Эрик Бана: «Только примирившись с прошлым, мы можем решать проблемы настоящего»



фото: Кинокомпания "Экспонента"



фото: Кинокомпания "Экспонента"



фото: Кинокомпания "Экспонента"

​​Впервые я услышал о романе Джейн Харпер от моей жены, которая любит читать и в том, что касается литературы всегда на пару шагов впереди меня. Она прочитала эту книгу вместе с группой своих друзей и она ей очень понравилась. Она буквально настояла на том, что я должен ее прочитать, потому что, скорее всего, однажды она будет превращена в фильм.Да, книга сама по себе мне очень понравилась. Это и правда интригующая история, очень эмоциональная. Я прочитал ее еще до того, как поговорил с Робом о превращении ее в фильм. Когда Роберт сказал мне, что собирается сделать из нее триллер, моя реакция была мгновенной. Я сказал ему: «Давай сделаем это вместе?». Так что я практически не оставил ему выбора и заставил взять меня на главную роль. Мы знакомы с Робом давно и много лет искали материал для совместной работы, и это была идеальная возможность.Я увидел в романе потенциал, он действительно мог стать отличным фильмом. Несмотря на то, что это триллер, я нашел его очень запоминающимся, часто мысленно возвращался к этой истории. Плюс подумал, что она будет очень кинематографичной, и у Роба было такое же мнение. Большую роль в книге играет ландшафт и мне хотелось показать эти места, сделать их реальными. А еще у персонажа Аарона большой потенциал. Я подумал, что мы могли бы немного расширить его в фильме и попытаться рассказать его предысторию. У кино всегда была способность делать вещи более эмоциональными.Повзрослевший ​​Аарон – человек, который в целом находится в гармонии с собой. Он эмоционально, финансово стабилен, он контролирует все аспекты своей жизни. Но потом происходит беда с семьей друга его детства и ему надо вернуться на родину, в Кайверру. В город, который он так резко покинул когда-то. И это влияет на него, расшатывает его мир. Он должен противостоять своему прошлому и нахлынувшим эмоциям. Аарон всеми силами пытается контролировать ситуацию, но в итоге оказывается в таком положении, когда ему приходится противостоять не только своим демонам, но и чужим.Ну начнем с того, что Аарон (мой герой) сам хранит секреты прошлого. И они определенно на него влияют. Да и не только на него – на его отца тоже, и на всех друзей его – Гретхен, Элли и Люка. Со смертью последнего все эти тайны оживают снова и не дают ему покоя. И это только на руку зрителю, потому что добавляет драмы и интриги вне зависимости от стадии фильма – вы всегда будете в напряжении. Потому что это правда очень эмоциональная история. И многослойная. Здесь есть как минимум сразу две острые сюжетные линии, которые разворачиваются как бы друг с другом. Собственно такая структура – была одной из причин, по которой я хотел сделать этот фильм. В ней есть очень простая, но важная идея – только примирившись с прошлым мы можем решать проблемы настоящего.Каждый увидит в нем что-то свое. Это один из тех фильмов, который очень резонирует с личным опытом. Здесь много тем, много вещей, которые можно связать с травмами прошлого, с прошлыми отношениями, с семьей. Есть события, которые такими кругами по воде идут по всей нашей жизни и нужно немало времени, чтобы справиться с той или иной драмой или травмой. Вдобавок ко всему события «Города тайн» разворачиваются вокруг отличного триллера, который сам по себе хорош. Так что он вполне может стать для людей по-настоящему эмоциональным путешествием. Мы верим, что наш фильм пройдет проверку временем.