Максим Гуленко: «Женщина-хирург – это уже определенная история!»

Телеканал «Dомашний» начал съемки продолжения популярного сериала «Женский доктор», новый сезон которого называется «Доктор Надежда». И он, очевидно, должен стать настоящей перезагрузкой популярного медицинского проекта, где найдется место и уже знакомым, и абсолютно новым героям. Мы поговорили с режиссером-постановщиком проекта Максимом Гуленко о секретах производства, особенностях работы с актерами, новых персонажах и о психотерапии любви.
Максим, вы на проекте уже второй сезон. Чем «Доктор Надежда» отличается от предыдущего сезона «Женского доктора»?
Да практически всем – темой, героями, актерами, локациями. Технически снимать сложнее: в «Надежде» по сюжету делают полноценные хирургические операции, показана вся анатомия человека. Мы все тщательно изучали, очень трепетно подходили к достоверности и деталям. Главное, на что делали ставку – на работу с консультантами.
У вас на проекте новые консультанты?
Да, у нас два новых консультанта: Александра, которая консультирует нас по ожогам, внешним травмам и переломам, и Роман – он ведет все медицинские истории, которые касаются внутренних органов, сосудов, головного мозга и так далее. Погружаться в это было очень любопытно, каждая операция не была похожа на предыдущую, и все переживали, чтобы было правдиво. Консультанты нам много подсказывали, в том числе и про хирургические инструменты. Еще до начала съемок мы изучали весь инструментарий, думали, как это художественно оправдывать, как лучше снимать, как встроить в драматургию… Рома шутил: «Не понимаю, почему мы не можем резать актеров?» Это и был самый сложный момент в подготовке съемок: совместить художественное видение и реальность. Когда присоединились актеры, мы уже понимали, как всё будем делать, оставалось только научить их. Для них проводились мастер-классы, чтобы они понимали, как правильно держать медицинские инструменты, – все-таки наши врачи больше работают руками, чем с бумагами в кабинетах. Также актеры изучали терминологию, виды операций, очень глубоко в эту тему погружались. Чтобы увести наших врачей от бумажной работы, мы создали электронную регистратуру, все в планшетах – снимки, истории болезни, диагнозы и так далее, чтобы не таскать с собой бумаги. Это дало нашим героям свободу, появилось время больше взаимодействовать друг с другом, акцентировать внимание на персонаже, на конфликтах и операциях. Операция для нас всегда стресс: надо все идеально выстроить, вплоть до того, где стоят герои вокруг операционного стола.
фото: Съемки сериала "Доктор Надежда"/Пресс-служба телеканала "Dомашний"
В этом сезоне к сериалу присоединились новые актеры. Трудно было расставаться с теми, кто не вошел в новый состав?
Очень. Когда я пришел работать на пятый сезон «Женского доктора», то познакомился со старожилами проекта, но также пришло очень много новых актеров. И мы старались делать все по-новому: динамику, движение камеры, темп. Пока мы нарабатывали этот мускул, очень сильно сдружились. Многие актеры сначала не понимали, почему нужно делать именно так, а не по-другому, но, когда все встало на накатанные рельсы, всем начало нравиться. Получилось все энергично, живо. Мы сильно сдружились с Катей Тышкевич, Петей Рыковым, Виталиной Библив, Олегом Иваницей. Всем было работать в кайф. Даша Легейда очень сильно преобразила нашу историю, добавила, как ураган, свежести. Она появлялась как порыв свежего воздуха, красивая, яркая, кудрявая, улыбчивая. Когда она встала на ресепшн, получилось совсем другое лицо клиники.
Как изменились характеры героев?
