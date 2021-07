Анна Котова-Дерябина: «Женское начало – это мягкая энергия, которая гораздо сильнее мужской пробивной»

фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION



По сути да. Идея этого сериала возникла после того, как на канале НТВ прошел проект « Проклятие спящих », где я сыграла одну из ролей. Продюсерам понравилась моя работа, и они спросили Илью, может быть еще что-то придумать, снять для этой актрисы. Так Илья и затеял проект «Фемида видит».Мне было очень весело на съемках, и надеюсь, что зрители тоже получат удовольствие от просмотра. На мой взгляд, как раз нотка условно профессионального «киношного» юмора в данном случае облегчает популярный жанр криминальных историй.Поскольку Илья – человек, давно работающий в кино, он действительно пишет всё, как есть. Просто потому, что знает съемочный процесс со многих сторон. Да, в «Фемида видит» высмеиваются острые моменты, касающиеся даже не кино, а сериального производства, причем в большей степени — как раз криминальных сериалов. И думаю, над этим и ему с учетом опыта, и всей съемочной группе, включая меня, шутить вполне дозволено. Мы же шутим над тем, что болит.Это уже извините: шутка есть шутка. Сатира, ирония, высмеивание чего-либо имеют право на существование. А если кто-то остро на это реагирует, то это его личное дело. Если над шуткой смеются, то это хорошо, но если она кому-то не заходит, то это тоже нормально. Не у всех же одинаковое чувство юмора.Я, кстати, общалась со следователями, потому что играла до этого такую роль собственно в «Проклятии спящих», здесь правда моя героиня – опер, что немного другая история. Но если говорить про подготовку к роли, то она была, скорее, физическая – я пыталась прийти в хорошую форму, потому что нужно было постоянно бегать, делать что-то активное, ведь моя героиня еще же и каскадер. А вот с пиротехнической составляющей как раз было понятно – на площадке пиротехники все ставят, и особенно учиться для того, чтобы это показать, не надо, нужно просто аккуратно воспроизвести их действия.В идеале, конечно, все совмещать. Погружение и разбор персонажа требуются в любом случае, даже если он внешне сконцентрирован только на каких-то физических действиях, хотя когда какие-то особые требования по этому направлению есть, безусловно, нужно и им уделять внимание.Я сразу после школы поступила в театральный, но мой дальнейший профессиональный путь действительно был тернистый, и я из своей жизни черпала искорку для Шумилиной, для ее яростного желания хоть где-нибудь, хоть чуть-чуть, хоть в одном кадрике сняться. Это для меня очень понятная история, несмотря на то, что главная героиня «Фемиды» совсем из другой профессиональной сферы.Вот это правильное уточнение «в России», потому что, мне кажется, здесь это сложнее, чем в какой-нибудь европейской стране или в Америке, где такое более реально в силу ментальности, большей свободы, более широкого кругозора людей в том смысле, что человек в этой жизни может быть кем угодно, причем в любом возрасте. Хоть тебе 50 и ты хочешь стать актером – you are welcome, как говорится, иди и делай. И там на условные 50 лет есть истории, а у нас с этим гораздо сложнее, хотя, конечно, нет ничего невозможного. Но такой кейс станет, скорее, исключением из правил.Я с вами согласна и какого-то сильного дефицита или нехватки историй на себе в этом плане не ощущаю. Хотя часто это не сказать, что работы широкого спектра: в одном жанре — одна героиня, в другом — другая. Но в последние несколько лет, как раз с приходом платформ, для которых вся индустрия сейчас снимает новый контент, – появляются более интересные, разнообразные истории и соответственно более интересные персонажи. За 30, за 40, вот дальше сложнее, где-то за 50 уже мало вариантов, на мой взгляд, для актеров и тем более для актрис. Но нам надо учиться у коллег из-за рубежа – они как раз сейчас по этой тропе идут.Да, моей героине там до 30. Но вот смешение жанров мне как раз в этом проекте очень понравилось! Самое интересное — играть в истории, где все смешано, а не быть скованным в рамках мелодрамы, драмы или комедии. В «Фемиде» как раз была возможность поиграться. Если же говорить о том, каких героинь не хватает, то я бы сказала — сложносочиненных. Мне хочется максимально уходить от типажности и одноформатности. Как, знаете, несколько лет назад появились в среде мужских персонажей такие bad guys, как условный Декстер, он же маньяк, но мы его любим, потому что он суперхаризматичный. Вот если бы и женщин в кино крутануть в эту сторону, то было бы очень круто! Все же люди разноплановые, в нас много как хорошего, так и плохого, и важно увидеть и показать эту грань в любом человеке. В общем, хочется героинь посложнее и ближе к жизни.Это стало модным понятием, несмотря на то, что некоторые сейчас уходят обратно, стараются стать вновь слабыми, а кто-то открыто говорит: «Я – сильная женщина и этим горжусь». Так что каждый человек вкладывает в это определение своё. Для меня сильная женщина – безусловно, та, у которой есть достижения в продвижении по карьерной лестнице, но при всем этом, при некой маскулинной линии поведения, чтобы всего этого достичь, она умеет оставаться женщиной и как-то переключаться на женское. Потому что, на мой взгляд, женская природа, женское начало – это такая мягкая сила, мягкая энергия, которая гораздо сильнее мужской пробивной, просто мы об этом забыли. А в контексте кино и сериалов у нас сильная женщина обычно та, что добилась классного скачка в карьере, но при этом она одинока или с ребенком, мужичка найти не может, что часто бывает, к сожалению. И, например, Шумилина – такой образ. Она хороший опер и классно все делает, но выстраивать отношения, особенно романтические, ей очень сложно.На мой взгляд, слово «сериал» не обидное уже несколько лет – с тех пор, когда вышла « Оттепель Валерия Петровича Тодоровского и возглавила движение вперед всей отечественной сериальной истории. Люди увидели, что сериал может быть сделан качественно, он может смотреться как кино. И все остальные стали к этому потихоньку стремиться. А сейчас с появлением платформ такого разделения уже вообще нет, и даже премьеры сериалов проходят в большом зале «Октября», как и премьеры полнометражных фильмов.Мы идем друг за другом, уж не знаю, кто за кем. С ними я, конечно, в огонь и воду, потому что это творческая коллаборация, которая не вызывает никаких сомнений. Они – частички моего жизненного и профессионального калейдоскопа. С одним – северное сияние, с другим — все в розовых радугах, образно выражаясь.Хлебников и Куликов не могут же меня бесконечно снимать – есть еще много классных актрис. И я не могу у них бесконечно сниматься – сидеть и ждать, когда они меня снова позовут. Так что если возникают другие проекты с классной историей, на которую я смотрю в первую очередь, то я соглашаюсь. Особенно когда люди, создающие эти проекты, заряжены этой работой! Хотя сейчас я, наверное, на таком этапе, что чуть-чуть бы притормозила. Хочется погрузиться в мир кино поглубже — с хорошим режиссером, с крепким персонажем, уйти в такую работу: соскучилась по кино.