Оксана Барковская: «Самая дорогая психотерапия – это кинотерапия»

12 августа на видеосервисе START выходит второй сезон «Новенького» с Глебом Калюжным – продолжение сериала о московском школьнике, который стал жертвой буллинга со стороны провинциальных одноклассников и пропал при странных обстоятельствах. Режиссер Оксана Барковская рассказала нам, почему решила сделать проект на основе реальных историй, сколько раз сама была новенькой и чего ждать от еще незнакомой зрителям героини.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Как появилась идея проекта «Новенький»?
Мы придумывали «Новенького», когда подростки еще не считались «рекламоберущей» аудиторией – вроде игрушечные машинки перестали покупать, а до настоящих еще не доросли. Я видела, что мои дети смотрят зарубежные сериалы, но в России не было проекта для подростков и про подростков, поэтому надо было делать свой.
Изначально это был рассказ про новенького из Москвы, который сталкивается с буллингом в провинциальной школе, но ряд реальных криминальных событий в стране показал, что дети не просто так уходят из дома – их к этому подталкивают в том числе абьюз и непонимание со стороны родителей. Мы решили, что только через такой жесткий сюжет донесем историю новенького до зрителя.
Вы консультировались с психологами во время написания сценария?
Готовый сценарий я показала в центре подростковой психологии «Точка». Специалисты сказали, что там были довольно тяжелые вещи, которые реально могли бы покалечить психику подростков, и я смягчила эти моменты. Но я либо сама была очевидцем всех самых жестких ситуаций, либо слышала о них в таком же возрасте.
В этом проекте много личного. Вообще правильно говорят, что самая дорогая психотерапия – это кинотерапия. Люди, которые пропускают проект через себя, действительно таким образом избавляются от проблем.
Какой фидбек вы получили после первого сезона?
Мне продолжают приходить сообщения в соцсетях. Взрослым сериал помог справиться с внутренними травмами, детям – прийти и поговорить с родителями. Считается, что каждый третий школьник сталкивался с буллингом. На самом деле, я думаю, что почти каждый, поэтому наш проект для всех. Перед вторым сезоном я попросила подписчиков, которые были жертвами абьюза, поделиться своими историями. Рассказов оказалось очень много, и примерно 10-15 реальных сюжетов в компиляции вошли в сценарий.
Второй сезон, получивший слоган «Почему девочки убивают?», будет более женским?
Герой Глеба Калюжного по-прежнему останется главным, но в новых эпизодах как раз будет ответ на вопрос, почему из побитых девочек никогда не вырастает счастливая непобитая женщина.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Открытый финал первого сезона сразу предполагал продолжение?
В середине съемок первого сезона, я поняла, что будет второй. Наши молодые артисты не просто замечательно играли, а проживали свои роли. Каждый приходил со своими историями, и стало ясно, что нужно продолжение.
Как подбирались актеры на роли подростков?
Я выбирала, что называется, сердцем. Перед тем, как прийти в игровое кино, я 20 лет делала документальное, и у меня была удивительная возможность снимать только тех, кого мне хотелось, а не тех, кого навязывали. Я закрывала глаза и представляла сцену от начала до конца, прорисовывая всё, и только после этого начинала съемку. Точно так же и с героями – мы очень точно попали в образы, актеры соответствовали моим внутренним представлениям о том или ином человеке. Плюс у каждого есть прототипы из моей жизни или жизни моих детей.
Появятся ли новые герои?
В новом сезоне у нас дебютировала Алена Васина, студентка мастерской Марины Брусникиной. Ей надо было сыграть достаточно жесткую девицу, а на пробы пришла такая скромная девочка. Но, работая с текстом, Алена показала невероятную внутреннюю мощь. Ее героиня – тоже новенькая, но не такая, как персонаж Глеба. Когда ее представляют одноклассникам, она отвечает: «Спасибо, я семь раз была новенькой, разберусь». Это моя фраза. Мой отец был военным, и до восьмого класса я каждый год меняла школы.
Вы сразу планировали включить песни Глеба Калюжного в саундтрек первого сезона?
Нет. Более того, я узнала, что он музыкант, только спустя две недели съемок. Агент Глеба скинула песню «Черное и белое», и я сразу поняла, что она должна стать главной темой «Новенького». Ко второму сезону Глеб написал трек «Баланс» об очень сложных отношениях с родителями, когда они не видят в своем ребенке человека и начинают относиться к нему не как к личности, а как к собственности.
Что касается музыки второго сезона – мы, честно скажу, отрывались. У нас будут и Дана Соколова, и Тося Чайкина, и Поля Дудка, и хиты 1990-х.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
В июне бывшая девушка Глеба Калюжного обвинила его в избиении. Это случилось прямо во время съемок «Новенького 2»?
Я со стороны наблюдала эту ситуацию. Юля (Юлия Цвиркун – прим. ред.) работала гримером-стажером на «Новеньком». Глеб ее точно не бил. Вся съемочная группа полностью на его стороне. И я говорю это не потому, что хорошо к нему отношусь. У меня два ребенка – мальчик и девочка, поэтому я одинаково понимаю и ту, и другую стороны, у меня двойные стандарты.
Скорая помощь зафиксировала, что побоев не было. Затем в полиции Юля написала отказ. А потом уехала с площадки и написала тот самый пост в Инстаграме.
Это повлияло на съемки?
В некотором плане, да. В день, когда произошел этот скандал, мы снимали заставку. Глеб там совсем другой.
Расскажите о книге «Новенький», которая выйдет к премьере сериала.
Идею предложило издательство, и я с радостью согласилась. В книгу вошел сценарий первого сезона с добавлением подробностей, характеризующих героев. В ней также будут комментарии клинических психологов, которые не просто расскажут о явлении буллинга, но и дадут практические советы.
Сейчас случился настоящий бум подростковых отечественных сериалов. Не боитесь конкуренции?
Конкуренции я не боюсь. Наоборот, хочу, чтоб было больше таких проектов. Мы были первыми, кто создал документальную историю, которая переложена на киноязык. Почти одновременно вышли «Трудные подростки», но это все-таки история вымышленная. За эти полтора года сильно изменились способы киносмотрения, и сейчас, на мой взгляд, востребовано кино, способное вызвать эмпатию. «Новенький» популярен, потому что это узнаваемый сюжет. Такое, к сожалению, происходит почти в любой российской школе.
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