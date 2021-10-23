«Когда появляется аппетит — он поднимает нож»: команда «Хэллоуин убивает» — о франшизе и любимых ужасах

Уже в прокате «Хэллоуин убивает» — новая глава одной из классических хоррор-франшиз. Дмитрий Соколов поговорил с главной звездой фильма — Джейми Ли Кертис — и артистами Джуди Грир, Энди Мэтичак, Энтони Майклом Холлом и Кайл Ричардс о том, как они готовились к ролям, а также с композитором Джоном Карпентером, продюсером Джейсоном Блумом и режиссером Дэвидом Гордоном Грином — как новая часть сохраняет верность духу серии, одновременно привнося в нее новые детали
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ДЖУДИ ГРИР и ЭНДИ МЭТИЧАК
У меня вопрос для вас обеих: есть ли у вас какой-то любимый фильм для просмотра на Хэллоуин? Что-то такое, что вы традиционно смотрите с семьей или близкими людьми в этот день?
ЭМ: «Молчание ягнят
», без вариантов! Это прямо… ух!
ДГ: О, а я думала ты смотришь его на Рождество! (смеется) А мы не смотрим фильмы на Хэллоуин: у нас в семье нет такой традиции. Разочаровывающий ответ, наверное, да? (смеется) Надо было тоже сказать про «Молчание ягнят»!
ДЖЕЙМИ ЛИ КЕРТИС
Как вам кажется, в чем разница между Лори Строуд в разных частях «Хэллоуина»? Вы играли ее сначала в одной версии франшизы, а затем — в совершенно другой, более того — отменяющей прежнюю. Как вы могли бы описать ключевое различие — если оно есть — между Лори Строуд в прошлых фильмах и в этом?
Это не мое дело, но позвольте спросить: сколько вам лет?
36.
И вы хорошо помните себя, скажем, в 20 лет?
Более или менее!
Я это к тому, что я в свои 17, 23, в свои 50 и в 62 — это очень разные люди. Я развивалась, менялась. И в рамках той трилогии, которую мы представляем сейчас, «Хэллоуин убивает» — это средняя часть, причем единственный релевантный для трилогии фильм — тот, что был сделан в 1978-м. Все прошлые фильмы, выходившие до того, были сделаны в другой манере. Люди меняются, у них разные цели, страхи и мечты. И я думаю, что главная красота Лори Строуд заключается в том, что она начинает как очень молодая, беззащитная, уязвимая и сексуально подавленная девушка, мечтающая о том, как ее поцелует парень. Затем с нею происходит пугающая, чудовищная вещь. И фильм 2018 года — о женщине, которая провела всю жизнь, ожидая реванша. Теперь мы видим в ней проблеск надежды и любви, проблеск возможности того, что все, наконец, кончилось. Я хочу сказать, что все люди разные в разные периоды своей жизни. И я, и Лори Строуд — во многом схожие, во многом разные — тоже изменились за эти годы.
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«Хэллоуин» 2018 года
ЭНТОНИ МАЙКЛ ХОЛЛ и КАЙЛ РИЧАРДС
Ваши самые известные роли — например, в «Клубе «Завтрак» — в основном, комедийные. В этом фильме вы играете Томми Дойла — персонажа, который в первой части «Хэллоуина» был маленьким мальчиком, и на его жизнь встреча с Майклом Майерсом наложила фундаментальный отпечаток. Как вы погружаетесь в образ, учитывая, что эта роль глубоко травмированного человека, и она заметно отличается от большинства ваших актерских работ?
ЭМХ: Для меня работа началась со счастливого случая. Как вы знаете, мы обычно не снимаем фильмы в хронологической последовательности. Но в нашем случае сцена в баре, где я впервые появляюсь, снималась раньше всех остальных сцен с моим участием, и это мне очень помогло. Потому что со мной были все актеры из оригинального фильма, и мой рассказ о Майкле Майерсе помог задать правильное настроение для всей работы. Через свой монолог Томми подчеркивает, что мы не просто выжившие, что мы не собираемся просто сидеть и ждать, пока что-то случится — нет, мы возьмем судьбу в свои руки. И дальше, как вы увидите в фильме, этот выбор приведет их к очень разным решениям. Это история о том, как люди объединяются. Однако с неожиданными, в том числе весьма интенсивными глубокими последствиями.
