Питер Капальди: А кто бы не хотел сыграть злого гения?

анонс

Режиссер фильма «Время» — об экстремальных съемках в Доминикане и самой увлекательной части кинопроцесса

М. Найт Шьямалан: «Мне всегда нравилось переносить собственные страхи на экран»

17 июля

Валентина Николаенко: «Я бы на месте министра культуры закрыла бы на год все киношколы»

Педагог Высшей школы кино «Арка» о том, как проходит обучение в мастерской «Актер кино и сериалов»