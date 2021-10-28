Глеб Калюжный: «Я точно не устал от профессии, подвымотался, но это поправимо отпуском»

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Режиссер «Темных вод» и «Меня там нет» — о фильме про The Velvet Underground

Тодд Хейнс: «Если бы Лу Рид был жив, это был бы совсем другой фильм»

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Павел Чинарев: «Мне было интересно проследить путь героя от полного распада к примирению с самим собой»

Исполнитель главной роли в сериале «Самка богомола» — о том, чем его привлек сценарий, как проходили съемки и какие проекты ему интересны