Анна Котова-Дерябина: «Женское начало – это мягкая энергия, которая гораздо сильнее мужской пробивной»

В онлайн-кинотеатре KION 7 июля вышел сериал «Фемида видит» – комедийный детектив о сотруднице «Главка», которая с легкостью находит преступников, но продолжает тешить себя мыслью, что когда-то станет настоящей актрисой. Главную роль в этом интригующем конфликте между Фемидой и Мельпоменой сыграла Анна Котова-Дерябина. Мы поговорили с актрисой о сотрудничестве с Ильей Куликовым, выступившем шоураннером «Фемида видит», сильных женщинах и шансах изменить профессиональную жизнь на 180 градусов.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
Вы с Ильей Куликовым работали чуть ли не на всех последних его проектах. Главная роль в «Фемида видит» писалась под вас?
По сути да. Идея этого сериала возникла после того, как на канале НТВ прошел проект «Проклятие спящих», где я сыграла одну из ролей. Продюсерам понравилась моя работа, и они спросили Илью, может быть еще что-то придумать, снять для этой актрисы. Так Илья и затеял проект «Фемида видит».
Интересно, что это первый сериал, совмещающий и его любовь к специфическому профессиональному юмору, как было в «Мылодраме», и тематику «Глухаря», с которого он когда-то начинал. Как вам самой такой микс?
Мне было очень весело на съемках, и надеюсь, что зрители тоже получат удовольствие от просмотра. На мой взгляд, как раз нотка условно профессионального «киношного» юмора в данном случае облегчает популярный жанр криминальных историй.
Всегда интересно, когда актеры соглашаются играть в таком кино о кино, не боятся ли они, с одной стороны, выдать зрителям больше профессиональных секретов, а с другой – как ведут диалог с режиссерами и сценаристами, не хочется ли сказать: «У нас же на площадке всё не так, зачем мы опять обманываем людей?»
Поскольку Илья – человек, давно работающий в кино, он действительно пишет всё, как есть. Просто потому, что знает съемочный процесс со многих сторон. Да, в «Фемида видит» высмеиваются острые моменты, касающиеся даже не кино, а сериального производства, причем в большей степени — как раз криминальных сериалов. И думаю, над этим и ему с учетом опыта, и всей съемочной группе, включая меня, шутить вполне дозволено. Мы же шутим над тем, что болит.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
Но не переживаете ли вы, что коллеги по цеху могут обидеться на эти шутки?
Это уже извините: шутка есть шутка. Сатира, ирония, высмеивание чего-либо имеют право на существование. А если кто-то остро на это реагирует, то это его личное дело. Если над шуткой смеются, то это хорошо, но если она кому-то не заходит, то это тоже нормально. Не у всех же одинаковое чувство юмора.
Ваша героиня Аня Шумилина совмещает минимум три ипостаси – она и пиротехник, и лелеющая мечту стать актрисой женщина, и опер. Так даже просто и не спросишь: «Общались ли вы с реальными следователями, когда готовились к роли?»
Я, кстати, общалась со следователями, потому что играла до этого такую роль собственно в «Проклятии спящих», здесь правда моя героиня – опер, что немного другая история. Но если говорить про подготовку к роли, то она была, скорее, физическая – я пыталась прийти в хорошую форму, потому что нужно было постоянно бегать, делать что-то активное, ведь моя героиня еще же и каскадер. А вот с пиротехнической составляющей как раз было понятно – на площадке пиротехники все ставят, и особенно учиться для того, чтобы это показать, не надо, нужно просто аккуратно воспроизвести их действия.
Вам интереснее физические челленджи или погружение в драматическую составляющую актерской профессии?
В идеале, конечно, все совмещать. Погружение и разбор персонажа требуются в любом случае, даже если он внешне сконцентрирован только на каких-то физических действиях, хотя когда какие-то особые требования по этому направлению есть, безусловно, нужно и им уделять внимание.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
У вашей героини есть профессия, которую она делает хорошо, и есть мечта стать актрисой. Если говорить про эту дуальность, вы же тоже не сразу стали актрисой, есть ли в этом смысле у вас что-то общее с вашей героиней?
Я сразу после школы поступила в театральный, но мой дальнейший профессиональный путь действительно был тернистый, и я из своей жизни черпала искорку для Шумилиной, для ее яростного желания хоть где-нибудь, хоть чуть-чуть, хоть в одном кадрике сняться. Это для меня очень понятная история, несмотря на то, что главная героиня «Фемиды» совсем из другой профессиональной сферы.
Как вы считаете, насколько реальной может быть такая ситуация, когда женщина 27 лет, работающая в совершенно другой сфере, вдруг хочет попасть в кино? Возможно ли такое сейчас? В России?
Вот это правильное уточнение «в России», потому что, мне кажется, здесь это сложнее, чем в какой-нибудь европейской стране или в Америке, где такое более реально в силу ментальности, большей свободы, более широкого кругозора людей в том смысле, что человек в этой жизни может быть кем угодно, причем в любом возрасте. Хоть тебе 50 и ты хочешь стать актером – you are welcome, как говорится, иди и делай. И там на условные 50 лет есть истории, а у нас с этим гораздо сложнее, хотя, конечно, нет ничего невозможного. Но такой кейс станет, скорее, исключением из правил.
