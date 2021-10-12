Анастасия Красовская: «На съемках мне приносили лимоны, чтобы привести меня в чувства»

В российский прокат выходит вторая режиссерская работа Натальи Кудряшовой «Герда», которая ранее была отмечена призом за лучшую женскую роль на Международном кинофестивале в Локарно. Мы поговорили с исполнительницей заглавной роли – дебютанткой Анастасией Красовской – о том, как она попала в большое авторское кино, танцевала на пилоне и нашла подход к своей Герде.
фото: пресс-служба "Кинотавра"
Когда я прочитала, что у вас вообще нет актерского образования и вы случайно попали в этот проект, я была удивлена. Вас практически спродюсировала на эту роль мама, которая увидела объявление о кастинге в Instagram Максима Виторгана. Она у вас следит за российским кино?
Я не могу сказать, что мама как-то погружена в кино или работает в этой сфере, но объявление она действительно увидела у Максима Виторгана, на которого подписана, не знаю по какой причине. А мне всегда было интересно, как устроено кино изнутри, хотя мыслей о том, чтобы сняться, например, в массовке и уж тем более в главной роли у меня не возникало. Тогда у меня был перерыв после моделинга, я сидела в Минске, мама увидела этот пост, сбросила мне, нужно было на почту отправить свои фотографии и видео, я подумала, почему бы не попробовать, и вот все получилось.
Наташа Кудряшова рассказывала, что вы в какой-то момент хотели отказаться от роли и вас уговаривал ее муж – оператор Василий Григолюнас. Так ли это было? И какие слова он подобрал?
Уговаривал – наверное, не совсем точное слово, он просто поговорил с моей мамой – она мой самый близкий друг. Но я и впрямь хотела в какой-то момент отказаться, потому что испугалась ответственности, боялась подвести команду, это все-таки первый опыт съемки, я не представляла, как это происходит, и мне казалось, что ничего не получится. Что Василий сказал конкретно, я не знаю, но помню, что после этого мама сказала: «Подумай хорошо, действительно ли ты хочешь отказаться и, если да, то не пожалеешь ли потом об этом». И я подумала и решилась, хотя и со страхом. Но такого, чтобы меня кто-то уговаривал и уж тем более заставлял сниматься, не было – ни Наташа с Василием, ни мои родители так себя не ведут.
Работа моделью и актрисой несколько схожи тем, что в любом душевном состоянии нужно выходить и играть свою роль, грубо говоря. Но насколько, на ваш взгляд, отличаются эти профессии?
Кардинально. Сравнивать их достаточно тяжело, хотя какие-то моменты моей прошлой профессии помогли. Например, будучи моделью, я часто уезжала работать в другую страну, поэтому и здесь мне несложно было отправиться в экспедицию в незнакомый город с незнакомыми людьми. Также мне помогло, что на модельных съемках присутствует большое количество людей – иногда это может быть и 50 человек, так что какой-то скованности от присутствия на площадке большой группы и камеры не было. И то, что съемочный день может длиться бесконечно – это тоже похоже. А так больше схожих моментов не могу назвать – это абсолютно разные сферы и очень многому пришлось научиться.
Перед тем, как вы пошли сниматься, смотрели ли вы первый фильм Натальи Кудряшовой и вообще нужно ли вам это было?
Меня никто не заставлял. Перед тем, как отправлять свои фотографии и самопробы, я фильм не смотрела и, честно, особо о Наташе ничего не знала. Уже после того, как меня пригласили на пробы, я посмотрела «Пионеры-герои», интервью Наташи, а вот только после съемок «Герды» посмотрела фильм «Человек, который удивил всех», за который Наташа получила венецианского льва. И пожалела, что не увидела этот фильм раньше.
фото: кадр из фильма "Герда"
Насколько, на ваш взгляд, профессиональная дуальность Натальи – как режиссера и как актрисы – помогла выстроить отношения с вами как с дебютанткой?
