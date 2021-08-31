Никита Панфилов: «Большой плюс сериала «Пес» - его аполитичность»

анонс

Режиссер «Белого кита» о социальном кино, визуальном стиле и Никите Михалкове

Татьяна Федоровская: «Я не знаю, что такое страх. Меня всегда ведет идея»

Популярный актер – о работе в сериале «Коса», шлейфе исторических ролей и поиске героя нашего времени

Александр Горбатов: «Нужно искать героя среди тех, на кого мы не рассчитываем»

Российский оператор и педагог Высшей школы кино «Арка» о том, как научиться снимать кино

Шандор Беркеши: «Лучше плохо снять хороший фильм, чем хорошо – плохой»

18 августа

Том Макграт: «Снимая кино, ты не можешь не сделать эту историю личной»

Режиссер двух картин про «Босса-молокососа» о том, что сиквелы делать сложнее, чем оригинал