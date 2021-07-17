Валентина Николаенко: «Я бы на месте министра культуры закрыла бы на год все киношколы»



фото: предоставлено Театральным институтом им.Щукина



фото: Высшая школа кино "Арка"



фото: предоставлено Театральным институтом им.Щукина



фото: Высшая школа кино "Арка"

Главное — что артист прежде, чем стать артистом, должен получить ремесло. Совершенно не важно, где он это делает, главное, чтобы он изучил азы профессии. Никому не приходит в голову сразу рисовать Мону Лизу — сначала рисуем горшочек, тень от горшочка и так далее. У артиста та же самая история — он должен немножко с собой познакомиться, сильно заставить себя работать, изучить себя и натренировать свой организм, чтобы знать его и уметь им пользоваться. Так как в «Арке», например, люди уже взрослые — эта задача ещё сложней, потому что недаром в театральные вузы принимают людей молодых, которые ещё помнят детские игры и легко верят во всю ерунду, которую они придумывают. А здесь люди взрослые, уже скептически настроенные. Плюс у них странное ощущение, что, придя на один год в любую школу, они выйдут оттуда Де Ниро, Ван Даммом или ещё кем-нибудь подобным. Это ошибка, заблуждение, и мне кажется, что самое главное — независимо от того, киношкола это, просто школа, театральный ВУЗ — весь первый год нужно заниматься собой, для того, чтобы потом немножно попробовать быть не собой, иначе ничего не успеваем. И тут нужна система, тут важно быть последовательным, не пропускать занятия, много работать дома — и всё это сложно для взрослого человека.То есть вы себя ещё не познали?Простите, всё это бред. Никакого внутреннего резерва. Познание себя — это понять, как моя нога ступает на лёд? И как моя рука мёрзнет? Что такое жить в темноте? Что такое верить, что это не коробка или класс, а что это какое-то место — лес или река. Что такое познание себя? Мы же взрослые люди, мы уже всё знаем, мы уже всё видели, у нас уже есть человеческий опыт. Но зритель ведь видит то, что видит. Артист выходит на сцену или встаёт перед камерой — у него тоже есть какое-то видение. Как управлять собой? Я всегда говорю студентам: представьте себе, что вы компьютер — а вы гораздо сложнее любого компьютера, изобретённого человечеством. Гораздо сложнее — потому что ещё есть психофизика. Так вот, как научиться? Надо изучить этот свой компьютер, как он действует, как он может раз — и заплакать, раз — и начать хохотать. Чтобы делать это так же, как вы нажимаете «Enter» на клавиатуре.Конечно, разные.Ну и что. Мы показываем дорогу. Мы говорим: «Попробуйте». И здесь нет теории. Попробуйте. Попробуйте посмотреть на пол и увидеть на нём таракана. Попробуйте, поверьте, как ребёнок, который камень взял — и всё, это у него уже оружие, уничтожающее мир. И так далее. Вернуть себя к тому детскому непосредственному ощущению. Ещё раз повторяю, что людям взрослым это очень трудно, потому что есть огромная защитная броня, так что это требует очень больших усилий и педагогических, и студенческих.Что меняется в лучшую? Когда я училась на актрису, мы очень долго занимались раскрепощением, потому что мы были очень зажатые советские дети. Сейчас надо преподавать закрепощение. Мнимая свобода, которой якобы мы все обладаем — это всё ерунда, нет никакой свободы. Это просто другая форма зажима. Как у тинэйджеров — они или сильно зажаты, или очень раскованы. Вот с человеком происходит такая же история. При обучении взрослых прежде всего нужно, чтобы они задумались — а зачем им это надо? Мотивация. Для чего?Я признаю мотивацию «Что-то я закостенел», «Что-то у меня спина не гнётся», «Я какой-то стал неживой. Я такой был...».Да какой след в искусстве. Как мой муж говорит: «С некоторых пор я потерял всякую свою весёлость». Для меня эти фразы абсолютно об этом, о необходимости работы над собой. Вернуться к живому существованию, что необходимо и в театре, просто в другой форме, и обязательно в кино. Здесь и сейчас я — живой человек, я на всё реагирую. У нас реакции же очень примитивные — последите за собой, у нас их 5, на все случаи жизни.Сериалы — это другая тема.