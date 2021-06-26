Никита Кологривый: «Хочется быть номером один, хочется пободаться с Петровым, с Козловским»

В российский прокат вышел «Бендер: Начало» — первая часть трилогии о приключениях молодого Остапа (Арам Вардеванян) и его, предположительно, отца, турецкоподданого Ибрагима (Сергей Безруков). Роль антагониста, легендарного одесского бандита Мишки Япончика, исполнил Никита Кологривый — актера, уже сыгравшего в таких громких проектах как «Зоя», «Чикатило», «Девятаев», «Пищеблок» и многих других, в ближайшие пару лет можно будет увидеть в самых ожидаемых российских премьерах. В интервью Кино-Театр.Ру он рассказал, ощущает ли себя восходящей звездой, а также о том, что у него общего с Мишкой Япончиком и чем его удивил на съемках фильма «Бендер: Начало» Сергей Безруков.
Расскажите, как вы попали на площадку фильма «Бендер: Начало» в роли Мишки Япончика?
В этом большая заслуга режиссера Игоря Зайцева
— наверное, если бы не он, я бы в это кино не попал. До этого я снимался в одном из его фильмов, так что он пригласил меня, и путем проб в итоге и получил эту роль. Столько звезд в фильме, так что и для меня, и для Арама [Вардеваняна], и Юли [Макаровой
], актеров молодых, начинающих, не знаменитых на тот момент – съемки проходили четыре года назад, я отцом уже стал за это время – это было настоящим подарком. Это действительно одна из самых важных для меня ролей, такие не получаешь случайно.
Мишка Япончик хоть и был реальным человеком, может считаться и этаким мифическим персонажем – про него написано немало книг, снято несколько фильмов и сериалов. Что-то читали, смотрели, когда готовились к роли?
Если говорить о литературе, то я читал Бабеля, у него есть и «Одесские рассказы», и множество очерков о Бене Крике – это же и есть Япончик, этакий персонаж одесской мифологии. Еще я смотрел замечательный сериал Сергея Гинзбурга
«Жизнь и приключения Мишки Япончика
», где главную роль сыграл Евгений Ткачук
. Я от него много взял, точнее постарался перенять какие-то черты и качества. Ну и плюс мои личные наблюдения: я рос в Украине, бывал в Одессе, так что с этой культурой знаком, конечно, и этот дух мне не чужд.
Практически все ваши роли на сегодняшний момент – персонажи если и не отрицательные, то неоднозначные. Почему выбираете именно таких?
Я думаю, что любому человеку больше нравится конфликтная история. Если я вам расскажу, например: «Я сейчас вышел во двор, а там хлеб продавали, и я его купил и принес домой, вы представляете?» — вам же не будет это интересно. А это про большинство главных героев в кино. Они существуют очень ровно, в основном это красивые мужчины с печальным и задумчивым взглядом. Не мой путь. Мне нравится искать, мне нравятся парадоксы, неоднозначные персонажи, непредсказуемые – ты не знаешь, что от него ждать, то ли он сейчас тебя поцелует, то ли зарежет. И с актерской точки зрения всегда интереснее играть таких героев.
Не боитесь в этом амплуа застрять?
Гэри Олдман
же не застрял в своем амплуа, правильно? Константин Хабенский
не играет же ментов до сих пор – а ведь начинал-то он с этого. Вопрос в том, как ты играешь. Если хорошо, то этого никогда не случится, как мне кажется. К тому же я себя считаю разносторонним актером, и сейчас, я надеюсь, у меня появилась возможность это доказать. Нужно выйти в конкурентную среду, чтобы твои роли были узнаваемы. Вот сейчас, думаю, уже будут говорить: «О, вот этот Япончика играл».
В ближайшие пару лет будет очень много фильмов с вашим участием, так что можно смело предсказать вам грандиозный карьерный взлет. Сами ощущаете себя восходящей звездой? И как к этому относитесь?
Наша профессия подразумевает, что нужно ждать, терпеть и много работать. И я, если честно, чтобы где-то появиться, работал очень много, так что говорю без стеснения — я готов принять славу. Я мальчик, приехавший в Москву из Новосибирска, и хочу мечтать. Я уже 8 лет в этом деле, и мне уже, конечно, хочется быть номером один, хочется пободаться с Петровым
, с Козловским
, со всеми. Без такой позиции невозможно пробиться в высшую когорту, так что пусть боятся меня.
