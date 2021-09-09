Маруся Фомина: «Я не хочу никого доставать собой»

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31 августа Никита Панфилов: «Большой плюс сериала «Пес» - его аполитичность» Популярный актер — о новых сериях «Пса-6», отличие от своего персонажа и творческой свободе на площадке

30 августа Татьяна Федоровская: «Я не знаю, что такое страх. Меня всегда ведет идея» Режиссер «Белого кита» о социальном кино, визуальном стиле и Никите Михалкове

28 августа Александр Горбатов: «Нужно искать героя среди тех, на кого мы не рассчитываем» Популярный актер – о работе в сериале «Коса», шлейфе исторических ролей и поиске героя нашего времени