Том Макграт: «Снимая кино, ты не можешь не сделать эту историю личной»

анонс

13 августа Людмила Артемьева: «Зритель не обязан помнить фамилию актера» Популярная актриса о сериале «Большая секунда» и отношении к профессии

10 августа Оксана Барковская: «Самая дорогая психотерапия – это кинотерапия» Режиссер «Новенького 2» – о буллинге в школах и буме подростковых сериалов

5 августа Питер Капальди: «А кто бы не хотел сыграть злого гения?» Исполнитель роли Мыслителя из «Отряда самоубийц» — о своем персонаже и атмосфере на съемках