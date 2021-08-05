Питер Капальди: А кто бы не хотел сыграть злого гения?

В прокат выходит «Отряд самоубиц: Миссия навылет» — сиквел блокбастера 2016 года о команде антигероев, спасающих мир. Одну из важных новых ролей — выдающегося преступного гения Мыслителя — сыграл известный британский актер Питер Капальди, любезно ответивший нам на несколько вопросов о своем персонаже, работе с режиссером Джеймсом Ганном и атмосфере, в которой проходили съемки.
фото: radiotimes.com
Можно сказать про вас, что вы выросли на чтении комиксов?
Да, так и было. Я был большим фанатом Бэтмена, Супермена, всех комиксов, но в основном комиксы, которые я читал, как ни странно, были изданы Harvey comics, в них были Дружелюбное Привидение Каспер и Маленький Ричи Рич. Но, конечно, американские комиксы были не так доступны, как сейчас. Их нужно было приобретать в специальных магазинах. Моя бабушка дарила мне комиксы DC, потому что знала магазин, где их можно было купить, все это было нечастым удовольствием.
Что подтолкнуло вас стать частью команды и истории «Отряда самоубиц»?
Думаю, Джеймс Ганн - выдающийся режиссер, которому удается сочетать выдающееся мастерство и прекрасные кинематографические навыки с большим остроумием. Это действительно редкость – сочетание такого профессионализма и чувства юмора. Он показал, что может сделать историю великолепной, захватывающей и добавить в нее приколы. Так что Джеймс, пожалуй, и есть главная причина, к тому же сценарий фильма был такой забавный. Кто бы не хотел быть частью «Отряда самоубийц»? Это просто восхитительный проект. А еще каст, вы понимаете, да? Кто бы не хотел позависать с такой командой?
У фильма действительно фантастический состав. Должно быть для вас, как для актера, это был хороший опыт.
Не только как актеру, потому что на самом деле мои партнеры еще и люди отличные. Положа руку на сердце, я должен сказать, что этот состав был божественной комбинацией, с ними со всеми было очень легко работать. Если подумать, съемки комикса — тяжелая работа для актеров: они играют роли в больших тяжелых костюмах, выполняют трюки и несут большой груз ответственности на плечах. Но меж нами ни разу не было сказано скверного слова, и ни разу не было трудностей во взаимоотношениях с кем-либо. Мы прошли через несколько довольно сложных и напряженных эпизодов, и все были очень позитивны. Это было прекрасно, и я думаю, что такая атмосфера исходила прежде всего от режиссера. Джеймс всегда был рядом. Марго Робби – замечательный человек, она всегда подавала пример. Было здорово видеть, как она работает, с каким колоритом, какой энергией и воодушевлением она играет роль, не «меряется» опытом, а после сложной сцены по-прежнему с удовольствием болтает с коллегами - это здорово. Джон Сина веселый, я бы даже сказал, невероятно, «максимально» веселый. Давид Дастмалчян… я даже не знаю, с чего начать. Он уже легенда кино, он тот, кого все знают, потому что видели все его предыдущие выдающиеся работы. Да все они были потрясающими!
фото: кадр из фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет"
А что вы можете рассказать о своем персонаже?
Я играю Мыслителя. Сперва я прошерстил комиксы, чтобы найти историю Мыслителя, и, конечно же, как и это часто бывает с комиксами, там нужно копать и копать, чтобы найти истоки и сложить пазл. Есть один Мыслитель, который ведет себя определенным образом, и есть другой Мыслитель, явно вдохновленный первым Мыслителем. Мыслитель — по сути злой гений. В этом и заключается сущность моего персонажа — быть злым гением. Довольно противный, хотя в чем-то и сентиментальный. Это отличный герой развлекательной истории, полноценный персонаж комиксов. Кто бы не хотел сыграть злого гения?
Мыслитель необычно выглядит со своей лысой головой и свечами зажигания, торчащими вместо волос. Но он таким пришел из комиксов. И мне повезло с командой визажистов, потому что вы не можете сыграть эту роль без соответствующего грима, это не сработает. Сам я ничего не смогу сделать, не получится быть убедительным. Но все получилось, и художники по гриму были великолепны. Конечно, мне приходилось долго, по несколько часов сидеть в кресле, чтобы загримироваться, но это было нормально, понимаете? Мы все очень хорошо ладили. Наши визажисты обладали большим опытом и продвинутыми навыками, я имею в виду тот факт, что они могли сделать грим настолько убедительным, что, если бы вы увидели меня на съемочной площадке или на улице, вы бы подумали, что я попал в кошмарную аварию, и врачи таким вот странным образом придумали решить мою ужасную проблему. Настолько реально это выглядело и совсем не было похоже на макияж.
При том удивительно, что мне было удобно ходить в этом гриме. Небывалой, конечно, элегантности и дороговизны и выглядел совершенно убедительно. Я был в восторге. Знаете, некоторые из людей, которые работали на «Отряде самоубийц», являются лучшими в своем деле? Художники по костюмам тоже. У нас было так много костюмов на выбор. Джеймс отлично разбирается в этом. У него такой фантастический глаз на цвета и яркость. Хотя он не заставлял людей выглядеть слишком пугающими, но были, да, были по-настоящему кошмарные версии костюмов.
В одном из интервью Джеймс уверял, что окружение на съемочной площадке напоминало не столько сослуживцев, сколько семью. Вы тоже такое ощутили?
Да, я думаю, это правда. Большое значение придавалось сбору команды и тому, работали ли эти люди уже вместе. Так что каждый из них вносил свой вклад в атмосферу на съемках, и это была очень теплая, гостеприимная, шутливая, но дисциплинированная среда. Было много задач, которые нужно было решить, много работы. Но, думаю, все думали о том, как им повезло. Иногда вы идете на съемочную площадку, а там актеры, которые чувствуют себя звездами и ведут себя соответственно, но у нас было не так. Мне действительно казалось, что все были рады, что там оказались. А почему бы и нет? Ненавижу, когда приходишь на площадку, а там люди, которым ничего неохота. Я думаю: «Зачем пришел? Если тебе это не нравится, возьми свои вещи и ступай в другое место». Но таких у нас не было. Поэтому я и говорю о выборе «правильных» людей. Все были добродушны, и всем было хорошо. Все были веселыми и в то же время очень профессиональными. Все знали все свои реплики, знали, что делали. Все они знали свое дело.
Отличный опыт, который, кажется, здорово отражает то, что зрители увидят на экране. Питер, большое спасибо за то, что уделили нам время.
Пожалуйста. И вам спасибо. Было приятно с вами поговорить.
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