Мне сложно судить, потому что я не актриса профессиональная, и уж тем более не режиссер. Но мое личное мнение – ей проще понять, каково быть по ту сторону камеры, так как она играла, снималась и училась на актрису, и знала, как подойти, что сказать, как нужно работать, опиралась на свое внутреннее чутье. Так что в плане режиссуры у нее великолепная работа с актерами.
У вас в фильме есть довольно провокационные сцены и с женской большой компанией, и с мужской. В одной из них вы с танцовщицами, где вашу героиню унижают, в другой – вы исполняете песню перед толпой голых мужчин.
С девочками у меня было больше совместных сцен и соответственно времени пообщаться вне кадра, так что в плане какого-то человеческого взаимопонимания с ними было проще, хотя сцены от этого легче не становились ни разу. Что же касается сцены перед толпой голых мужчин – ну что в этом такого? У меня там был единственный страх, вернее, непонимание, как я буду петь. Я вообще этого не умею, слуха у меня нет, и ночью перед съемками я тренировалась хоть как-то попадать в ноты, не представляла, как это будет. В итоге получилось совсем иначе, чем я репетировала дома, но в какой-то момент я подумала – что нужно сделать в ситуации, чтобы уйти, как это нужно спеть, прошептать, произнести. И мне кажется получилось.
Еще вы, насколько я знаю, учились танцевать на пилоне. И что все-таки сложнее найти – такие физические выражения персонажа или его душевные искания?
Это очень сложно разложить по полочкам, все индивидуально. Определенно сцены танцев и съемок под водой были очень сложны физически, поскольку до этого я никогда не занималась танцами на пилоне, и у меня был всего лишь месяц, чтобы это выучить. Самое сложное – сделать так, чтобы казалось, что все дается легко. Когда я смотрела видео и какие-то фильмы, где девушки танцуют, я видела, что элементы сложные, но им это так легко дается, что, наверное ничего сложного нет, а потом мне показали какой-то самый просто элемент на пилоне, я попробовала его сделать и поняла, что не так уж это все и просто. У меня были синяки, потому что, насколько я знаю, полгода нужно заниматься, чтобы синяков не было. У меня были слезы, каждодневные тренировки, при этом какой-то физической подготовки для того, чтобы это выдержать, у меня не было, но я понимала, что это надо, звонила Наташе, которая меня очень поддерживала и смотрела, как у меня получается. Были срывы, когда мне мой тренер, она еще маленького роста, мне говорила, ну вот сейчас будем головой вниз, и я такая: «Чтооо???» Она говорит: «Не волнуйся, я подстрахую». И от этого было еще страшнее. А танцы во время съемок нужно было повторять много раз подряд, у меня кружилась голова, и наш второй режиссер постоянно приносила мне лимоны, чтобы привести меня в чувства. Но все это касалось больше физического, эмоционально действительно было тяжелее. В первых сценах я даже не знала, как правильно подойти и что сделать. И тут – опять же – огромное спасибо Наташе, потому что она постоянно работала со мной, чтобы все получилось, вводила меня в нужные состояния. В «Герде» нет истории про воду, которую я капала в глаза, все было по-настоящему, и там есть как минимум два момента истерик и слез, которые дались мне тяжело как раз не в плане физического воспроизведения, а в плане внутренних переживаний.
фото: кадр из фильма "Герда"
Кстати, есть мнение, что актеры делятся на два типа – те, которые находят с персонажем что-то общее и от этого строят образ, а есть те, кто намеренно дистанцируется и создают своего героя, так сказать, с чистого листа. Можете ли вы уже сказать, к какому типу принадлежите? И как вы выстраивали образ Герды?
Отнести себя к какому-то из этих типов я не могу, потому что первый раз об этом узнала. Я не могу сказать, что не понимала Герду, но и какой-то ясной картины ее образа у меня тоже изначально не было. Я действовала, скорее, по наитию, а если где-то ошибалась, то Наташа меня поправляла, а где-то ей нравилось, и от этого мы двигались дальше. Внутренне я до сих пор не подбираю каких-то конкретных терминов для описания своих персонажей – что он там добрый, веселый, дружелюбный и прочее. У меня просто есть внутреннее ощущение, как я это вижу для себя и пробую так сделать. Если режиссера устраивает, то я понимаю, что движусь в правильном направлении. Могу, правда, сравнивать с уже существующими работами в кино, потому что сложно придумать что-то кардинально новое и мне кажется правильным, когда мы делимся опытом: не вижу ничего плохо в заимствовании из других фильмов разных составляющих твоего персонажа.
