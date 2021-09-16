Михаил Кремер: «Бывают моменты, когда думаешь, что ты король комедии»

анонс

13 сентября Александр Лыков: «Снимаю шляпу перед Шляппо» Известный актер о роли олигарха в сериале «Гранд», русском характере, свободе и вождении самолетов

11 сентября Павел Прилучный: «Самое интересное — когда смысл прячется между строк» Популярный актер о роли в «Соври мне правду», издержках профессии и отношении к спойлерам

10 сентября Евгений Стычкин: «Режиссура – тяжелый и мучительный труд, но мне уютно в этой роли» Актер рассказал о дебюте, телеграме и что такое «Огнище»