Том Макграт: «Снимая кино, ты не можешь не сделать эту историю личной»

В российский прокат выходит «Босс-молокосос-2» - продолжение приключений младенца в деловом костюме, представляющего интересы младенческой корпорации Baby Corp. Специально для Кино-Театр.Ру Мария Терещенко поговорила с Томом Макгратом – одним из создателей младенческой корпорации и режиссером как первого полнометражного фильма «Босс-молокосос», так и его сиквела. Том рассказал о том, как возникала идея проекта, а также о том, почему сиквелы делать сложнее оригинальных фильмов.
Как изначально родилась идея «Босса-молокососа» и придумался тот мир, в котором разыгрывается действие фильмов франшизы?
Когда мы придумывали еще первого «Босса-молокососа», нам представлялся семилетний паренек с буйной фантазией, который по-своему объясняет происходящие вокруг события. Например, пытается ответить на вопрос, откуда берутся дети. И его воображению рисуется такая вот корпорация с малышами-боссами. Эта идея была своего рода продолжением и развитием книги Марлы Фрейзи про малыша в деловом костюме, который все время командовал своими родителями (речь о книге Boss Baby, Marla Frazee. – ред.). Мы эту идею развили и получилась целая малышовая корпорация, которая заботится о благополучии деток. Они смотрят вниз на землю, видят, как дети растут, замечают, если у детей возникают проблемы, пытаются влиять на события. Нам показалось, что такую концепцию можно очень весело и интересно обыграть.
«Босс-молокосос-2» продолжает ту же тему. В первом фильме Тим и Босс-молокосос были детьми, а теперь они выросли и, как это часто бывает с подросшими братьями, их пути разошлись. Теперь у Тима у самого есть дети, и его младшая дочка Тина – агент Baby Corp. Ей предстоит преодолеть очередной кризис, назревший на Земле – а именно проблему школы, которая лишает детей детства. Baby Corp. хочет этому противостоять, обеспечив детям благополучие, так как, в их понимании, на малышей существует некое подобие гарантии сроком на 99 лет. Чтобы справиться с проблемой школы, Тиму и Теду нужно снова стать детьми: они выпивают специальное средство, а став опять маленькими, могут по-новому взглянуть на те разногласия, которые возникли между ними во взрослой жизни.
А что насчет сериала? Вы им занимались или он делался отдельно?
Это был отдельный проект. Он начался, когда мы заканчивали первый фильм, и нам показалось, что было бы здорово сделать сериал. На ранних этапах я консультировал сериальную команду, рассказывая, кто наши персонажи, что они делают, а чего делать не стали бы, описывал, как работает Baby Corp, но продолжали они совершенно самостоятельно, в то время, как мы работали над фильмами.
При этом телесериал продолжает рассказывать о детстве героев, а мы начали второй полный метр там, где закончился первый. Тим уже взрослый, у него есть дочери, и он рассказывает своей старшей дочке, как они с братом осознали свои различия. В конце первого фильма мы показали, как малыш в костюме подмигивает в камеру, и это на самом деле не задумывалось как намек на продолжение, скорее мы хотели сказать: о, BabyCorp существует на самом деле. Но потом мы подумали, что можно с этого и начать сиквел: мальчики повзрослели, а эта малышка в костюме может стать новым боссом-молокососом. Мы получили массу удовольствия, потому что первый фильм был очень мальчико-центричным, а тут у нас появилась возможность ввести сильный женский голос. Мы ставили перед собой задачу создать нового босса-молокососа, который сможет перебоссить оригинального босса. И Тина, конечно, лучший босс. Потому что Тед действует старомодными методами, через соревнование, а вот Тина совсем другая, она культивирует командную работу, у нее очень позитивный настрой, и она избегает соревнований.
В «Боссе-молокососе 2» поднимается тема раннего развития детей, и это раннее развитие показано в довольно негативном ключе. Вы действительно считаете раннее развитие неполезным для ребенка?
Нам интересно было поговорить об этом. Я работал тогда с нашим сценаристом Майклом МакКаллерсом
, и прочитал статью о том невероятном давлении на детей, которое оказывает школа. Это вечное соперничество, постоянные соревнования, постоянная гонка вокруг желания поступить в лучшую школу. По крайней мере в Штатах это так, не знаю, так ли в России. Нам показалось забавной идея изобразить школьные уроки как телевикторину, где детям нужно как можно быстрее отвечать на вопросы, и они получают «бип» в случае неверного ответа. И этими школами руководит главный злодей, которого озвучивает Джефф Голдблюм
и который считает, что дети должны наследовать землю. Эта идея приводит его к злобному плану: избавиться от родителей.
