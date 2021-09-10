Евгений Стычкин: «Режиссура – тяжелый и мучительный труд, но мне уютно в этой роли»

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9 сентября Маруся Фомина: «Я не хочу никого доставать собой» Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Контейнер» – об отношении к суррогатному материнству, российском кино и желании не надоесть зрителям

31 августа Никита Панфилов: «Большой плюс сериала «Пес» - его аполитичность» Популярный актер — о новых сериях «Пса-6», отличие от своего персонажа и творческой свободе на площадке

30 августа Татьяна Федоровская: «Я не знаю, что такое страх. Меня всегда ведет идея» Режиссер «Белого кита» о социальном кино, визуальном стиле и Никите Михалкове