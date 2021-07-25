М. Найт Шьямалан: «Мне всегда нравилось переносить собственные страхи на экран»

В российский прокат 22 июля вышел мистический триллер «Время» – новая работа М. Найта Шьямалана, автора «Сплита» и «Шестого чувства». Он также работал над сценарием фильма по мотивам графического романа «Замок из песка». Это история о путешествии семьи на тропический остров, который странным образом действует на человеческий организм, заставляя его стремительно стареть. В интервью Кино-Театр.Ру режиссер рассказал, как он решил взяться за этот проект, зачем переносит собственные страхи на экран и почему съемки в Доминикане оказались самыми экстремальными в его карьере.
фото: Пресс-служба WBRussia
Почему вы решили экранизировать «Замок из песка»?
Думаю, это было просто стечением обстоятельств. «Замок из песка» мне подарили дочки. Книга о быстротечности жизни – необычный выбор, согласитесь. В то же время я видел, как мой собственный отец стареет и все меньше походит на человека, у которого есть силы помогать мне. Теперь пришла моя очередь заботиться о нем. Так, я столкнулся с проблемами, которые рано или поздно настигнут многих, – наблюдал, как растут дети и как родители становятся похожи на детей. Эти мысли плотно засели в моей голове, а мне всегда нравилось переносить собственные страхи на экран.
Да, вы не понаслышке знаете, как оживить страхи и заставить зрителей чувствовать себя некомфортно.
Работая над «Шестым чувством», я спрашивал себя, перестанут ли когда-то снимать кино о призраках и почему потусторонние силы так интересуют людей. Ответы на эти вопросы касались вечной боязни смерти и того, что будет после нее. Я подумал, что было бы здорово посвятить новый фильм человеческому отношению к времени, потому что мы точно также бежим от него или делаем вид, будто его не существует.
Мысль о неотвратимости старения сама по себе неприятна, но в фильме вам удается довести напряжение до предела. Главные герои попадают в ужасающую ситуацию, когда им, возможно, осталось жить один день.
Я задумывал эту историю как оживший ночной кошмар, но во время работы над сценарием столкнулся с совершенно противоположной реакцией одного из коллег. Он потерял отца в раннем возрасте и сказал, что мечтал бы провести с ним один день, чтобы увидеть, как тот состариться. Для него это была бы возможность прожить целую жизнь рядом с родным человеком. Такой подход перевернул мое представление на 180 градусов. Важно понять, что вы способны выиграть время не в тот момент, когда помните о его скоротечности, а когда проводите его рядом с людьми, которые вам дороги.
Эту историю действительно сложно соотнести с одним жанром.
Некоторым людям необходимо знать, на какой полке в магазине находятся мои фильмы, но я не делаю их по определенным лекалам. Для меня лучший комплимент – это слышать, что моя работа не принадлежит к конкретному жанру.
фото: Пресс-служба WBRussia
Как впечатления от съемок в Доминикане? Говорят, вы столкнулись с экстремальными погодными условиями.
Это был самый потрясающий и глубокий опыт за всю мою карьеру. Мы планировали начать работу в мае 2020 года, но из-за пандемии перенесли старт, и съемки совпали с сезоном ураганов. На нас обрушился мощнейший циклон – пришлось перестроить декорации, которые были почти готовы. Затем все изменилось, и 40 дней подряд погода была идеальной. Дождь шел только по воскресеньям, в наш единственный выходной. Я не мог в это поверить, после стольких испытаний мать-природа оказалась к нам благосклонной!
На экране процесс старения не всегда выглядит убедительно. Как вам удалось так реалистично состарить своих актеров?
Я против тонн грима, поэтому на этапе подготовки много думал, как правильно его использовать. В итоге принял решение взять разных актеров, чтобы сыграть одних и тех же героев в детстве и подростковом возрасте. Такой подход мне ближе, но если необходимо использовать грим, то мы делаем все аккуратно, чтобы у зрителей не осталось вопросов.
Вы занимаетесь кино около 30 лет. Какая часть этого процесса увлекает вас больше всего?
Во время написания сценария я устаю от одиночества и мне требуется общение с людьми. Затем начинается подготовка, когда я занимаюсь раскадровками, и хочется поскорее перейти к съемкам, потому что я люблю ощущение от всеобщего присутствия на площадке. Но в конце съемок я чувствую, что опустошен. Я так измотан и хочу тишины, что сажусь за монтаж. И в итоге обычно говорю себе: «Эй, я снова готов писать!» Сейчас я именно на этом этапе.
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