Вы дали своим героям возможность вернуться в детство. А что бы вы сам сделали, если бы снова на пару дней превратились в ребенка?
Это интересный вопрос, над которым я, конечно же, и сам задумывался. Думаю, многие люди порой фантазируют, мол, если бы я смог вернуться в детство с тем багажом знаний, который у меня есть сейчас, как бы у меня все сложилось в школе, как я мог бы пережить свое детство, учитывая все усвоенные мной уроки. И эти фантазии стали хорошей отправной точкой для нашей истории, добавили ей душевности и сердечности, особенно в той линии, где речь про отношения отца и дочери. У Тима сложности с дочерью Табитой, и он не может понять, как ей помочь, пока не становится ее новым странным школьным другом. По сути, это душа истории. Несмотря на то, что в нашем фильме много комических моментов, вот эти две истории – отношения братьев и отношения отца и дочери – они очень эмоциональные.
Что проще делать: первый фильм или сиквел?
Сиквелы сложнее. Ты всегда воспринимаешь сиквел как обособленную историю. Сиквел должен быть абсолютно самостоятельным произведением. Таким, чтобы зритель мог получить удовольствие от второго фильма, даже если он не видел или забыл первую часть. Алек Болдуин
бросил нам вызов по поводу «Босса-молокососа-2», сказав, что он должен относиться к первому так же, как «Крестный отец 2
» относится к первому «Крестному отцу
». В общем, делать сиквел и сложно, и интересно. Ты влюбляешься в персонажей и думаешь, какие еще истории и приключения могут с ними произойти. И каких других персонажей ты можешь привнести в уже имеющийся мир, чтобы все стало еще интереснее. Не хочется пересказывать одну и ту же историю снова и снова. Хочется создать новый и совершенно оригинальный фильм.
Часто авторы и режиссеры рассказывают в своих фильмах личные истории. Насколько «Босс-молокосос» личный для вас фильм?
Я думаю, снимая кино, ты не можешь не сделать эту историю личной. И надеешься, что твоя личная история найдет в зрителях отклик, потому что у нас у всех есть семьи, и все проходят в семейных отношениях через испытания и кризисы. Если говорить о моей личной истории… Мы с моим братом Томом оба мечтали снимать кино. А потом у Тома очень рано появилась семья, дети, он стал домашним папой, а я уехал в Лос-Анджелес, чтобы там снимать фильмы. Так и в сиквеле. Тед съехал и создал свою компанию, а Тим стал домашним папой. Что из этого успешнее? Скажу о себе. Я всегда мечтал о семье, и в этом смысле немного всегда завидовал брату, у которого есть дети, и который вырастил их совершенно замечательными, и при этом всегда немного завидовал мне, потому что я последовал за своей мечтой делать кино. Думаю, мы оба друг другу немного завидуем, и это просочилось в историю Теда и Тима.
Я не могу не задать напоследок вопрос от своего сына. Он большой поклонник «Босса-молокососа» — смотрел взахлеб и первый фильм, и сериал — и ждет продолжения. Есть ли надежда увидеть новые истории про Босса-молокососа?
О! Здорово, что ему понравился сериал, надеюсь, этот фильм ему также понравится. Передайте ему, что, если сиквел ему тоже понравится, мы сделаем еще. Все зависит от него. Хорошая новость в том, что сериальная команда планирует сделать новый сериал, основанный на сиквеле. Нам просто нужно понять, насколько хорошо примет сиквел публика. Если зрителям понравятся персонажи так же, как они нравятся нам, мы, конечно, с огромным удовольствием расскажем множество новых историй о них.
По крайней мере мой сын в восторге от сиквела: он смотрел его вместе со мной.
И вашему сыну понравилось? Отличная новость! Ведь нам пришлось заканчивать фильм дома, и мы не могли показывать материалы зрителям, чтобы понять, хорошо ли получается. Пока на большом экране фильм посмотрели человек 20. Пока. Надеюсь, мир откроется, и все снова смогут ходить в кино.
«Босс-молокосос-2
» в прокате с 18 августа
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