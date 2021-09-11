Павел Прилучный: «Самое интересное — когда смысл прячется между строк»

9 сентября в прокат вышел фильм редкого для российского кинематографа жанра — эротический триллер «Соври мне правду» (премьера состоялась в заключительный день лета на «Окне в Европу» в Выборге, где ленту показали вне основного конкурса). Это довольно камерная история: события в ней разворачиваются по большей части в одной локации — в роскошном особняке, уединенно стоящем в лесу. Действующих лиц всего четверо — две сестры (Дарья Мельникова, Елизавета Кононова), молодой человек старшей (Евгений Романцов) и ее же экс-бойфренд, сыгранный Павлом Прилучным. После премьеры Кино-Театр.Ру поговорил с Прилучным об издержках профессии, любимых комедиях и отношении к спойлерам.
фото: кадр со съемок "Соври мне правду"
Это ведь вашему герою в «Соври мне правду» бутылкой по голове достается, я ничего не путаю?
Да, все верно.
Всегда интересно было, как такие трюки снимают. Нет ли угрозы жизни и здоровью? Или это все монтажный фокус?
Нет, это не монтажный фокус. Для таких трюков делается сахарная бутылка, из тростникового сахара, кажется. Любое стекло, которое в кадре бьется, - это, как правило, сахарные изделия. Правда, на этот раз бутылку сделали особенно хорошо, крепко, с первого раза она не разбилась, пришлось несколько раз долбануть. (Смеется.) Но я бы не сказал, что это какая-то угроза здоровью. Просто издержки профессии, ничего страшного.
Но вообще-то были же, наверно, в вашей карьере случаи, когда приходилось на съемках здоровьем рисковать?
Постоянно такое происходит. Приходится ради роли очень быстро худеть или наоборот набирать вес, раскачиваться, да много чего еще.
«Соври мне правду» позиционируется как эротический триллер, вас в этом проекте что в первую очередь привлекло — эротика или триллер?
Меня привлекла камерность. Есть, что поиграть, есть, где поискать дополнительные смыслы. Самое интересное — когда приходится играть что-то, что прячется между строк. Именно этим мне проект и понравился.
Триллеры — это вообще ваш жанр?
Мне нравится любой жанр, в котором есть, что делать. Не могу сказать, что предпочитаю боевики или, например, комедии.
фото: кадр со съемок "Соври мне правду"
Это позиция актера, а если с точки зрения зрителя?
Как зрителю мне ближе комедии. Но не все, то, что выходит в этом жанре сейчас, мне нравится. Скажем так: мне такой юмор не очень близок. Вот в советских комедиях — другое дело, там юмор исходит из образов персонажей.
Давайте к триллерам вернемся. Прошедшим летом в российский прокат впервые «Основной инстинкт» выпускали, вы его видели?
Да, я его смотрел, но когда-то очень давно.
А вы же еще застали эпоху видеосалонов? Смотрели, наверно, с гнусавым переводом.
Застал, конечно! Понятно, что с дубляжом кино смотрится лучше, но всегда радуюсь, когда сталкиваюсь с копиями старых фильмов, в которых осталась вот та старая одноголосая озвучка. Что-то в этом прикольное есть, даже милое.
Вы сюжет основного инстинкта помните? Вам не кажется, что героиня «Соври мне правду» — в каком-то смысле наследница Кэтрин Трамелл? Обе помешаны на острых ощущениях и пренебрегают интересами других людей.
Да, что-то общее есть, я согласен. Если любите искать совпадения, их, конечно, можно найти.
фото: кадр со съемок "Соври мне правду"
Мы сейчас немного заступили на территорию спойлеров, что кому-то из читателей может не понравиться. Вы сам как к спойлерам относитесь? Они вам дальнейший просмотр портят?
Нет-нет, ни в коем случае не портят. Мне ничуть не менее интересно смотреть фильм после чьего-либо рассказа о том, где, что и как произошло и чем все закончилось. В основном я смотрю кино не из-за истории, а из-за всяких мелочей. Мне интереснее не сюжет, а то, как кино сделано.
Я и в этом году Пестеля сыграл! Мы же сейчас отсняли сериал «Союз спасения» для Первого канала. Там не только материалы из фильма, мы для него снимали дополнительные сцены. В сериале более развернутая история получается.
Есть ли еще какие-то исторические персонажи, в роли которых вам бы хотелось на экране появиться?
Да. Я бы хотел Наполеона сыграть или Гитлера.
Наполеоновские прямо-таки амбиции. Чем эти роли вам интересны?
Их обоих можно карикатурно сыграть, такими жирными мазками. В обоих случаях есть и над чем посмеяться, и чего испугаться.
В этом году «Мажору» семь лет исполняется, дату уже отметили полным метром. Вы пока от этого проекта не устали? Он вам не надоел?
Мы уже отсняли новый сезон — пятый, кажется. Он еще не выходил, я на днях только пойду его озвучивать. В ноябре приступим к съемкам еще одного полного метра — это прямое продолжение фильма «Мажор», вышедшего в январе. Мне кажется, пока эта история работает. Люди смотрят и хотят продолжения, зачем огорчать зрителей.
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