Лена Ланских: «Российскому кино не хватает свободы»

анонс

Артем Васильев: «Ценность продюсерской компании не только в продюсерах, а в репутации и отношениях с творческими людьми»

Гайк Асатрян: «Для того, чтобы снимать, нужно уметь писать»

16 сентября

Михаил Кремер: «Бывают моменты, когда думаешь, что ты король комедии»

Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Готовы на всё» – о своем герое, развитии индустрии, стендапе и вызовах, о которых мечтает