Гайк Асатрян: «Для того, чтобы снимать, нужно уметь писать»

анонс

16 сентября Михаил Кремер: «Бывают моменты, когда думаешь, что ты король комедии» Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Готовы на всё» – о своем герое, развитии индустрии, стендапе и вызовах, о которых мечтает

13 сентября Александр Лыков: «Снимаю шляпу перед Шляппо» Известный актер о роли олигарха в сериале «Гранд», русском характере, свободе и вождении самолетов

11 сентября Павел Прилучный: «Самое интересное — когда смысл прячется между строк» Популярный актер о роли в «Соври мне правду», издержках профессии и отношении к спойлерам