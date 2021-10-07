Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Наступит ренессанс кинопроката»: Бен Уишоу и Ана де Армас о новой части бондианы — «Не время умирать»

интервью >>
7 октября 2021
После многочисленных переносов в прокат выходит новая часть бондианы – «Не время умирать», завершающая эру Дэниела Крэйга в качестве агента 007. Кино-Театр.Ру поговорил с Беном Уишоу, который в третий раз вернулся к образу компьютерного гения Кью, и Аной де Армас, сыгравшей кубинскую спецагентессу Палому. Артисты рассказали об эволюции женских персонажей, полной секретности на съемках и любимых фильмах франшизы.


БЕН УИШОУ

«Наступит ренессанс кинопроката»: Бен Уишоу и Ана де Армас о новой части бондианы — «Не время умирать»
фото: Пресс-служба NBCUniversal

Долгоиграющим франшизам всегда необходима новая кровь. Даже в промежутке между двумя последними фильмами о Бонде мир очень изменился, поэтому важно, чтобы каждая последующая картина эти изменения отражала.

Сейчас довольно странно окунуться во все интервью и пресс-конференции к фильму, потому что я отснялся в нем три года назад – в октябре 2019-го. Но вообще я безумно счастлив нашей премьере.

Верю, что «Не время умирать» вернет людей в кино — и наступит ренессанс кинопроката. Меня не так волнуют переносы релиза из-за пандемии по сравнению с возможностью наконец увидеть фильм на большом экране. Это зрелище не для просмотра на ноутбуке и тем более телефоне.

У Кью и Бонда особые отношения. Хотя все разговоры касаются рабочих задач по спасению мира, чувствуется, как эти двое уважают друг друга и наслаждаются такой компанией. Их связь становится глубже – как и с другими сотрудниками МИ-6. За каждым мы видим любопытного человека, который по-настоящему увлечен своим делом и погружается в него с головой, а не просто выполняет приказ.

Ощущение полной секретности на съемках – это забавно. По контракту мы не можем ни словом обмолвиться о сюжете или делиться фотографиями. Конечно, можно почувствовать себя особенным, но на площадке уж точно не до этого. Там я будто возвращаюсь в семью.

Я сам еще не видел фильм полностью (Интервью было записано до мировой премьеры в Лондоне. — Прим. ред.), но один из наших продюсеров Майкл Джей Уилсон сказал мне, что невозможно не пустить слезу.

Читать Деды воевали: рецензия на «Не время умирать»

АНА ДЕ АРМАС

«Наступит ренессанс кинопроката»: Бен Уишоу и Ана де Армас о новой части бондианы — «Не время умирать»

Когда меня пригласили в проект, Палома еще не была написана, но я согласилась, не раздумывая. На саму подготовку к роли у меня было около трех недель, потому что я параллельно снималась в другой картине. Тренировки были очень интенсивными, пришлось научиться стрелять из пистолета и обращаться с оружием. Незабываемый опыт!

Бондиана — не просто франшиза, это история кино.

Помню как в детстве, живя на Кубе, смотрела фильмы о Бонде по телевизору. Тогда Лондон казался мне чем-то невероятно далеким, как будто действие на экране разворачивалось в параллельном мире.

Женские персонажи бондианы стали сложнее, эволюционировали. Да, они выглядят привлекательно и сексуально, но вместе с тем ничуть не уступают героям-мужчинам.

Из всех фильмов франшизы мои фавориты — «007: Координаты "Скайфолл"» и «Казино Рояль», а Крэйг — любимый Бонд. Он очень много привнес в этот проект, показав агента 007 как реального человека, который постоянно ведет внутреннюю борьбу.



«Не время умирать» в прокате с 7 октября.

Маша Бороденко
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Не время умирать»: Деды воевали
Поиск по меткам
Мария Бороденко
персоны
Ана де АрмасДэниел КрэйгБен Уишоу
фильмы
007: Координаты "Скайфолл"Казино РояльНе время умирать

фотографии >>
«Наступит ренессанс кинопроката»: Бен Уишоу и Ана де Армас о новой части бондианы — «Не время умирать» фотографии
«Наступит ренессанс кинопроката»: Бен Уишоу и Ана де Армас о новой части бондианы — «Не время умирать» фотографии
«Наступит ренессанс кинопроката»: Бен Уишоу и Ана де Армас о новой части бондианы — «Не время умирать» фотографии
«Наступит ренессанс кинопроката»: Бен Уишоу и Ана де Армас о новой части бондианы — «Не время умирать» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Лена Ланских: «Российскому кино не хватает свободы»
Лена Ланских: «Российскому кино не хватает свободы»
Режиссер фильма «Ничья», отмеченного призом на фестивале в Сан-Себастьяне, – о выборе непростой для дебютантки истории, актрисе, которой сложно было сыграть истерику, русской хтони и влиянии Гай Германики
14 комментариев
Артем Васильев: «Ценность продюсерской компании не только в продюсерах, а в репутации и отношениях с творческими людьми»
Артем Васильев: «Ценность продюсерской компании не только в продюсерах, а в репутации и отношениях с творческими людьми»
Продюсер фильма «Дело» и генеральный продюсер Metrafilms – о работе с Алексеем Германом-младшим, поиске новых имен и институтах финансирования российского кино
2 комментария

Скорбим

Николай Рашеев
5 октября ушёл из жизни режиссёр Николай Рашеев.
Мирра Горская
4 октября ушла из жизни актриса Мирра Горская.
Юрий Райский
4 октября ушёл из жизни кинооператор Юрий Райский.

День рождения >>

Владимир Богданов
Вячеслав Езепов
Досхан Жолжаксынов
Раиса Куркина
Дмитрий Орлов
Лариса Полякова
Анатолий Руденко
Юрий Саранцев
Владимир Эренберг
Дилан Бейкер
Жорж Вильсон
Яна Дитетова
Рышард Петруский
Эва Серва
Джун Эллисон
Шон Эшмор
все родившиеся 7 октября >>

Афиша кино >>

Иван Грозный
биография, драма, исторический фильм
СССР, 1944,1945
Не время умирать
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм
Великобритания, США, 2020
Суперзвезда
драма, комедия
Франция, Бельгия, Германия, Италия, 2021
Идеальная жена
комедия
Россия, 2021
Курорт
фильм ужасов
США, 2021
Нас других не будет
Россия, 2021
Приключения на шоколадной фабрике
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Швейцария, 2017
Ничья
драма
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен