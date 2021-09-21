Артем Васильев: «Ценность продюсерской компании не только в продюсерах, а в репутации и отношениях с творческими людьми»

На российские экраны 23 сентября выходит новый фильм Алексея Германа-младшего «Дело», премьера которого состоялась в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Речь в картине идет о профессоре, который обвиняет мэра провинциального города в краже крупной суммы, но сам становится фигурантом дела о растрате и отправляется под домашний арест. Мы поговорили с продюсером картины, генеральным продюсером Metrafilms Артемом Васильевым о том, почему именно сейчас пришло время для этого фильма, как его приняли на Каннском кинофестивале, а также о сотрудничестве с Алексеем Германом-младшим, поиске новых режиссеров и финансировании российского кино.
Сценарий «Дела», как я прочитала, был у Алексея, уже давно. Почему именно сейчас вы решили к нему вернуться?
Действительно, Леша и его соавтор Маша Огнева написали этот сценарий несколько лет назад, мы хотели делать его еще до запуска масштабного военного проекта. Мне казалось, что это разговор на актуальную и важную для многих тему – о психологическом состоянии человека, на которого едет каток правоохранительной системы. Но затем запустился в производство «Воздух» и сценарий «Дела» был отложен. Однако во время пандемии стало понятно, что «Воздух» встал, и пауза эта будет длительной. Поэтому мы достали сценарий «Дела», который еще, так совпало, оказался ковид-френдли, артисты оказались относительно свободны, и было небольшое количество времени, когда можно было довольно быстро все собрать и сделать. При этом наши ощущения об актуальности материала никуда не делись. «Дело», как говорит Леша, это судебная драма без суда.
Легко ли оказалось в столь небольшой отрезок времени собрать финансирование на этот проект, сделанный, насколько я знаю, без государственного участия?
У нас не было позиции, что мы не будем брать государственные деньги, просто подобные средства имеют очень длинный бумажный цикл, и было понятно, что мы в него не укладываемся по объективным причинам. Я не считаю, что в этом фильме есть что-то такое, что государство не могло бы поддержать. На наше предложение об участии откликнулся Георгий Шабанов и платформа START, Екатерина Лапшина, затем Юрий Степанов из Outrages Films из Торонто и продюсер и сценарист из Берлина Илья Цофин. Им эта история показалась важной для участия. Также к проекту присоединился фонд «Кинопрайм». Так что в процессе продюсерского решения тут не было ничего необычного, кроме ограниченного количества времени: мы летом начали думать про эту историю, осенью уже сняли ее, а весной, когда фильм был закончен, приступили к реконсервации «Воздуха».
Раз уж вы упомянули видеосервис START, насколько, как вы считаете, российские онлайн-платформы могут стать институтом финансирования кино?
Они уже стали, но пока еще не часто финансируют кино полностью, так как экономическая модель – опять же пока еще – вряд ли позволяет это делать. Но факт остается фактом, и наши истории это доказывают: в «Деле» принял участие START, в «Белом списке» Алисы Хазановой – KION, в «Джетлаге», для которого мы придумали двухформатный эксперимент с фильмом и сериалом, – more.tv. Все эти проекты не могли быть сделаны без платформ, так что VOD становится абсолютно полноправным участником процесса, Минкультуры недавно ввело представителей платформ в свои экспертные советы. При этом ощущения, что платформы готовы покупать любое кино за большие деньги, - обманчивы. Платформы смотрят, насколько тот или иной проект укладывается в их парадигму стратегического развития, и ищут пути взаимодействия с другими деньгами, в том числе и государственными. В сегменте арт-кино и арт-мейнстрима суммы покупки или соинвестирования далеко не всегда соответствуют ожиданиям продюсеров. Хотя по большим коммерческим проектам со знаковыми режиссерами или артистами цифры участия платформ довольно весомые.
Но могут ли они стать полной альтернативой государственному финансированию? Давно же говорят, что уже нужно отказываться от этой «госиглы».
Эти субсидиарные деньги делают возможным выстраивать реалистичный финансовый план создания проектов. Откажись от него, и проекты в том виде, в котором задумываются, просто не смогут быть реализованы. С платформами тоже пока ситуация часто вне экономики, потому что на самом деле никто не знает, как это точно монетизируется, насколько это выгодно для них с точки зрения вложений. Так что не думаю, что все финансирование кино уйдет только к платформам и позволит отказаться от государственных денег. В ближайшее время уж точно. К тому же, очевидно, что нас ждут слияния и поглощения, изменение платформенного ландшафта, так как существующее сейчас в России количество платформ очевидно превышает платежеспособность населения.
Продолжая тему софинансирования, важный момент, не так давно введенный Минкультуры, – это поддержка копродукционных проектов. Вам как продюсеру, который на многих фильмах работает с зарубежными партнерами, стало легче их искать после этой инициативы министерства?
Я давно уже, лет 15, делаю проекты в совместном производстве. Мне кажется, что сейчас уже даже скептикам ясно, что именно совместное производство позволяет снижать риски и увеличивать возможности фестивальной и прокатной реализации фильмов. Копродукция — абсолютно нормальный современный способ собирания бюджета на достойные фильмы, так весь мир живет, кроме Америки, даже Китай делает совместные фильмы. Сейчас я вижу внятную, понятную, продуманную позицию команды Минкультуры, готового поддерживать миноритарные проекты. Это в свою очередь дает возможность претендовать на поддержку российских проектов в других странах. И как мы видим уже в этом году, этот запущенный механизм дает довольно быстрый результат с точки зрения российской экспансии в международный фестивальный сектор. Я очень надеюсь, что разница в каких-то позициях по ряду вопросов в России и вне ее не помешает это направление развивать.
Если говорить про международный контекст, насколько ожидаемым для вас стало участие «Дела» в Каннском кинофестивале, потому что по тематике, наверное, это все-таки не совсем каннский фильм?
Тут вы ошибаетесь, потому что фильм был невероятно тепло принят отборщиками фестиваля и лично Тьерри Фремо, который неоднократно подчеркивал, что для него это очень важная картина и важный режиссер. И для нас это был очень важный шаг, мы бывали с Лешей в Венеции, Берлине, а Канны – это, конечно, расширение фестивального и рыночного ландшафта для наших фильмов. Хотя явный интерес к фильму проявляла и Венеция, мы понимали, что с весны Леша будет все глубже заходить в подготовку к «Воздуху», ну и опять же в Каннах до этого мы никогда не были. В общем, все совпало. К тому же у нас сильная французская сейлз–компания mk2 Films, возглавляемая Натаниэлем Кармицем, чей отец Марин Кармиц, кстати, продюсировал «Такси-блюз» (1990) и во многом определил международную судьбу первых фильмов Павла Семеновича Лунгина. И фильмы Германа-старшего mk2 прокатывала – у них во Франции есть свои кинотеатры. Мы давно разговаривали с ними о возможности сотрудничества, и, когда они прочитали сценарий «Дела», то сразу же подключились к проекту, еще на ранней стадии. Так что каннская премьера – наш общий результат. И, надо сказать, успешный. Картину приняли отлично, долго аплодировали, были хорошие отзывы в прессе. Более того, некоторые моменты и шутки в фильме международная аудитория воспринимала гораздо живее, чем российские зрители, которые там были.
Изменила ли пандемия фестивальную жизнь? И остаются ли подобные смотры важными для продюсеров?
Конечно, привычный фестивальный уклад сильно изменился, онлайн-версии фестивалей появились, но необходимость живого события вокруг фильма никуда не делась. Цифровой альтернативы сообществу, которое ждет картину, обсуждает ее, всем этим ставкам, интригам, ожиданиям, которые на самом деле важны для арт-кино, — нет. Так что фестивали, конечно, останутся. Причем это заметно даже по тому, как сейчас люди радостно на них возвращаются, хотя это сопряжено со многими неудобствами: тестами, масками, опасениями за свое здоровье. Почти годовая пауза в фестивальном мировом цикле болезненно ощущалась киносообществом. Другое дело, что часть деловых мероприятий уже перешла в «цифру», и от этого не сильно потеряла в результативности. В некоторых случаях даже наоборот — ты можешь четче планировать встречи, смотреть одну конференцию, а на другом компьютере записывать другую — и затем спокойно анализировать все сказанное.
С Алексеем Германом-младшим вы довольно давно и продуктивно сотрудничаете, но в вашем пуле появляются и новые режиссеры – например, на «Кинотавре» представлены «Общага» Романа Васьянова и «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова. Вы с ними тоже рассчитываете на долгое сотрудничество?
Я пришел в кино из телерекламы, в 1990-е мы были одним из первых рекламных продакшнов в стране и много времени уделяли как раз вопросам talent management, понимая, что услуги по организации производства не являются уникальными, это потоковая сервисная работа, а уникальными являются как раз творческие ресурсы, которые ты можешь представлять на рынке. И я всегда понимал, что ценность продюсерской компании не в продюсерах, а в репутации, истории и отношениях с творческими людьми. Отвечая на вопрос: мы, безусловно, строим отношения с режиссерами и авторами так, чтобы им хотелось продолжать с нами работать, чтобы они были в зоне энергетического притяжения нашей компании. Не только в финансовом смысле. Хотелось бы, чтобы авторы чувствовали, что продюсеры их понимают, о них заботятся и знают, как можно развиваться дальше. С Лешей Германом мы работаем 15 лет — и за это время нет ни одного его проекта, включая рекламные, где мы бы не были продюсерами. Есть Миша Идов, с которым мы делаем сейчас уже третий проект. Есть Сережа Осипьян – автор еще одного фильма-участника «Кинотавра» «Портрет незнакомца», с которым мы знакомы лет 30 и вместе когда-то делали его рекламную карьеру, а сейчас активно занимаемся кино и сериалами. Есть Миша Бородин, о дебюте которого «Продукты 24», уверен, мы зимой будем говорить громко, он работает как креативный продюсер на наших сериальных проектах, мы обсуждаем с ним следующий сценарий. С Алисой Хазановой мы начали работать, с Машей Агранович готовим сериальный проект. Обсуждаем и новые дебютные проекты. С Кириллом Соколовым, которого вы упомянули, мы обсуждаем уже несколько новых проектов. Так что для нас принципиально важны творческие долгосрочные отношения с людьми, которые и являются ценностью этого рынка.