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А как вы выстраиваете работу с персонажем, зная, что весь жизненный опыт человека был в каком-то смысле сформирован одним-единственным травматическим событием в детстве?
КР: Для меня работа начинается с того, что я смотрю, каким был персонаж раньше. Было очень здорово окунуться в воображаемый мир «Хэллоуина» после стольких лет и поразмышлять о том, какой стала эта девочка после всего, через что она прошла. На мой взгляд, Линдси выжила благодаря тому, что связана с городом: она живет здесь, она разделяет с окружающими травму, и благодаря этому чувствует себя частью сообщества. Ко всему прочему, Дэвид [Гордон Грин] — отличный командный игрок.
ЭМХ: Да, нам повезло работать в команде, состоящей целиком из профессионалов. У нас был отличный оператор, отличная группа по спецэффектам — короче говоря, полный комплект. Дэвид очень гибкий в плане подготовки разных дублей, готовности выслушать твою точку зрения, он не оказывает давления. В общем, мы работали в идеальных условиях, это чистое удовольствие.
ДЭВИД ГОРДОН ГРИН и ДЖОН КАРПЕНТЕР
Для начала у меня специальное послание для Джона: моя девушка просила передать, что считает ваш «Хэллоуин» идеальным слэшером!
ДК: О, это круто! Обожаю вашу девушку! (смеется)
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Я тоже ваш большой поклонник, видел все ваши фильмы, кроме того, что про Элвиса! Дэвид, мой вопрос к вам: с вашей точки зрения, что движет Майклом Майерсом, что стоит за его желанием убивать?
ДГГ: Я предпочитаю вообще никак не объяснять и не оправдывать его поведение или то, что движет им. Я скорее воспринимаю его как акулу в воде или пантеру в джунглях — как больше животное. Когда у него появляется аппетит — он поднимает нож. Но вообще я стараюсь не слишком углубляться в психологию этого персонажа, потому что чем больше мы знаем о нем, тем меньше он нас пугает. Чем больше вопросов получают ответ, тем менее страшным Майкл для нас становится.
ДЖЕЙСОН БЛУМ
Что, на ваш взгляд как продюсера, делает «Хэллоуин» уникальным в рамках хоррор-жанра?
«Хэллоуин» — это не просто самая влиятельная, но и самая долгоиграющая франшиза в истории слэшеров. А Майкл Майерс — не только первый, но и наиболее узнаваемый персонаж среди других монстров. Думаю, именно это делает «Хэллоуин» особенной франшизой.
Кстати, о франшизах. Мои любимые ваши проекты — «Астрал» и «Судная ночь». Для «Хэллоуина», я слышал, вы применили новую модель дистрибуции: фильм одновременно выходит в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Peacock. Что вы думаете о перспективах стриминга с точки зрения хоррора?
Да, мы действительно выпустим «Хэллоуин убивает» одновременно на стримингах и в кинотеатрах, но в целом, я думаю, рано или поздно мы вернемся к представлению фильмов в кинотеатрах. У стримингов буйное будущее, там будет выходить много очень интересных фильмов, и моя ставка на то, что это способ распространения с огромным потенциалом, но поход в кинотеатр всегда останется уникальным опытом, который невозможно получить в домашней обстановке. Это опыт единения, коллективного переживания эмоций — то, ради чего люди будут ходить в кино.
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Что касается вашей работы. Есть ли среди множества ваших проектов какие-то особенно вами любимые? Скажем, три — в произвольном, неиерархическом порядке?
Три в любом порядке? О, это очень просто! Номер один — «Хэллоуин», номер два — «Астрал» и… номер три — «Судная ночь». (смеется)
Отлично вы меня подловили, конечно! Ладно, и последний вопрос. На ваш взгляд, в чем состоит наибольший творческий вызов в хорроре? Что наиболее сложное в современных фильмах ужасов?
Я думаю, что самое сложное — изобретать новые способы пугать людей. Сейчас зрители очень пресыщены хоррором: чем больше они смотрят, тем их сложнее напугать. Они привыкли ко многим трюкам, приходится искать новые и новые. Это постоянный поиск, эксперимент — и в этом процессе есть свой драйв, который двигает жанр вперед.
«Хэллоуин убивает» в прокате с 21 октября
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