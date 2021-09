Маруся Фомина: «Я не хочу никого доставать собой»

фото: видеосервис START



кадр из сериала "Контейнер"

Мне действительно очень понравилось работать с режиссером Максимом Свешниковым и когда он мне прислал этот проект, то все сложилось. На тот момент уже были утверждены Оксана Акиньшина и Филипп Янковский, и я была уверена – эти ребята не будут участвовать в сомнительных историях. Причем Максим мне сразу предложил роль Марины, хотя другой режиссер, скорее, позвал бы меня играть Сашу, так как она более холодная и сдержанная. Марина же очень экспрессивная, она постоянно улыбается, говорит и смеется, так что это была роль на сопротивление, что меня также заинтересовало, она все-таки очень отличается от того, что я делала до этого. Максим в меня очень поверил.Конечно, мне было интересно, как это происходит, я узнала много тонкостей – что обязательно должен быть один свой здоровый ребенок, что суррогатные матери на самом деле очень сильно сажают свое здоровье и в целом это рисковая история. Что касается отношения к этому вопросу, то я могу говорить только за себя – человека, которому бог дал ребенка. Я не хочу никого осуждать, знаю, что есть женщины, которым не дано и они хотят именно своего, я пытаюсь их понять. Но, наверное, если сама вдруг окажусь в такой ситуации, то возьму ребенка из детдома, потому что не знаю, чем эти малыши хуже. Но, повторюсь, что одно дело, когда женщина хочет своего ребенка, но не может по состоянию здоровья, но очень же часто люди реально покупают детей, потому что не хотят портить фигуру, не хотят гормональных сбоев, это просто молодые девчонки, которые не хотят рожать. И, может, в таком случае лучше завести щенка? В общем, мне не нравится, что можно всё купить. И я приверженица того, что нужно брать детей из детских домов.Это очень качественно сделанный проект, мультижанровый, это драма с элементами детектива, за чем очень интересно наблюдать. Мой муж (продюсер, основатель «Студии Видеопрокат» Алексей Киселев – прим.ред.), посмотрев трейлер и первую серию даже посетовал на то, что это сняла не его компания. И для меня это была классная похвала. Тема, поднятая в «Контейнере» неоднозначная, я даже боюсь, что на ней сейчас все будут адски хайповать, и не хотелось бы вступать в эти провокации, потому что, как я уже сказала, – ситуации бывают разные.Сейчас все кинулись снимать сериалы и все деньги сейчас на платформах. Факт, что эта индустрия развивается очень активно. Но мне, честно говоря, печально наблюдать, что на 10 поступающих мне предложений только одно – это полнометражный фильм, потому что я фанат авторского кино. Конечно, у всех этих процессов есть и другая сторона – сериалы становятся более художественными и авторскими и в плане визуального языка, и в плане затрагиваемых в них, в том числе и не самых простых тем, большие режиссеры пошли снимать сериалы и местами получается «годный контент», есть действительно очень сильные вещи, но при этом грустно, что фестивальные фильмы уходят на второй план. Есть ощущение, что остаются либо дебютанты, либо мэтры, вроде, Кончаловского . Хотя я, например, очень рада за Наташу Кудряшову , актрису, у которой есть Венецианский лев и которая сейчас активно развивается в режиссуре – ее второй собственный фильм « Герда » получил недавно приз в Локарно. Но я бы хотела, чтобы авторских фильмов было больше. Я очень люблю ходить в кино, и если у меня выходной, то я обязательно стараюсь пойти в кинотеатр, а сейчас я сталкиваюсь с тем, что смотреть вообще нечего. Приходится выбирать « Отряд самоубийц », потому что надо же на что-то сходить. Так что мне не хотелось бы, чтобы кинотеатры загибались или переходили только на условные блокбастеры. Тем более сейчас есть такие классные места, как «Художественный». Кстати, этой весной там состоялась премьера «Контейнера» в рамках ММКФ — это был первый показ сериала в кинотеатре после его реставрации. Это же целый ритуал – прийти в это красивое место, чтобы посмотреть классное, разнообразное кино. Так что не хотелось бы, чтобы все сводилось к тому, чтобы мы просто сидели по домам у экранов ноутбуков.