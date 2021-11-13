Павел Вишняков: «Для меня «Женский доктор» – сериал, где я выдыхаю, потому что устал играть бесконечных ментов»

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7 ноября Ольга Кабо: «Мне везет на женщин-режиссеров» Знаменитая актриса о подготовке к съемкам в сериале «Родком 2», актерской школе, трюках и воспитании детей

1 ноября Гоша Куценко: «В вакцинации я разбираюсь – могу по антителам проконсультировать» Популярный актер – о сериалах «Скорая помощь» и «Инсомния», где он сыграл совершенно разных врачей