«Наступит ренессанс кинопроката»: Бен Уишоу и Ана де Армас о новой части бондианы — «Не время умирать»

После многочисленных переносов в прокат выходит новая часть бондианы – «Не время умирать», завершающая эру Дэниела Крэйга в качестве агента 007. Кино-Театр.Ру поговорил с Беном Уишоу, который в третий раз вернулся к образу компьютерного гения Кью, и Аной де Армас, сыгравшей кубинскую спецагентессу Палому. Артисты рассказали об эволюции женских персонажей, полной секретности на съемках и любимых фильмах франшизы.
БЕН УИШОУ
фото: Пресс-служба NBCUniversal
Долгоиграющим франшизам всегда необходима новая кровь. Даже в промежутке между двумя последними фильмами о Бонде мир очень изменился, поэтому важно, чтобы каждая последующая картина эти изменения отражала.
Сейчас довольно странно окунуться во все интервью и пресс-конференции к фильму, потому что я отснялся в нем три года назад – в октябре 2019-го. Но вообще я безумно счастлив нашей премьере.
Верю, что «Не время умирать» вернет людей в кино — и наступит ренессанс кинопроката. Меня не так волнуют переносы релиза из-за пандемии по сравнению с возможностью наконец увидеть фильм на большом экране. Это зрелище не для просмотра на ноутбуке и тем более телефоне.
У Кью и Бонда особые отношения. Хотя все разговоры касаются рабочих задач по спасению мира, чувствуется, как эти двое уважают друг друга и наслаждаются такой компанией. Их связь становится глубже – как и с другими сотрудниками МИ-6. За каждым мы видим любопытного человека, который по-настоящему увлечен своим делом и погружается в него с головой, а не просто выполняет приказ.
Ощущение полной секретности на съемках – это забавно. По контракту мы не можем ни словом обмолвиться о сюжете или делиться фотографиями. Конечно, можно почувствовать себя особенным, но на площадке уж точно не до этого. Там я будто возвращаюсь в семью.
Я сам еще не видел фильм полностью (Интервью было записано до мировой премьеры в Лондоне. — Прим. ред.), но один из наших продюсеров Майкл Джей Уилсон сказал мне, что невозможно не пустить слезу.
Когда меня пригласили в проект, Палома еще не была написана, но я согласилась, не раздумывая. На саму подготовку к роли у меня было около трех недель, потому что я параллельно снималась в другой картине. Тренировки были очень интенсивными, пришлось научиться стрелять из пистолета и обращаться с оружием. Незабываемый опыт!
Бондиана — не просто франшиза, это история кино.
Помню как в детстве, живя на Кубе, смотрела фильмы о Бонде по телевизору. Тогда Лондон казался мне чем-то невероятно далеким, как будто действие на экране разворачивалось в параллельном мире.
Женские персонажи бондианы стали сложнее, эволюционировали. Да, они выглядят привлекательно и сексуально, но вместе с тем ничуть не уступают героям-мужчинам.
Из всех фильмов франшизы мои фавориты — «007: Координаты "Скайфолл"» и «Казино Рояль», а Крэйг — любимый Бонд. Он очень много привнес в этот проект, показав агента 007 как реального человека, который постоянно ведет внутреннюю борьбу.
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