Александр Горбатов: «Нужно искать героя среди тех, на кого мы не рассчитываем»

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Российский оператор и педагог Высшей школы кино «Арка» о том, как научиться снимать кино

Шандор Беркеши: «Лучше плохо снять хороший фильм, чем хорошо – плохой»

18 августа

Том Макграт: «Снимая кино, ты не можешь не сделать эту историю личной»

Режиссер двух картин про «Босса-молокососа» о том, что сиквелы делать сложнее, чем оригинал