Для «Герды» были у вас какие-то референсы?
Мне Наташа присылала три фильма, но я не буду о них говорить. В них не было какого-то описания моего персонажа, а было именно ощущение от картины, которое мне помогло понять, о чем будет «Герда». Так что ничего конкретного от других актеров я не брала, и это была своего рода импровизация.
Ожидали ли вы в Локарно такого успеха?
Конечно, нет! Все произошло, как по щелчку пальцев. Мне позвонила Наташа, рассказала, что есть Локарно, это фестиваль класса А, и, кстати, это был такой экспресс-курс, что, оказывается, есть разные фестивали. Я, конечно, согласилась поехать, у нас там было 2,5 дня, и не особо удалось посмотреть какие-то другие фильмы. Мы вернулись в Москву, и потом Наташа снова позвонила и говорит: «Насть, ну всё», Я думаю, что все. И Наташа сказала про приз, правда, я решила, что это прикол. Я знала, что картина получит награду, но думала, что она будет за лучший фильм или режиссуру, но то, что это будет приз за лучшую женскую роль, даже не предполагала, как вообще бывает, что дебютантка получает такой приз. Мы еще после премьеры там собирались встретиться в Москве и нормально посидеть, все откладывалось, и как раз буквально за день до церемонии мы с Наташей встретились, она спросила, может, я поеду. Но я сказала, что поеду только с ней. И мы начали искать билеты, через три часа уже сдавали ПЦР, а потом помчались в аэропорт. В общем, бежали в Локарно на всех парах, переживали, что могли опоздать на самолет. Но все-таки успели.
Стали ли вы после этого получать зарубежные предложения? И рассматриваете ли вы вообще карьеру в зарубежном кино?
Я не исключаю, скажем так. И, возможно, появились. Давайте остановимся на таком ответе.
фото: кадр со съемок фильма "Герда"
В России вы уже играете в нескольких проектах. Например, скоро выходит сериал «Трудные подростки» с вашим участием. Очевидно, что вы будете все популярнее. Но не боитесь ли вы того, что сейчас после «Кинотавра», когда все кинематографисты посмотрели «Герду», вам будут предлагать однотипные роли – даже не в плане темы…
После «Герды» у меня было четыре проекта, и я не скажу, что они однотипные, они по-своему разные, интересные.. Да, я не исключаю того, что будут предлагать – не в плане глубокой схожести с «Гердой», а именно в плане внешней оболочки, – подобное, но всегда можно отказаться. Так что не боюсь. А про популярность я даже не думаю. Если это поможет мне еще больше сниматься, будет здорово. Мне это нравится, и если понравится людям, то круто.
Появилась ли у вас сейчас уже какая-то актерская мечта?
Какой-то конкретной мечты нет. Я хожу на пробы, читаю сценарии. Есть те, которые меня затрагивают до глубины души и нравятся режиссеры, и после проб мне хочется, чтобы меня утверждали, но это происходит не всегда. Отказы я тоже получаю – без этого никуда. Я хочу сниматься там, где буду получать удовольствие. Что-то новое, интересное мне хочется пробовать.
Но вы для себя как-то разделяете проекты? Условно, что теперь будете сниматься только в авторском кино, работать только с режиссерами, которые могут участвовать в фестивалях класса А?
Нет, конечно. Я так сгоряча не рублю. Я считаю, что нужно обязательно прочитать сценарий, познакомиться с режиссером, сходить на пробы – это же ни к чему не обязывает, мы поймем, подходим мы друг другу или нет. Я не делю режиссеров – вот этот медийный, у него множество наград и фестивалей класса А, а этот еще не закончил институт. Все зависит от материала и от коннекта между нами. Так резко рубить – все, теперь только Канны, такого, конечно, нет.
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