Например, с персонажем Даши – Кариной – получился небольшой конфликт: с той харизмой, которая была у нее в пятом сезоне, очень трудно приспособиться под образ жизни клерка, который выполняет рутинные задачи. Она все равно пытается найти баланс, и иногда это стремление заводит ее не туда, куда нужно. Она пытается преобразиться, стать новой. Думаю, к концу сезона она придет к этому, повзрослеет. Карина хочет серьезных отношений с мужчиной, они и в пятом сезоне у нее должны были быть, но не случилось. И в шестом сезоне жизнь дает ей один шанс, возможность переосмыслить себя, найти себя другую, более ответственную и менее легкомысленную. Чтобы встретить именно того человека, с которым у нее все получится. Как и у Родионова, – он уже к пятому сезону был морально готов к серьезным отношениям, понимал, чего хочет. Если до этого он еще предполагал, что ему нужно, и так родились их отношения с Тимченко, но она-то вообще не уверена была в нем. Потому что, вроде, он и ответственный, но внутри она чувствовала – что-то не то. И это привело к разрыву. Вот после этого Родионов точно понял, чего он хочет от жизни, и принял выжидательную позицию. И тут появилась судьбоносная встреча с его бывшей и сыном. В нашем сезоне Родионов – уже счастливый отец своей семьи.
фото: Съемки сериала "Доктор Надежда"/Пресс-служба телеканала "Dомашний"
Давайте пока не будем все рассказывать про Родионова. Появилась же новая героиня.
Да, мне очень понравилось развитие истории нашей Надежды. Для себя я вывел тему, что женщина-хирург – это уже определенная история. Всё ее окружение – мужское, она там единственная женщина. И общаться с окружающими – Стрелецким, Смирновым, Волком, Гордеевым ей приходится на другом биологическом уровне. Вроде, делает все правильно, но эмоции часто не дают ей адекватно оценивать ситуацию. При этом она борется с тем, что произошло в прошлом. Она не знает, как решить свою проблему, живет с ней почти 16 лет, в некоторой степени смирилась с ней, но эта проблема всегда мешает ей завести отношения. Как только ей нужно открыться мужчине, она замыкается, сама не понимая, почему. Умение открываться, быть искренней, понимая, что тебе от этого будет больно, осознавая, что тебя будут предавать – на это надо иметь силы, чтобы всё равно сохранять искренность. К этому она идет весь сезон. Мы показываем ее характер, ее отношения с мужчинами и стараемся объяснить, почему ее отношения разрушаются. К финалу сериала, открывшись любимому мужчине, доверившись ему, она поймет, что с ней было не так. Они оба знают, что хотят этой любви, и они готовы на все ради этого. Это такая определенная психотерапия. И это любовь, которая требует длительного, сложного пути, работы.
В этом сезоне много новых актеров, как они притираются друг к другу?
Томусяк, Легейда, Тышкевич, Вишняков - они все друг с другом давно знакомы, поэтому, когда приходят на площадку, раскрепощены, нет зажимов, чтобы сыграть ту эмоцию, какую нужно. Знакомым играть легче. А с Алексеем Нагрудным, исполнителем роли Стрелецкого, получилось немного иначе - в первом же съемочном блоке у него с Настей Паниной знакомство началось с постельных сцен. А это так тяжело, когда люди друг друга еще не знают. Но они оба очень открытые и буквально за два-три дня так притерлись классно, сдружились. Мы должны были показать, насколько важны их отношения, и они оба обрадовались, и как начали друг в друга втюриваться! Этот ревнивый, она за ним, у нее все внутри болит, она пытается ему угодить, он ее потом где-то прощает, все эти игры они максимально раскрыли.
фото: Съемки сериала "Доктор Надежда"/Пресс-служба телеканала "Dомашний"
Чем интересен шестой сезон и почему его стоит смотреть?
Во всех историях сезона – и в главной, и в вертикальных – всегда прослеживается тема надежды. Мы показываем очень сложные жизненные истории людей, и очень важно, что они решаются. Пусть на экране, но так люди – зрители – не теряют надежды. Мы сначала наблюдаем за их опустошенностью, а потом постепенно, по мере развития сюжета, смысл самого слова «надежда» полностью раскрывается. Надежда помогает героям держаться на плаву и идти дальше. Это не значит, что тебя вылечат, как больного, у которого болит палец. Это значит, что ты созреешь душой в понимании того, как будешь двигаться по жизни дальше. Вот об этом наша история: о тяжелых моментах жизни, когда человек готов опустить руки, но надежда помогает ему встать и пойти дальше. Это и наши герои, и обстоятельства, которые складываются в жизни. Любовь, внимание, уважение к человеку. Элементарные вещи, но иной раз именно этого и не хватает людям, чтобы они поверили в себя.
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