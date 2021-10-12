Анастасия Красовская: «На съемках мне приносили лимоны, чтобы привести меня в чувства»

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«Наступит ренессанс кинопроката»: Бен Уишоу и Ана де Армас о новой части бондианы — «Не время умирать»

Популярный актер – о работе в сериале «Метод Михайлова», благотворительности и отдушине для артистов

Александр Устюгов: «Моргенштерн в благотворительной деятельности пока что удачливее меня»

29 сентября

Лена Ланских: «Российскому кино не хватает свободы»

Режиссер фильма «Ничья», отмеченного призом на фестивале в Сан-Себастьяне, – о выборе непростой для дебютантки истории, актрисе, которой сложно было сыграть истерику, русской хтони и влиянии Гай Германики