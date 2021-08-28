Александр Горбатов: «Нужно искать героя среди тех, на кого мы не рассчитываем»

В онлайн-кинотеатре KION вышел сериал «Коса», уже успевший получить международные награды. Новый проект режиссера Игоря Волошина рассказывает о загадочных убийствах молодых девушек, произошедших на Куршской косе, границе Калининградской области и Литвы, причем не только в нынешние дни, но и несколько лет назад. Расследованием современных преступлений занимается беспринципная следовательница, которую играет Линда Лапиньш, а провести ниточку между реальностью и старыми делами ей помогает успешный телеведущий, когда-то получивший славу именно за счет ток-шоу о калининградских преступлениях, в исполнении Александра Горбатова – пожалуй, одного из самых востребованных сегодня киноартистов. Мы поговорили с Александром о «Косе», шлейфе исторических ролей и, главное, современности, в которой нелегко найти героя нашего времени.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
Сейчас вы, кажется, один из самых востребованных российских актеров. Как вы выбираете проекты, на участие в которых соглашаетесь? И проводите ли после их выхода какую-то работу над ошибками?
За все свои работы я в ответе, хотя понимаю, что в моей небольшой актерской жизни есть пути, а есть кусочки, из которых тоже складывается опыт. Причем я не всегда могу на себя смотреть со стороны, но иногда это делаю, чтобы понять, все ли на местах и на будущее отшлифовать ошибки. Ты же сам себя чистишь и начинаешь искать перфекционизм, чтобы все звучало, как Pink Floyd.
Чем вас привлекла «Коса»?
У меня накопился определенный шлейф исторических работ и мне очень хотелось попробовать что-то более-менее современное. Грубо говоря, я не хотел клеить бороды и таскать на себе эти тяжелые наряды – пары-тройки раз было достаточно. Продюсерский центр «Среда», который занимался «Косой», делает очень интересные и современные вещи, они во многом рискуют, настоящие авантюристы, но за счет их креатива и смелости получаются хорошие проекты, которые я смотрел, и именно этот бэкграунд повлиял на мое согласие. Кроме того, снимал «Косу» режиссер Игорь Волошин, который прославился своими авторскими фильмами, получившими разные премии. Признаюсь, видел не все из его работ, но те, что смотрел, вызвали у меня интерес и разные эмоции, я понял, что это свежий взгляд на мир. Ни в коем случае не говорю, что его не было у тех людей, с которыми я работал до этого, но я всегда хочу учиться и думал, что эта молодая современная история требует своего взгляда.
Да, в этом смысле я был избалован. Сергей Владимирович, Юрий Павлович, Карен Георгиевич – работая с ними я на две-три головы рос быстрее. С такими мастодонтами можно быть уверенным в каждом шаге, они тебя воспитывают и учат.
То же сотрудничество с Сергеем Урсуляком дало вам большой диапазон ролей.
Он вообще меня привел в мир кинематографа, познакомил со многими тонкостями, даже не объясняя какие-то вещи. Нужно было просто смотреть, слушать и делать. Есть выражение, что в руках мэтра рабочий инструмент становится музыкальным, так вот это из такой серии. Сергей Владимирович и психолог, и человек, и режиссер – с большим опытом. К нему можно идти просто работать стулом, главное – быть рядом.
Если говорить об историческом шлейфе, на ваш взгляд, возможен ли вообще в современных, а не исторических проектах разговор о современности? Понимаю, что вопрос звучит странно, но, на мой взгляд, исторические сериалы говорят о нынешнем дне намного больше, чем сериалы, действие которых происходит в наши дни.
Так на это весь акцент и ставится, потому что, как говорил Чехов, есть две болезни – одна проходит сама собой, другая неизлечима. И мне кажется, Антон Павлович говорил именно про нашу страну. Исторические события уже прошли, ошибки уже были, а нет ничего печальнее слов «были», «была», «был». Но мы видим, что в современном мире ничего не изменилось, а ошибки и проблемы никуда не делись, история идет по спирали и я, например, до сих пор не знаю, какую тему фильма или сериала можно было бы назвать актуальной, в том числе и по киноязыку. Хотя вот есть замечательная работа Дональда Гловера «Атланта», снятая, в общем-то, в другой стране, афроамериканцами, но я понимаю, что у нас очень много общих, практически мировых проблем и восхищаюсь их киноязыком и юмором, с которым сценаристы подошли к повествованию. Там не хохма ради хохмы, люди играют не слова, а ситуации, через которые я вижу все современные проблемы. Да, их мира, но на примере нашего я же такого не вижу.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
Но это же вечный вопрос, когда мы ищем героя нашего времени, но после Данилы Багрова так никто и не может его придумать. Даже для себя.