Зато в последнее время, на мой взгляд, появилось больше проектов, где главную роль играет женщина, которой хотя бы 30. Ощущаете ли вы такую тенденцию как актриса?
Я с вами согласна и какого-то сильного дефицита или нехватки историй на себе в этом плане не ощущаю. Хотя часто это не сказать, что работы широкого спектра: в одном жанре — одна героиня, в другом — другая. Но в последние несколько лет, как раз с приходом платформ, для которых вся индустрия сейчас снимает новый контент, – появляются более интересные, разнообразные истории и соответственно более интересные персонажи. За 30, за 40, вот дальше сложнее, где-то за 50 уже мало вариантов, на мой взгляд, для актеров и тем более для актрис. Но нам надо учиться у коллег из-за рубежа – они как раз сейчас по этой тропе идут.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
«Фемида» в этом плане — хороший пример если не возрастной, то как минимум мультижанровой истории. Но вот касательно героинь вам чего не хватает в отечественной индустрии?
Да, моей героине там до 30. Но вот смешение жанров мне как раз в этом проекте очень понравилось! Самое интересное — играть в истории, где все смешано, а не быть скованным в рамках мелодрамы, драмы или комедии. В «Фемиде» как раз была возможность поиграться. Если же говорить о том, каких героинь не хватает, то я бы сказала — сложносочиненных. Мне хочется максимально уходить от типажности и одноформатности. Как, знаете, несколько лет назад появились в среде мужских персонажей такие bad guys, как условный Декстер, он же маньяк, но мы его любим, потому что он суперхаризматичный. Вот если бы и женщин в кино крутануть в эту сторону, то было бы очень круто! Все же люди разноплановые, в нас много как хорошего, так и плохого, и важно увидеть и показать эту грань в любом человеке. В общем, хочется героинь посложнее и ближе к жизни.
Могли бы вы назвать свою Шумилину сильной женщиной и что, на ваш взгляд, вообще входит в понятие сильной женщины?
Это стало модным понятием, несмотря на то, что некоторые сейчас уходят обратно, стараются стать вновь слабыми, а кто-то открыто говорит: «Я – сильная женщина и этим горжусь». Так что каждый человек вкладывает в это определение своё. Для меня сильная женщина – безусловно, та, у которой есть достижения в продвижении по карьерной лестнице, но при всем этом, при некой маскулинной линии поведения, чтобы всего этого достичь, она умеет оставаться женщиной и как-то переключаться на женское. Потому что, на мой взгляд, женская природа, женское начало – это такая мягкая сила, мягкая энергия, которая гораздо сильнее мужской пробивной, просто мы об этом забыли. А в контексте кино и сериалов у нас сильная женщина обычно та, что добилась классного скачка в карьере, но при этом она одинока или с ребенком, мужичка найти не может, что часто бывает, к сожалению. И, например, Шумилина – такой образ. Она хороший опер и классно все делает, но выстраивать отношения, особенно романтические, ей очень сложно.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
Еще несколько лет назад было сильное разделение на авторское кино и условно «серики на телике». Вы как актриса сейчас как-то проекты разделяете и расставляете приоритеты?
На мой взгляд, слово «сериал» не обидное уже несколько лет – с тех пор, когда вышла «Оттепель» Валерия Петровича Тодоровского и возглавила движение вперед всей отечественной сериальной истории. Люди увидели, что сериал может быть сделан качественно, он может смотреться как кино. И все остальные стали к этому потихоньку стремиться. А сейчас с появлением платформ такого разделения уже вообще нет, и даже премьеры сериалов проходят в большом зале «Октября», как и премьеры полнометражных фильмов.
И вы идете и за Борисом Хлебниковым, до недавнего времени снимавшем авторское кино, и за Ильей Куликовым, который давно работает в сериальном производстве.
Мы идем друг за другом, уж не знаю, кто за кем. С ними я, конечно, в огонь и воду, потому что это творческая коллаборация, которая не вызывает никаких сомнений. Они – частички моего жизненного и профессионального калейдоскопа. С одним – северное сияние, с другим — все в розовых радугах, образно выражаясь.
Но вы соглашаетесь и на другие проекты, причем в разных форматах – работаете в веб-сериалах, у дебютантов, в скринлайфе.
Хлебников и Куликов не могут же меня бесконечно снимать – есть еще много классных актрис. И я не могу у них бесконечно сниматься – сидеть и ждать, когда они меня снова позовут. Так что если возникают другие проекты с классной историей, на которую я смотрю в первую очередь, то я соглашаюсь. Особенно когда люди, создающие эти проекты, заряжены этой работой! Хотя сейчас я, наверное, на таком этапе, что чуть-чуть бы притормозила. Хочется погрузиться в мир кино поглубже — с хорошим режиссером, с крепким персонажем, уйти в такую работу: соскучилась по кино.
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