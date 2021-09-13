Александр Лыков: «Снимаю шляпу перед Шляппо»

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11 сентября Павел Прилучный: «Самое интересное — когда смысл прячется между строк» Популярный актер о роли в «Соври мне правду», издержках профессии и отношении к спойлерам

10 сентября Евгений Стычкин: «Режиссура – тяжелый и мучительный труд, но мне уютно в этой роли» Актер рассказал о дебюте, телеграме и что такое «Огнище»

9 сентября Маруся Фомина: «Я не хочу никого доставать собой» Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Контейнер» – об отношении к суррогатному материнству, российском кино и желании не надоесть зрителям