна только увлеченность и погруженность. Если уж берешься что-то делать, надо считать, что ты делаешь что-то хорошее, в это верить и максимально искать, как это сделать, а не как это оценить и остаться на стороне скепсиса. Вообще критиком в нашем актерском и режиссерском творчестве быть нельзя, нужно соблюдать баланс.

Вам интереснее что-то самому ставить в кино и театре или соглашаться на идеи, которые вам предлагают как актеру?

Для меня актерство все-таки всегда было хобби, я и сниматься-то стал не так давно по большому счету. Я учился на режиссера, а актерство – это приятный бонус. Если есть свободное время, конечно, лучше, чем ничего не делать, посниматься в кино, посмотреть, как другие работают, в чем-то себя проверить, это такой тренинг. Режиссура – в театре и кино – для меня на первом месте, это самое интересное. И в этом смысле я очень счастливый человек, потому что в принципе я всегда делал то, что мне нравилось, что мне хотелось. Все-таки я снял больше 30 картин по тем сценариям, которые мне хотелось снимать, и не было заказух. Даже если я ставил спектакли к какой-то теме, то материал я находил тот, который нравился мне. Когда ты идешь работать артистом, то есть написанная роль, которую ты должен сыграть, и это уже другая история. Тут ты участвуешь в чужом замысле, окунаешься в мечты режиссера, сценариста, помогаешь их воплотить. Актер в этом смысле профессия более зависимая, но и в ней есть свои прелести, там тоже открываются свои горизонты, творческие интересы. Я смотрел на ребят в том же Театре Сатиры, когда мы почти три месяца репетировали по четыре часа в день, а то и больше, и это было счастливое профессиональное сближение. Мы общаемся, что-то придумываем, обсуждаем мотивации, погружение в некий мир, так что большущую часть своей жизни я занят, в общем-то, интересным делом, и очень радуюсь, когда и ребята этим горят, этим по сути живут. Это отличает всех артистов, не только московских, хотя здесь это особенно чувствуется, – ответственность к итоговому выходу на сцену. Они понимают, что придут зрители и смотреть будут на них, и это понимание рождает особое отношение к профессии даже у исполнителей эпизодических ролей.

Дмитрий Астрахан: «Актеров, слава богу, эпидемия заумной многозначительной пустоты не затронула»
фото: Пресс-служба спектакля "Убить папашу"

Сейчас вам воплощать свои режиссерские идеи легче в театре или в кино?

Легче все делать тогда, когда есть идея, которая тебе нравится. А театр это или кино – неважно. Если с тобой работают люди, которые тоже горят этой идеей, профессией, тогда все хорошо. Вот спектакль «Убить папашу» создавался именно так. Театр серьезно вложился в декорации, живой оркестр, вся труппа приняла этот замысел, очень здорово были пошиты костюмы, и получилось нарядное зрелище и недешевое, но на эти затраты пошли и директор театра, и Александр Анатольевич, за что я им очень благодарен. Так что легко, когда хотят все, а тяжело – когда хочешь только ты, без взаимности. В театре, правда, один нюанс – такое понятие как завтрашний день. Если ты что-то не так сделал, то ты можешь прийти завтра и это переделать, поправить с артистами, додумать, внести какую-то правку – это нормально. В кино любое изменение – это большие финансовые затраты, любые твои ошибки там стоят намного дороже, поэтому в кино и подготовки длиннее. В театре ты, конечно, тоже готовишься, но есть возможность к импровизационному поиску, в кино ты порепетировал, пришел на съемочную площадку и снял. У меня, конечно, были случаи, когда надо было что-то переснять, и ты шел на эту пересъемку, но это всегда серьезная вещь, которая требует денег.

Ваши работы в кино и в театре часто называют народными. Вы согласны с такой маркировкой?