По-разному. Например, у Кирилла Соколова есть замечательная жена – актриса Вика Короткова, которая снималась у Леши Германа в фильме «Под электрическими облаками». Она нас познакомила с Кириллом на какой-то премьерной вечеринке, он тогда снимал короткометражки, я их посмотрел, а потом практически случайно оказался на одном из первых показов фильма «Папа, сдохни» в тогда еще существовавшем кинотеатре «Ролан», и сразу после показа мы с Кириллом ударили по рукам и договорились, что делаем следующий проект вместе. С Ромой Васьяновым как с оператором мы знакомы много лет, хотя вместе делали только рекламу, он пришел со сценарием «Общаги», и мы стали вместе работать. Миша Идов прислал мне сценарий «Юмориста», и это был тот фильм, который, я понимал, что не могу не сделать в силу и каких-то личных причин. А дальше стало понятно, что нам комфортно работать вместе. Алису Хазанову мы знали как актрису, потом я посмотрел ее первый фильм, мне он понравился, мы сделали короткометражку, а потом стали делать большой проект. Так что кто-то сам приходит, кого-то мы приглашаем. У нас есть сейчас уже активная команда девелопмента, которая сканирует рынок, ходит на питчинги, читает заявки.
Отличается ли поколение молодых режиссеров от поколения того же Леши Германа? И можно ли говорить сейчас о какой-то новой волне?
Люди – разные. Есть те, кто в 20 лет ощущают себя большими художниками, есть те, кто понимает, что это довольно сложный не только творчески, но и психологически путь. Сейчас много людей довольно поздно развивающихся, если сравнивать поколения. С другой стороны, я смотрю на свою среднюю дочь, которая работает продюсером в рекламе, и на ее коллег — и вижу очень ответственных и профессиональных людей в их 24-25 лет. Так что все индивидуально. И в нашей компании работают люди сильно моложе меня, чему я радуюсь, потому что от них я подпитываюсь энергией. Думаю, 20-25-летняя разница в возрасте важна, потому что я на какие-то вещи реагирую менее эмоционально, поскольку уже бывал в похожих ситуациях, и жизненный опыт говорит, что можно уже какие-то вещи спокойнее принимать, пропускать, потому что ты уже более-менее представляешь, чем все закончится. Мне нравится, что приходит новое поколение, такой интересный замес происходит, во всяком случае, в мире нашей компании, и мы общаемся на одном уровне. Если же рассуждать в целом, то, конечно же пришло новое поколение. Профессиональное, насмотренное, образованное, причем часто получившее образование не только в России, что дает им широкую картину мира.
У вашей компании «Metrafilms» не так давно появилось сериальное подразделение. Можете ли уже рассказать о каких-то итогах его работы?
Сейчас у нас в развитии находится около полутора десятка проектов, не могу объявлять все, потому что мы связаны договорными отношениями и пунктами о конфиденциальности. Наш первый пул проектов уже практически полностью нашел своих партнеров. Мы много работали в последние полтора года и продолжаем этим заниматься, у нас амбициозные планы. Нам особенно интересны мини-сериалы, нам интересны разные жанры: мы, например, начали работать с документальными сериалами и уже делаем один такой проект. Мы развиваем международные сериальные проекты в форме совместного производства. Про один из них уже известно – это «Пешки», которые пишут Миша и Лили Идовы. Он был представлен на Berlinale Drama Series, сейчас мы с немецкими партнерами из Maze pictures обсуждаем режиссеров-постановщиков, у нас есть уже один российский партнер в этом проекте. Пишем шестисерийный проект по заказу одной из платформ, который будем делать в партнерстве с другой российской известной студией. Пишем комедийный проект для еще одной платформы. Так что направление развивается, мы очень серьезно к нему относимся. Мы не хотим вырасти в какого-то сериального супергиганта, но ориентируемся на пять сериальных проектов в год на разных этапах производства, что довольно много. В нашем кинонаправлении мы также планируем продюсировать около пяти фильмов в год, в том числе — в совместном производстве с другими российскими и международными партнерами. Кроме того, у нас продолжает активно развиваться анимационная продюсерская компания. Но мы сейчас активно работаем над структурой группы компаний и стараемся привлекать лучших людей на рынке, потому что количество проектов растет, а дефицит мотивированных профессионалов по-прежнему большой.
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