На данный момент мы живем в век разложения и поэтому не можем его найти. Мы в тупике, как и весь мир, никто не знает, куда развиваться. Мы завтра не будем помнить, что такое орфография и орфоэпия, время меняется. Но меня никто не спросил, хочу ли я так жить. Мне многие говорят, что я устарел. Но почему? Мне всего 33. Нужно искать героя среди тех, на кого мы не рассчитываем, среди обычных людей, в которых могут быть невероятные вещи.
А вы бы могли придумать такого героя?
У меня как-то была небольшая фантазия. Я ехал мимо на машине, и там стояли частные камеры, чтобы следить за другими. И я думал, до какой же степени надо опуститься человеку морально, чтобы зарабатывать на других, продавая это в МАДИ. Но я понимаю, что человека жизнь довела. Ему, как и всем нам, рассказывают, что он неудачник, что он ничего не может, по телевизору навязывают, что молодым быть хорошо, старым – плохо, здоровым – хорошо, нездоровым – плохо. И он просто вынужден быть таким – брать деньги.
Ну в этом же самый большой вопрос.
Их множество. И я бы хотел, чтобы этот человек со своими взглядами, желаниями, проблемами понял, что главное в этом мире – остаться человеком. Я хочу такую мораль, чтобы она появилась у людей как надежда. Если ты возлюбишь ближнего своего, если ты будешь верить в счастье для другого, а не для себя, то мы сможем преодолеть век разложения.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
Как думаете, может ли кино взять на себя такую просветительскую функцию?
Раньше кино брало, да. Но как только Фрэнсис Форд Коппола снял «Такера: Человека и его мечту», то он уже намекнул, что господа с Уолл-Стрит сделают все, чтобы это превратилось в доход денег, чтобы убить всяческое искусство. И думаю, все кто сейчас связан с этим видом искусства, думают так же. Кино используют как пропаганду или что-то еще, и только умнейшие могут выкрутиться. Как Виктор Цой, которому нельзя было открыто петь в советское время, умудрялся сочинять так, что всем было всё понятно, но зацепиться было не за что.
Есть ли в российском кино какая-то надежда-то?
Конечно, есть! Люди голодные прорываются, идут к своей цели и как только ты их видишь, то радуешься, ведь тяжелее всего найти в современном мире единомышленников. И это касается не столько актеров, сколько других постов. Руководить артистами – это непомерный труд. Но, как сказал Борис Евгеньевич Захава, артист состоится только после 10 лет работы в театре, не имея в виду кино, а режиссер – после 20 лет работы режиссером. Не хочу говорить заюзанные вещи, но это мировоззрение и мы за этими людьми бежим. За теми, кто хочет слышать не себя самих, а мир могут видеть. Верят в чудо для другого. И вот как мы вспомнили Цоя, так и многие режиссеры в советское время писали сценарии так, чтобы к ним не докопались. И сейчас я понимаю, что не молодежь снимает такие фильмы, а люди старше, которые берут современное время, или 90-е, которые были не так давно, и снимают это лучше, чем это делает молодняк, который просто берет и шокирует.
А есть ли у вас международные амбиции – попробовать свои силы в Голливуде?
Я не знаю языка. Может быть, и хочется, но зачем им там русский парень, зачем мне бежать туда. И здесь я не хочу делать Голливуд, я помню кучу советских фильмов, которые гораздо сильнее, чем любой голливудский продукт. Я не собираюсь никого просвещать, но скажу вывод, который сделал в своей, пусть и маленькой жизни. Ребята, не верьте социуму! Он губит, навязывает что-то, рассказывает, что пойти в артисты, стать чемпионом или кем-то еще невозможно. Что там только чьи-то дети и все проплачено. Не верьте этому! Верьте в мечту, не бойтесь неизвестности. Невозможное возможно! Не верьте гадалкам, пророкам и всем подобным, верьте только в себя и свои поступки. Не идите по головам, идите честно. Вас всегда будут ставить перед выбором, и перед всевышним вы не сможете ответить, что здесь сделали так, потому что вас напугали. В этом и раж, когда тебя напугали и ты в безвыходной ситуации, но ты идешь по правде. Дары будут гораздо больше, ибо первые станут последними, а последние станут первыми.
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