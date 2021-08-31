Никита Панфилов: «Большой плюс сериала «Пес» - его аполитичность»

На канале НТВ начался показ новых эпизодов проекта «Пес» — продолжения шестого сезона одного из самых успешных сериалов на отечественном телевидении. На экран возвращаются все любимые персонажи во главе с Максом Максимовым и его верным другом и напарником, немецкой овчаркой по имени Мухтар. Исполнитель главной роли, актер Никита Панфилов, в интервью сайту Кино-Театр.Ру раскрыл секрет популярности «Пса», рассказал, что удерживает его в этой роли уже столько лет, и объяснил, почему сериал любят дети.
Что нас ждет в новом сезоне «Пса»? Что изменится? Будут ли как-то развиваться отношения героев и, в частности, ваш персонаж?
Нужно ждать просто продолжения, не больше: развития персонажей не предвидится, потому что это вертикальный сериал, а, значит, каждую серию можно назвать законченным фильмом, горизонтальной линии практически нет. Изменения в другом: стало больше экшна, больше шуток, то есть больше стали позволять оставлять в фильме. В первом-втором сезонах мой персонаж Макс, например, вообще не шутил, этого не дозволялось, а сейчас уже может. На мой взгляд, этот, новый сезон должен стать одним из самых интересных.
Почему этот сериал стал популярным, когда только появился, понятно — в том числе из-за весьма оригинального и уникального для России смешения жанров. Но что удерживает зрителя у экранов на протяжении стольких лет? Эти приемы и находки все еще работают?
Самое главное — команда подобралась идеальная: мечта любого кастинг-директора, с самого первого сезона. Ну и потом, вы правы, — смешение жанров. Никому уже давным-давно не интересен просто боевик, кровища, мясо и прочий трэш. Люди до такой степени привыкли к коротким роликам в том же Instаgram, что им нужно все и сразу: чтобы и мелодрама была — Лена с Максом, и боевик – чтобы кому-то морду били, и комедия – для этого Гнездилов есть, и дружба, и все на свете. И при этом никакой политики. Это большой плюс нашего сериала – его аполитичность. Действие происходит, как мы выдумали, в стране Ганалупе: паспорта, соответственно, не принадлежат никакому реальному государству, как и автомобильные номера, в ходу в качестве денег только доллары. И люди перед телевизором забывают о проблемах и перестают думать о новостях. Тебе просто показывают нечто смешное, иногда захватывающее.
А что лично вас столько времени удерживает в этой роли? Это же не просто работа и деньги, какой-то эмоциональный аспект присутствует наверняка?
Я несколько раз порывался уйти — еще в первом сезоне. И во втором, когда видел, что вырезаются почти все шутки Макса. Единственное, что меня удерживало и удерживает, — это восторженные глаза детей. Даже не передать словами, какие приятные слова и в каком количестве они пишут. Я просто не могу их подвести. Ко мне подходят и на голубом глазу спрашивают: «А будет ли Макс с Леной?» — я вижу, что людям, детям, действительно интересно. И пока дети смотрят, наверное, будет жив этот сериал.
Вы не шутите, когда говорите про популярность «Пса» среди детей?
Моей младшей дочке три года, старшему сыну — четыре. Пока они не посмотрят две серии «Пса», не ложатся спать. И, когда, например, Мише (исполнителю роли Игоря Гнездилова, актеру Михаилу Жонину
— прим. ред.
) хочется сказать какое-нибудь крепкое словцо в кадре, я ему напоминаю, что у нас рейтинг даже не 12+, а 3+. То есть смотрят и совсем маленькие, и совсем старенькие. Это очень приятно: в моей карьере первый раз такое, чтобы проект длился больше трех сезонов. И чтобы успех был еще и международным, потому что, насколько я знаю, права на сериал продали практически на весь мир.
Спустя столько лет можете назвать себя не только исполнителем, но и соавтором сериала?
Абсолютно, но не себя — а нас. Андрюша (Андрей Саминин
— прим. ред.), Оля (Ольга Олексий
— прим. ред.), Миша (Михаил Жонин — прим. ред.), Денис (Денис Роднянский
— прим. ред.) – это все коллективное творчество. Даже все шутки Гнездилова на 50% придумываются совместно, мы сами их предлагаем. «Пес» — как вино, если ему не мешать, то с годами он будет становится только лучше. Процесс создания сериала уже давно идет на площадке, а не за ее пределами. И это, опять же, единственный за всю мою карьеру сериал, где актеры являются соавторами, изменяют что-то — ни в одном другом проекте я никогда не менял текст.
Не могу не спросить — как там пес?
Собака ждет, когда будет продолжение съемок. И ждет, наверное, больше всех остальных, потому что у нее там жизнь. У нас частично все-таки работа, а у нее жизнь. Она скучает.
В прошлом году вышел сериал «Грозный» с вашим участием — исторический костюмный проект, где приходилось много гримироваться и существовать в не совсем привычном для вас, хотя бы визуально, образе. Как вам этот опыт? Хочется повторить, или это было скорее экспериментом?
Это не эксперимент, конечно, я же актер и должен все играть. До «Грозного» у меня были «Победители
», тоже исторический сериал, очень, на мой взгляд, достойный проект. Актер XXI века должен быть синтетическим, то есть уметь все. И в моем случае не надо зацикливаться на «Псе» — из-за того, что столько уже сезонов, все, что я делаю, сравнивают именно с этой ролью. Но я не Макс, не актер сериала «Пес». Я просто актер, и я должен уметь играть все. Нравится – смотрите, не нравится — не смотрите. В моей фильмографии есть совершенно разные образы и характеры. Это и те же «Победители», и персонажи из фильма «Духless
», сериалов «Сладкая жизнь
» и «Мажор
». Абсолютно непохожие друг на друга. И я счастлив, что в моей жизни случился «Грозный» — я посмотрел, и это очень качественная работа. Я не про себя, а про сериал в целом. И актерски, и режиссерски, и художественно, и с точки зрения сценария – все на 10 баллов. Такого кино у нас очень мало. В случае с «Псом» и Максом, к примеру, мне приходится сдерживать себя, потому что он мертвый человек. Он потерял все, его единственное развлечение – работа, единственный друг – собака, и приходится сдерживать себя, чтобы не выйти за пределы его аутичности. А моей природе это претит. Я, наоборот, слишком социальный человек.
Сейчас вы снимается в продолжении сериала «Лихач», скоро мы увидим второй сезон. Готовы ли над этой ролью работать столько же времени, сколько над ролью Макса, много сезонов, несколько лет?
Это не от меня зависит, а только от зрителя. Было бы лукавством сказать, что я это делаю для себя. Вся моя работа делается только для людей, так что, если у «Лихача» будет еще сезон, я буду только счастлив. Потому что это как раз совершенно другая роль. Он не то что аутичный, а наоборот, скорее психопат, холерик, дамский угодник, если так можно сказать. С Максом все равно сравнивают, но я стараюсь делать совершенно другого героя. Потому что, если абстрагироваться от того, что их обоих играет Никита Панфилов, то это два абсолютно разных, непохожих персонажа.
Смотрите сериал «Пес» на канале НТВ с 30 августа.
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