Павел Чинарев: «Мне было интересно проследить путь героя от полного распада к примирению с самим собой»

анонс

12 октября Анастасия Красовская: «На съемках мне приносили лимоны, чтобы привести меня в чувства» Обладательница премии Международного фестиваля в Локарно – об актерском дебюте, работе с Натальей Кудряшовой и своей Герде

30 сентября Александр Устюгов: «Моргенштерн в благотворительной деятельности пока что удачливее меня» Популярный актер – о работе в сериале «Метод Михайлова», благотворительности и отдушине для артистов