С одной стороны, я не могу ей возражать, но с другой – не очень ее понимаю. Народность искусства же по-разному интерпретируется – и со знаком плюс, и как нечто примитивное. Хотя я не считаю свои работы примитивными, они глубокие. И если говорить именно про народную любовь, то, наверное, да, фильмы «Все будет хорошо» или «Ты у меня одна» стали абсолютным достоянием памяти и сознания многих поколений людей. Это приятно. «Все будет хорошо» – сложное, интеллектуальное произведение, на мой взгляд. Я много раз слышал от некоторых людей неожиданные интерпретации финала. А что там хорошо? Грустная же история. Фильм-то трагический абсолютно, умные люди видят, и зрители это видят. Вроде, «Все будет хорошо», но они плачут в конце и говорят: «Какой фильм оптимистичный». Это парадокс. Или фильм «Игра» народный ли? Он идет очень хорошо сейчас на платформах, но это сложный фильм. Так что мне всегда казалось, что «народность» – упрощенный ярлык, хотя спасибо за него, он признает, наверное, некую успешность, но все же мои картины достаточно сложные, дающие простор для размышлений и диспутов. Когда-то было прекрасное интервью Плисецкой, ее спросили, какие фильмы ей нравятся, что можно назвать великим кино. Она ответила, что это «Римские каникулы» и «В джазе только девушки». Там ее что-то попытались спросить про Тарковского, но она рассказала, почему именно эти фильмы великие: что это как воздух, как шампанское. Ты дышишь, живешь, погружаешься и растворяешься в этом фильме, ничего там не разгадываешь. Хотя что в этих «Римских каникулах»? Известная всем история про «принца и нищего» – принцессу и журналиста, – но я сам помню ощущения после этого фильма, когда такая, на первый взгляд, безделица вдруг вырастала до фантастического обобщения, когда я из зала выходил с чувством тоски, отчаяния и думал: «Боже мой, как несправедливо устроен мир, что есть силы выше тебя – ты полюбил и не будешь никогда с этим человеком. Есть что-то, что выше нас!». Есть в этом большая правда человеческая. Вот, мне кажется, умение, вроде бы, на простом, захватывающем сюжете достигнуть глубокого смысла, это самое главное, что должно быть в кино.

Дмитрий Астрахан: «Актеров, слава богу, эпидемия заумной многозначительной пустоты не затронула»
фото: Пресс-служба спектакля "Убить папашу"

Многие как раз сейчас ищут секрет такого успеха – что нужно российскому зрителю в театре и кино?

Какого-то секрета у меня точно нет. Меня еще в ленинградской театральной школе научили определенным законам работы. БДТ, Александринка – я вспоминаю спектакли, которые произвели на меня сильное впечатление, когда я был молодым, и я помню, что это всегда был все-таки рассказ про человека. Легко исполненный, занимательный, но все-таки про душу, про жизнь человеческого духа, если говорить пафосно. Но на сцене были живые люди, которых ты помнишь, о которых потом думаешь и можешь с ними себя ассоциировать. Так же и в кино, когда ты вдруг вспоминаешь какого-то персонажа и можешь поставить себя на его место, начинаешь жить с ним, забывая о том, что ты находишься в зрительном зале. Вот это главное, мне кажется. И никуда это не делось, и это будет работать дальше – с новыми формами и приемами. Если не будет человеческой драмы – в широком понимании, не жанрово, драма может быть и в комедии, и в трагедии, и в театре, и в кино, – ничего не сработает. Зритель же идет за этим – он платит за чистую страсть.

Маша Токмашева
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Антон Шагин и Анна Чиповская влюбляются друг в друга и в новогоднюю Москву
Мария Шукшина собрала команду оперов-пенсионеров
«Высоцкий. Спасибо, что живой»: Незначительные подробности случайного эпизода
Черкасов раскроет новое дело в «Формуле мести»
Судьба и родина едины: Авторское кино, поддержанное Минкультуры
Поиск по меткам
Мария Токмашеватеатральная премьера
персоны
Дмитрий АстраханАнтон БуглакАлексей ДикийЛиана ЕрмаковаМартин МакдонаАртём МининМайя ПлисецкаяАндрей ТарковскийАлександр Ширвиндт
фильмы
В джазе только девушкиВсё будет хорошоИграРимские каникулыТы у меня одна
театры
Александринский театрБДТТеатр Сатиры

фотографии >>
Дмитрий Астрахан: «Актеров, слава богу, эпидемия заумной многозначительной пустоты не затронула» фотографии
Дмитрий Астрахан: «Актеров, слава богу, эпидемия заумной многозначительной пустоты не затронула» фотографии
Дмитрий Астрахан: «Актеров, слава богу, эпидемия заумной многозначительной пустоты не затронула» фотографии
Дмитрий Астрахан: «Актеров, слава богу, эпидемия заумной многозначительной пустоты не затронула» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Егоров
17 июня ушёл из жизни актёр Андрей Егоров.
Анатолий Сусеков
16 июня ушёл из жизни кинооператор Анатолий Сусеков.

День рождения >>

Наталья Варлей
Кирилл Гребенщиков
Людмила Иванова
Юозас Киселюс
Светлана Крючкова
Александр Мохов
Алексей Никулин
Елена Плаксина
Николай Токарев
Клаус Мария Брандауэр
Марцин Дороциньский
Крис Кристофферсон
Брюс Кэмпбелл
Эмманюэль Сенье
Владимир Смирнов (II)
Мерил Стрип
все родившиеся 22 июня >>

Афиша кино >>

Ледяной драйв
боевик, триллер
США, 2021
Таксист
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1976
Звук металла
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2019
Человек, который продал свою кожу
драма, социальная драма, экранизация
Тунис, Бельгия, Франция, Германия, Швеция, 2020
Бендер: Начало
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Жвалы
комедия, фэнтези
Франция, Бельгия, 2020
Кукла
фильм ужасов
Мексика, 2021
Мейер Лански
биография, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен