Глеб Калюжный: «Я точно не устал от профессии, подвымотался, но это поправимо отпуском»

В российских регионах, которые не уходят в строгие нерабочие дни, как, например, в Москве и Санкт-Петербурге, 28 октября выходит в кинотеатральный прокат хоррор Ивана Капитонова «Ледяной демон». В центре истории — юная Ксюша (Алина Бабак), чей отец пропал десять лет назад. Когда его замерзшее тело находят в лесу и возвращают родным, в дом Ксюши проникает сверхъестественная сущность и разрушает спокойную жизнь ее семьи. Одну из главных ролей в фильме сыграл успешный молодой актер Глеб Калюжный, с которым мы поговорили о популярности, домашнем насилии и эмоциональном выгорании.
фото: Кадр из фильма "Ледяной демон"/пресс-служба компании "Централ Партнершип"
Вы рассказывали, что так хотели получить роль в «Ледяном демоне» и произвести впечатление на команду, что сломали на пробах руку. Чем вас так зацепил этот проект и персонаж?
Это чистая случайность и совпадение. А мое высказывание было больше в шуточной форме, нежели прямолинейной. Проект зацепил жизнью в нем, а мой персонаж — амбивалентностью и возможностью по-своему раскрыть ее на экране.
Кажется, это ваш первый опыт в хоррорах, если не считать мистические «Территорию» и «Вампиров средней полосы». Есть ли, на ваш взгляд, разница между мистикой и хоррором в плане актерской игры? И как зритель являетесь ли вы поклонником таких жанров?
Когда появился «Ледяной демон», я действительно как раз заканчивал работу над съемками в «Территории» и проходил пробы на тех же «Вампиров». Так что все вовремя сложилось и совпало. Мистика и хоррор, на мой взгляд, связанные оттенки жанров, а сам я люблю кино в любом его проявлении.
Иван Капитонов ранее занимался хоррорами как сценарист и продюсер, но это его первый режиссерский опыт. Это ощущалось во время работы на площадке?
Мне с Иваном было комфортно и легко работать, спасибо ему за этот опыт, и мои поздравления с дебютом!
Фильм «Ледяной демон» рассказывает о нездоровых отношениях в семье и домашнем насилии. Вы сами сталкивались с подобным? И насколько важно поднимать такие темы в современном российском жанровом кино?
Важно, несомненно. Я сам, скорее, не был замешан, но часто был и наблюдателем, и слушателем в таких моментах. Возможно, в совсем раннем детстве были какие-то моменты, но это больше касалось взаимоотношения моих родителей, нежели меня.
фото: Кадр из фильма "Ледяной демон"/пресс-служба компании "Централ Партнершип"
Еще до того, как вышла картина, в сети появилось огромное количество комментариев, что смотреть ее стоит только из-за вас. Вам это льстит? И считаете ли вы себя вообще популярным актером, если эту популярность вообще можно как-то измерить?
Безусловно, хотя я об этих комментариях впервые слышу от вас. А популярным я себя не считаю, стремлюсь максимально быть профессионалом своего дела. Как измерить популярность – не знаю, не проверял. Люди узнают, подходят, разные прикольные ситуации бывают. Самое главное, что моя работа доставляет людям эмоции, а это то, ради чего стоит жить!
Ваш первый фильм – подростковая драма «14+» – вышел шесть лет назад. С того момента вы сильно выросли как актер. Вас не смущает, что вам по-прежнему часто предлагают роли подростков?
Нет, меня не смущает. Думаю, каждого человека прельщает, когда его «молодят не по возрасту». В обычной жизни иногда ощущаю дисбаланс в этом плане, но тут зачастую, так же, как и в кино, перевешивает на сторону принятия.
Сейчас ведь идет работа над продолжением фильма «14+». Как вы встретились с группой спустя годы? О чем будет эта история? И для вас самого что значит в принципе проект «14+» и его продолжение?
Да, мы уже отсняли 99% процентов материала. Возможно, будет какой-либо досъем или пересъем, но, по идее, остался монтажно-тонированный период. Андрей Евгеньевич Зайцев — режиссер картины, он же и продюсер, и монтажер фильма, как и на первой части. Каждый его фильм — это его детище, потому увидим картину только в следующем году. Бо́льшая часть группы сменилась, конечно, но было очень много старых знакомых, с ними мы и до съёмок пересеклись неоднократно. Только теплые ощущения, приятнейшая атмосфера, и бесконечное желание отдавать всего себя процессу на 200% из 100. Для меня этот проект и люди значат больше, чем просто работа или фильм.
фото: Съемки фильма "14+ Продолжение"/пресс-служба видеосервиса START
В интервью Ксении Хоффман вы сказали, что «желание снять вас есть у многих», но вы будете отбирать проекты по принципу «не то, что вам интереснее, а чтобы без сложностей было». Звучало так, будто вы устали от работы актером. Что вы имели в виду?
Я бы точно так не сказал, это, скорее, вырванная из контекста фраза, или меня неправильно поняли. В любом случае, это в принципе неудачное интервью получилось, я был не в духе, измучен работой и на пределе своего выгорания. Можете почитать или посмотреть любые другие интервью, я так отвечаю на похожие вопросы: обожаю трудности и препятствия в работе, потому что только благодаря им мы можем расти и развиваться как профессионалы своего дела и личности. Я действительно избирательно подхожу к отбору проектов и под сложностями имел в виду «нестыковки между участниками съемочной группы», это касается непосредственно взаимоотношений с людьми, с которыми предстоит или не предстоит работа. Я точно не устал от профессии, подвымотался, конечно, из-за графика, но это временно и поправимо хорошим отпуском. Я себе его обязательно в скором времени организую. Так что сейчас точно мысли о том, чтобы все бросить, не возникают, а в тот момент, когда я говорил, действительно был в стадии отчаяния. Тогда помогли друзья, семья и близкое окружение.
Вы также говорили, что хотите попробовать себя в режиссуре, хотя обычно для самовыражения используете музыку. Есть какая-то история, которую вам хочется рассказать именно как постановщику?
Конкретной истории нет, а даже если есть, я её точно пока что никому не расскажу. Пока что это мысли, не цель, когда станет целью — думаю, все узнают и поймут.
Если продолжать про музыку, ваша самая популярная песня «Девочка с рэп концерта», была написана в 2014 году, когда вы еще были подростком, но вы выпустили ее только спустя шесть лет. Почему?
Так получилось, что официального релиза этого трека не было, был только залив в VK в 2014-м, а он (трек) начал активно набирать популярность, нам необходимо было монетизировать его и отстоять авторские права на песню, поэтому было принято решение выпустить её.
фото: Съемки сериала SOLD OUT/прес-служба видеосервиса Premier
На вашем альбоме Jun1or есть трек «Баланс», который, по вашим словам, написан от лица человека, который собирается покончить с собой. Насколько это личная история?
Несомненно, написание песен я всецело пропускаю через себя, и писал я в тот момент, отталкиваясь от своих эмоций и ощущений предлагаемых обстоятельств истории. Это, конечно же, образ, как и в творчестве Высоцкого, — в моих работах прослеживается его почерк. Я хотел донести до каждого заблудившегося человека, что он не один и всегда есть выход. Вот мои комментарии по поводу этой песни в рамках тогдашнего предрелиза: «Одна из самых сложных работ, так как писал я ее от лица человека, который хочет покончить с собой. Когда у тебя совсем никого рядом нет, и ты не можешь поделиться своим горем, когда думаешь, что выхода нет, – выход есть. Про это и песня. Прощение самого себя. Она стала заглавным саундтреком к сериалу «Новенький-2», за что я очень благодарен режиссеру Оксане Барковской, съемочный группе и студии START за предоставленную возможность творить».
Молодая аудитория, кажется, воспринимает русский рэп лучше, чем российское кино, особенно когда затрагиваются проблемные темы. Чего не хватает российскому кино, чтобы добиться такого же признания?
Российскому кино не хватает амбициозных, молодых, влюбленных в кино и отчаянных в хорошем смысле этого слова людей. У отечественного кино есть огромный потенциал, мы ничем не хуже наших западных коллег. Не хватает банально опыта и внутренних настроек, распределения обязанностей самого съемочного дня каждой отдельной группы. Если каждый человек из команды отдает себя процессу безвозмездно и старается — всегда получается потрясающий результат. У нас всё впереди, желаю нашему кинематографу роста, роста, и ещё раз роста.
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