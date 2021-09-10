Евгений Стычкин: «Режиссура – тяжелый и мучительный труд, но мне уютно в этой роли»

Осень 2021-го будет насыщенной для Евгения Стычкина, который стал главным действующим лицом сразу двух больших новинок сезона. Он сыграл главную роль в сериале Александра Дулерайна «Вне себя», который выйдет на ТНТ, а также дебютировал в режиссуре с драмой «Контакт», стартующей 9 сентября на платформе PREMIER и скоро на телеканале ТНТ. Для режиссерского дебюта Евгений Стычкин выбрал историю сложных взаимотношений отца-полицейского и дочери-бунтарки. Артист в интервью рассказал о своих впечатлениях от работы, какое слово на площадке стало для него фирменным, и почему «Контакт» можно назвать социальной историей.
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ
Ваша цитата: «Кино — вранье, коллективная деятельность, где твой результат в гораздо меньшей степени зависит только от тебя». Изменилось ли это мнение теперь с режиссерской точки зрения? Понравилось ли вам быть режиссером?
Это же не шоколад. Это невероятно тяжелый и мучительный, изнурительный труд. Но я себя в этой роли ощущаю уютно. Просто у меня еще довольно много актерских амбиций, а вот как раз режиссерских амбиций как-то у меня пока особенно нет. Я получаю удовольствие, но не могу сказать, что мне непременно надо снять что-нибудь незаурядное, чтобы заработать море призов.
Насколько я знаю, вы сейчас готовитесь к съемкам проекта «Нулевой пациент». На какой стадии подготовка?
Мы отобрали артистов, собрали восхитительную команду, почти закончили работу над сценарием. Всегда у нас в стране бизнес устроен таким образом, что работа над сценарием ведется почти до начала съемок. Хорошо, если она не продолжается после начала, в отличие от того, как это происходит на Западе. Но зато это привносит определенную свежесть в процесс.
Павел Майков в интервью очень расхваливал ваши режиссерские способности. А как вам работалось с ним во время съемок сериала «Контакт», вашего режиссёрского дебюта? С друзьями же бывает не всегда просто сработаться.
С друзьями может быть трудно работать, если твой друг недостаточно профессионален, потому что ты не знаешь, как ему об этом сказать, когда он твой друг. В случае с Пашей Майковым – для меня это было огромным подарком и радостью. Первой моей режиссерской победой был кастинг, и в частности выбор Павла на главную роль.
И в «Нулевом пациенте», вашем следующем режиссерском проекте, он снова будет задействован?
Да, в качестве талисмана. Теперь мне, видимо, придется тащить его из фильма в фильм, даже если кино будет про женскую колонию для малолетних.
фото: PR-служба Premier // кадр из сериала "Контакт"
Вы рассказывали, что «Контакт» – это социальная история. Что это означает? В чем, на ваш взгляд, ее социальность?
Это конфликт поколений, конфликт отцов и детей, происходящий в сегодняшнем обществе, который помножен на расслоение общества, на социальную несправедливость, на многие какие-то вещи, которые мы сегодня имеем. А так как вся эта история происходит в разных слоях общества, в разных семьях, то они все, естественно, по-разному переживают этот конфликт.
Много читал о том, как вы готовитесь к ролям. Молодым актерам вы как режиссер подсказывали? Было ли у них домашнее задание для подготовки к роли: посмотреть фильмы, почитать книги, изучить научные статьи?
Конечно, я много говорил с ними про кино. Я имею в виду вообще — что мне нравится северный кинематограф: датский, норвежский, — и было бы неплохо, чтобы они его смотрели. Много говорили и про кино, и про книги. Ира Паутова уже ко второму или третьему нашему свиданию изрисовала целый блокнот, потому что я сказал, что ее героиня рисует, она так прячется от окружающего мира в этом рисовании. И у Иры уже был абсолютно блестяще сделанный реквизит.
В интервью разных кинодеятелей я встречал истории, когда работа над фильмом влияла на поведение, характер и манеру общения человека. Вы в себе подобное отмечаете? Играя Ленина, Сталина, Дмитрия во «Вне себя», Влада в «Мажоре» или Малышева в «ППЧМЗ», вы ничего не заимствовали у своего персонажа?
Вообще, конечно, в той или иной степени какой-то опыт твоего персонажа становится твоим опытом. В малой степени, но все равно. Чего-то конкретного от Дмитрия я, наверное, не заимствовал. Но когда я репетировал Сталина, я пугал родных. Сейчас я опять репетирую Сталина у Дмитрия Анатольевича Крымова — наверное, снова войду в активный процесс репетиций, и буду опять пугать страшным демоном.
фото: "Просто представь, что мы знаем"
Говоря про «ППЧМЗ», его тоже можно описать как историю конфликта бумеров и зумеров. И вопрос такой: считаете ли вы блоги, YouTube и Telegram-каналы профессиональной журналистикой?
Да, в итоге это профессиональная журналистика, в том числе потому, что огромное количество профессиональных журналистов ушло в Telegram-каналы. Плюс, понятно, что на телевидении ты не можешь говорить полноценно обо всем, о чем ты хочешь, и в том виде, в каком тебе хотелось бы. Поэтому, конечно, да. Просто это не значит, что все каналы, что весь поток, который мы видим в YouTube и Telegram – это профессиональная журналистика. Есть те, которые пишут откровенную ахинею, и это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Вы работали со многими режиссерами, можете сказать, что кто-либо из них на вас повлиял?
Я думаю, что да, конечно. Но какие-то примеры тут привести сложно, это же не курсы кройки и шитья, и я у кого-то научился перекидывать петлю, это так не работает.
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ
На фото с бэкстейджа я видел у съемочной группы кофты со словом «Огнищщще» на спине. Расскажите, что это за кофты, и как они стали официальным мерчом проекта?
В конце проекта в качестве запоминающегося мерча нам сделали худи со словом «Огнищщще», потому что надо мной издевались, что это является моей положительной оценкой: если я говорю «огнище», значит, все хорошо.
Значит, надо понимать, процессом и результатом вы были довольны?
На 100% доволен, мне кажется, ты никогда не можешь быть, но, думаю, нам многое удалось.
Сериал «Контакт» смотрите на видеосервисе Premier с 9 сентября.
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