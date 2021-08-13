Людмила Артемьева: «Зритель не обязан помнить фамилию актера»



фото: видеосервис START



фото: видеосервис START

Все актерские удачи или неудачи зависят, что называется, от судьбы, а другими словами, — либо от продюсера, либо от режиссера. С Витей Шамировым мы работаем уже много лет, в основном это, конечно, театральные работы, но было и кино. И в какой-то момент он вспомнил об этом — и я ему подошла. Он чудесный ансамблист, как я его называю, очень тонкий художник, и даже после кастинга его может что-то не устраивать, он может легко кого-то менять. Это и есть авторское кино – когда режиссер, как дирижер, чувствует любую фальшь, даже если она незаметна обывателю. Так что огромное спасибо Вите, который позволил эту роль развить. Ну и работать с ним – одно удовольствие. Он настоящий режиссер, и я из раза в раз убеждаюсь, что его мастерство растет, опыт растет, а невероятное чутье позволяет делать ему хорошее авторское кино.Невероятно требовательный! Это человек, который видит всю картину целиком и в этом, своем, материале чувствует себя как рыба в воде. К ужасу моему – он еще и сценарист, а ужас потому, что именно в этой пьесе он очень многословен. У нас до этого была совместная работа, в которой он практически убрал все монологи моей героини, за что я была несказанно благодарна – иначе были бы муки для зрителя. И в «Большой секунде» он также очень придирчиво относился к слову, и все мои попытки «к бегству», то есть попытки вставить какое-то свое словечко, они пресекались.Нет, импровизация – это пожалуйста, но в пределах заданного разнообразия. Потому что, несмотря на такие кажущиеся жесткими рамки, о которых я говорю, Витя очень доверяет актерам. Всегда движется в направлении сотворчества, он не умеет быть скрытным режиссером, у него все искрится.В этом смысле актер, как правило, бесправен – решение принимают кастинг-директор и режиссер. Но, если говорить про Шамирова, то ему можно абсолютно довериться, настолько он скрупулёзно подходит к подбору актерского состава, ансамбля. Это всегда очень яркие личности, так что просто не возникает вопроса «А кто будет моим партнером?». Например, работая над «Большой секундой», я познакомилась с новым поколением актерского существования. Эти ребята демонстрируют необязательность актерских школ, но очень достойно существуют в этой установке – и я эту форму принимаю. С Витей у меня не было ни одной совместной сцены, к счастью, иначе, думаю, это было бы очень дотошно – в моих эпизодах он присутствовал как режиссер исключительно. И, по-моему, он возродил понятие телевизионного спектакля, хотя это, может быть, и старомодно звучит. Когда-то я, вместо сериалов, запоем смотрела именно такие постановки. Да и «Большая секунда» — это прежде всего экранизация пьесы, очень камерной, без частой смены декорации, в небольшом, даже замкнутом пространстве. И поэтому, если ты фальшивишь, никто это смотреть не будет. Это не экшен, где можно «прикрыться» спецэффектами, драками, музычку пустить.Тут все новаторски, и это свойственно природе Виктора Шамирова. Может вызывать у кого-то отторжение и недоумение, но в этом и смысл творческой лаборатории. И не надо думать о том, как воспримут другие – нужно думать о себе. Если ты постоянно думаешь о ком-то – что они скажут, то не жди результата.В любом случае, это что-то новое, потому что каждый раз стараешься уйти от собственных штампов. Но что актера спрашивать? Актер всегда говорит о партнерстве, о режиссере, об операторе, который и сверху, и снизу, и сбоку, и изнутри, и, как хочешь, снимет – и делает это деликатно. Зритель сейчас же вообще не заморачивается. Если раньше сказать о чем-то «Мне понравилось» или «Мне не понравилось» было дурным тоном, разговором ни о чем, то сейчас «клево», «ништяк» или «никак» — вот и вся оценка контента. И это не упрек, это просто веяние нового времени. В котором достаточно взять камеру, поставить пару фильтров, и все – шоу готово. И зачем тратить время на большее? Но пока еще живут и те, кто по старинке воспитан, так что могут снять такую камерную историю, от которой при этом не оторваться.Мягко говоря! Потому что это проект вне логики. Чем он может удивить? Мы не ходим в перьях и боа, нет каких-то сюжетных зигзагов – все, наоборот, идет очень плавно и мягко. И очень просто. Но в этой простоте, на мой взгляд, и кроется настоящий класс.Что есть режиссура? Это художник, который выбирает краску. Он может сказать: «Я решил, что ты сегодня зеленая краска». И я не могу сказать – «Нет, я буду золотой!». То есть, если я буду свои жанры навязывать, то какое же это будет актерство. На мой взгляд, нет такого уж строгого разделения. В «Большой секунде», допустим, моя героиня, мама, — и эксцентричная, и очень трогательная, и где-то получается драма, а где-то что-то иное. Роль многожанровая. А что касается «Капкана для монстра», который вы вспомнили, — это для меня была лаборатория. Очень интересно настраивать свои собственные регистры под четким наблюдением и коррекцией режиссера. Это всегда поиск.Это тема для блогеров, они на этом зарабатывают, с упоением, ничего не произведя в своей жизни. А наше дело – похулиганить, попридумывать, порадоваться. Если от роли не получать радости – зачем тогда выходить на площадку? Это же сразу будет чувствоваться.Конечно, и, к счастью, у меня есть не только «Сваты». Есть понятие популярность – вот она случилась, что делать? Не ходить же с плакатом «Здравствуйте, это я». Тем более обывателю все равно – зритель может и не помнить фамилию актера, да и не обязан помнить. Потребительское дело – включил, не понравилось, выключил. Но даже этот современный мир нам пока позволяет делать то, что нравится. Например, с таким режиссером, как Виктор Шамиров, мы встречаемся, чтобы что-то создать и придумать – и это очень ценное знакомство, за которое я очень благодарна и признательна.