Актёры не изнашиваются. Это постоянная величина, актёру, чем больше его эксплуатируют, бьют, ругают, хвалят — тем лучше, ему всего всегда мало. Я бы на месте министра культуры Российской Федерации закрыла бы на год все киношколы и открыла только одни — школы сценаристов, потому что и кино, и театр — это прежде всего драматургия.И бедным артистам нечего играть — почему они так держатся за театр, за эту копеечную зарплату — потому что там есть драматургия, там есть то, через что актёр может себя выразить. А когда на фоне белой стены выходят три человека, говорят пустые слова ни о чём, между ними ничего не происходит, нет никаких событий, потом в этом же костюме переходят в другой павильон и там то же самое повторяется — нечего играть. Поэтому сначала, мне кажется, надо сейчас всё бросить и учить сценаристов. Даже не режиссёров, для того, чтобы они пришли и мучились, как же им это снять, как же им решить эту сцену, как её придумать, а не так — «17-й номер давайте, да». И запретить самопробы. Их надо запретить, потому что самопроба — это самоуничтожение. Не может артист видеть себя со стороны. Мы в школе театральной боремся, чтобы убрать контроль. Боремся за то, чтобы перестать думать о себе, давай думать о содержании, о партнёре и так далее. Как только он себе поставил камеру, долго выбирает, с какой брови ему начать, понимаете, да? Артист может работать только под чужой волей. И ему тогда нужен режиссёр, который говорит: «Нет, дорогой, вот так, нет, а давай вот так» — вот тогда это проба.Обязательно.На самом простом. Что происходит? Как я отношусь к этому человеку? Это драматургия. Потому что я могу вас любить или не любить, я могу вас подозревать, я могу вас ненавидеть, но я должна с вами общаться. Как существовать в предлагаемых обстоятельствах, что произошло, откуда я сейчас пришёл, что я хочу от этого человека, король он или холдинг возглавляет — не важно, современный материал или классический.Что удаётся? Мне кажется — может, это от большого самомнения — удаётся пробудить в них интерес к настоящей работе. К сожалению, это происходит позже. Хотелось бы сразу, но думаешь, ладно — там 16, здесь 30, но вот видите — они к концу собираются. Они к концу начинают понимать, что такое вместе, что такое энергия. То есть вот удаётся разбудить человека — будет он заниматься, не будет он заниматься — понимаете, меня это мало волнует, потому что моя работа такая, что я результаты увижу через 10 лет может быть, а может вообще не увижу. Когда он вырастет и превратится. Но я знаю одно, что всё, что я говорю, и то, чему я их учу — им это пригодится: в жизни, в разборках с мужем, в воспитании детей, в общении в коллективе, в работе и так далее. Это нужное качество — освобождение человека.Не удаётся справиться с бездельниками, лентяями, прогульщиками. Не удаётся, стыдно читать нотацию человеку 35 лет. У него двое детей, он должен зарабатывать, вы понимаете, и вот эта вилка. Мне кажется, как сказал великий Бисмарк, «в театре и в армии не может быть демократии». Здесь нельзя их гладить по голове, надо их заставлять, потому что они этого не умеют.Мне кажется, год для такого возрастного контингента вполне достаточо. Мне кажется, нужно немножко поговорить о будущих планах, поменять программу. Мне кажется, что в уставе Высшей школы кино «Арка» должны быть прописаны обязанности студентов. Обязательно: пропуск без уважительной причины — объяснительная, если съёмка и отъезд — оформить это официально, болезни — должны быть справки. Значит, человек, пропустивший более 50%, не должен выходить на площадку. Не ходит — пошёл вон. Вот и всё, его сюда никто не звал, этого человека, и никто его насильно, по приговору суда не заставлял приходить. Поэтому все эти обиды, амбиции надо оставлять за дверью. Те, кто амбициозен — ушли, потому что им надо говорить «извините, пожалуйста, не могли бы вы встать левее», а я кричу «пошла налево!», потому что мне надо сейчас так, а она видите ли не привыкла к словам «пошла налево», её это оскорбляет, ей не надо этим заниматься, потому что это профессия подневольная.Я не могу это определить. Это как любовь — сколько бы вам мама не говорила «посмотри на неё — она плохая», вы же её любите. Если человек любит, он всегда будет стремиться. Попадёт ли он в профессию — это лотерея, но идти он должен. И у него есть тяга к прекрасному. Лучше пусть он здесь будет, чем пить пиво в баре.