Да, я первое время получала предложения, где героиню убивают в первой серии и говорила: «Ребят, вы что прикалываетесь?!» Когда Костя Богомолов мне предложил « Хорошего человека » и я узнала, что героиню тоже убивают, я сначала отказалась, но он меня убедил, потому что там, конечно, шикарная роль, и это Костя, с которым я всегда рада работать. Хотя повторений, конечно, не хотелось бы. И вариантов стало больше – даже сейчас у меня проект « С нуля », который делает компания Good Story Media, и там роль, отличная от того, что мне предлагали. Так что, наверное, да, выбор увеличился, но и повторов вместе с тем очень много. Бывает, даже волнами возникают на одну тему сериалы – про эпидемию, например.Вот это всё – да. У меня, слава богу, есть возможность отказываться и фильтровать проекты, а еще стараюсь делать так, чтобы меня не было очень много. Потому что бывает, когда новое лицо начинают везде использовать, эксплуатировать и через год этот человек уже становится менее интересен. Такого бы точно не хотелось.Мне кажется, сейчас ситуация изменилась. Появилось очень много сильных героинь, эмансипированных, как, например, у Анны Михалковой в « Обычной женщине ». Хотя и они, наверное, уже стали повторяться. Мне, скорее, не хватает актуальных исторических проектов, особенно сериальных, сейчас все-таки больше снимают про современность, хотя, возможно, я не очень знакома с рынком. Но я говорю даже не о классике или экранизациях, а, например, о биографиях сильных женщин. Про какую-нибудь советскую женщину-киллера я бы посмотрела сериал.Да, все такое околоисторическое. Я сейчас очень много читаю книг в связи со своей картиной – так много классных женщин было еще до того, как все узнали про феминизм. И еще про русских архитекторов – тут уже вне зависимости от пола, очень много интересных биографий. А у нас снимают либо про царей, либо про полководцев, хотя такими личностями история вообще не ограничивается. Более того, если копнуть поглубже, то можно найти таких реальных персонажей, для которых даже не нужно ничего выдумывать. Просто берешь их историю и снимаешь.Я постепенно развиваюсь в этом направлении, но как раз тренд на актрис, которые стали снимать, мне хотелось переждать, засидеться на время. Потому что нахлынуло на многих – да, я снимаюсь и снимать тоже могу, почему бы и нет. И глядя на одаренную Наташу Кудряшову, все наверное тоже подумали: «А чем я хуже?» Я пока не могу говорить, что мне такое дано или как-то себя восхвалять, потому что по сути я же ничего еще не снимала. У меня был только диплом и короткий метр-анекдот, который я делала для благотворительного аукциона «Action!», где была задача снять короткую смешную историю, для чего, в общем, мозгов не надо. Но мне бы хотелось развиваться, поэтому я окончила Высшие курсы, сняла диплом, попрактиковалась на коротком метре и сейчас пишу историю для полного и хочу ее снять. Посмотрим, что получится, так как эта профессия мне нравится тем, что ты зависишь только от себя, хотя, понятно, что еще и от продюсеров, но ты можешь что-то творить, создавать своими силами, а не ждать, когда тебя позовут в кадр. Кардинально менять профессию пока не планирую, хотелось бы удержать баланс, все-таки я в кино с 12 лет и уйти из актерства не так уж просто. Но если не будет хороших предложений, я возьму паузу, потому что – опять же – не хочу никого доставать собой. Просто 10 лет назад ты брал количеством и чем больше ты снимался, казалось, тем более ты востребован. А сейчас парадигма, к счастью, поменялась. Less is more – это прекрасно.Категория «вдохновляетесь» мне не очень понятна. Порой в разных проектах я вижу отсылки к Джармушу или Тарковскому , но как режиссер ты же должен делать что-то свое. Хотя мне, безусловно, нравится Джим Джармуш – он великий человек, создающий большое искусство. Я люблю Сокурова . Я считаю, что Кончаловский сейчас делает безумно крутые картины. После некоторых – как раз из недавних – я выходила с ощущением, что точно не буду ничего делать в режиссуре, не буду даже пытаться соревноваться. Но и молодых режиссеров появляется очень много – например, Кантемир Балагов . Как актрисе мне всегда интересно работать с Константином Юрьюевичем Боголомовым, всегда предлагающем очень крутые идеи. На самом деле в России очень много хороших режиссеров.