В «Бендере» вы работали на одной площадке со множеством известных, маститых артистов. Как сложились отношения, и какая в целом была обстановка?
Атмосфера была потрясающая. И люди все опытные, знают процесс, где-то подскажут, помогут, где-то спровоцируют – боксеры-тяжеловесы, одним словом. Мне очень понравилось работать с Гариком Харламовым
. И, конечно, с моим художественным руководителем, с Сергеем Безруковым. Он большой трудяга, и в этом у нас схожие позиции в том, что касается профессии. Я смотрел на него и восхищался тем, что человек с такой карьерой, с таким бэкграундом на площадке ведет себя как студент — в том смысле, что он все репетирует, расспрашивает, предлагает. Я-то думал – сядет на стул и все. А когда видишь, как «пашут» такие люди, сразу хочется не отставать.
Что думаете про формат, в котором снят «Бендер» — ведь в итоге будет целых три фильма?
Когда история поделена на части, она, как мне кажется, вызывает больше интереса. К тому же материала было отснято очень много. Такой формат еще хорош тем, в особенности для актера, что от фильма к фильму можно меняться. Мой персонаж, конечно, антагонист, так что меняться он может только внутренне, сохраняя свою главную мотивацию – помешать главному герою.
Ваш персонаж действительно развивается, даже в первом фильме – и речь именно о внутренней, психологической истории, о его отношениях с отцом.
Очень фрейдистская история, да. У Миши есть амбиция подавить авторитет отца, и он сублимирует ее на мир вокруг. Ведь против чего он бастует на самом деле, что его раздражает? Что Ибрагим и Остап, несмотря на все разногласия, все равно действуют вместе, что они семья. А он всегда рядом с отцом — но этой семьи там нет.
Наверняка вы уже прочитали первые отзывы – и далеко не все они положительные. Как воспринимаете критику?
Я не переживаю, сколько людей – столько мнений. И само собой нового Бендера сравнивают и будут сравнивать с предыдущими. Но дело в том, что в нашем фильме нет того привычного, уже матерого комбинатора. Наш фильм – это приквел. Сам-то я скептически отношусь ко всем посягательствам на великую литературу, к сиквелам и приквелам. Вот сняли один раз «Мастера и Маргариту» — и хватит. С другой стороны – а почему те актеры имели право сыграть ту или иную историю, а мы не имеем? Всегда найдутся недовольные, например, выбором актеров – и что теперь, реагировать на всех? Лично я – благодарный зритель, наверное, в силу профессии, всегда всех хвалю. Ну и у нас хорошая получилась история, легкая, с музыкой, с костюмами, с отличными актерами. Не только Безруков – вот Никита Кологривый, например! А если серьезно, то замечательные Рутберг
, Цекало
, Харламов тот же. Обязательно скажут, что он все портит, зачем вообще взяли комика и так далее. Но он очень хорош в жанре комедии, и я считаю, что он отличный актер. В общем все на своих местах. А критика всегда будет, и она полезна, заставляет иногда обратить на что-то внимание. И даже если Женя Bad Comedian решит «проехаться» по нашему «Бендеру», то я буду только рад.
Впереди у вас сразу несколько громких премьер, помимо фильма «Бендер: Начало». Это и «Джон», и «Вертинский», и «Первый Оскар» — что было самым запоминающимся в плане съемок и истории?
Сказать, какая мне ближе из всех этих работ, я не смогу, да и не корректно это будет. И никогда не угадаешь, какая из этих ролей в итоге «выстрелит». «Джон» — история про войну, в «Вертинском» я сыграл человека по имени Вацек, который главного героя в свое время обокрал, но потом очень помог ему в Европе, то есть тоже бандит, но благородный и порядочный, совсем не такой дерзкий и неконтролируемый, как Мишка Япончик. А что касается «Первого Оскара», то здесь я бы хотел отметить потрясающего режиссера Сергея Мокрицкого
. И еще важно, что с этого момента и пойдут фильмы, где я не отрицательный герой.
«Бендер: Начало
» в прокате с 24 июня
.
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