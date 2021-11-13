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Павел Вишняков: «Для меня «Женский доктор» – сериал, где я выдыхаю, потому что устал играть бесконечных ментов»

интервью >>
13 ноября 2021
На телеканале «Dомашний» 15 ноября состоится главная премьера сезона – многосерийная медицинская мелодрама «Доктор Надежда». Актер Павел Вишняков, которого зрительницы полюбили в прошлом сезоне, снова возвращается в образе бизнесмена и совладельца клиники Игоря Гордеева. Мы поговорили с Вишняковым о том, что ждет его героя, опыте работы в медицинских сериалах, а также о том, как он стал актером и на каких зарубежных кумиров равняется.

Павел Вишняков: «Для меня «Женский доктор» – сериал, где я выдыхаю, потому что устал играть бесконечных ментов»
фото: Пресс-служба телеканала "Dомашний"

Кто или что повлияло на Ваше решение стать артистом?

У любого школьника, который переходит в 9-10 класс, наступает этап, когда в его жизни появляется КВН. Так произошло и со мной. В нашей команде была девочка, которая в школе была ведущей всех мероприятий. Она посмотрела на меня и сказала: «Ты, Паша, вроде, нормальный, давай, будешь вместе со мной вести школьные мероприятия». Мы стали соведущими. На тот момент она училась в 11-м, а я – в 10-м классе. Потом я провел с ней ее выпускной, она закончила школу, и я остался один. В 11 классе я вел все школьные мероприятия, фактически жил в организаторской. Потом я подошел к своей однокласснице, которая ходила на какие-то театральные кружки. Не знаю, что меня потянуло, вообще я готовился поступать в педагогический… Подошел и попросил отвести меня в такой кружок. Сначала она отвела меня в один, там были серьезные репетиции допоздна, а я на тот момент еще был маменькиным сынком, мама бы меня не отпустила. Тогда она меня отвела в ДК «Химволокно», где все занятия проходили днем. Мне сразу же дали читать монолог Принца из сказки «Золушка». Так, потихоньку, я отыграл 50 новогодних спектаклей. Потом я ездил в Минск, ну и так далее. Я верю, что на небе написано, что с нами будет. Мне вот предназначено быть актером.

Вы семь лет служили в разных театрах, а теперь уже не первый год снимаетесь только в кино. Не тянет вернуться?

У меня была попытка возвращения в театр – мюзикл «Белка и Стрелка» в Москве. Позвонила подруга, которая занималась кастингом и позвала. И вот сезон я оттанцевал Казбека. Но кино снова поглотило меня, хотя я очень хочу вернуться в театр. Раньше это было болью и проблемой, потому что я люблю театр: он – все-таки площадка для поиска, для тренинга, и мне этого не хватает. Я тренируюсь на съемочной площадке, а там нужно работать, а не тренироваться. За пять лет работы в Киеве я делал попытки найти антрепризы, но не сложилось. Видимо, сейчас театру в моей жизни не место и не время. Мой агент предлагает мне разные варианты в Москве, пока думаю.

Вы присоединились к команде «Женского доктора» в пятом сезоне. До этого участвовали в медицинских проектах?

Играл доктора в фильме «И шарик вернется», ну и еще была пара проектов. Но для меня «Женский доктор» – сериал, на котором я выдыхаю и отдыхаю, потому что устал играть бесконечных ментов. Я здесь – бизнесмен в дорогом костюме, и от этого кайфую. Смена имиджа для актера – это подарок.

Павел Вишняков: «Для меня «Женский доктор» – сериал, где я выдыхаю, потому что устал играть бесконечных ментов»
фото: Пресс-служба телеканала "Dомашний"

Сложно было прийти в уже сложившуюся команду на долгоиграющий проект?

Конечно. Несколько раз у меня такой опыт был. Крайне редко тебя встречают позитивно, ты всегда чужак. Здесь еще был такой нюанс: мой герой – директор, и все к нему приходят на ковер. Мне не нужно было искать с коллегами общий язык, притираться, наоборот, эта отчужденность играла в плюс роли.

В «Докторе Надежде» много новых героев и соответственно актеров. Вы с ними раньше где-то работали?

С Алексеем Нагрудным я работал в двух, кажется, проектах, с Настей Паниной мы просто пересекались на совместных мероприятиях, ну а с Надей Хильской мы уже три или четыре проекта вместе. Она – прекрасная партнерша. Когда мне позвонил продюсер и предложил небольшую роль в другом проекте «Dомашнего», там роль всего на денек, я сказал, если это Хильская, то я соглашаюсь без разговоров.

Пятый сезон «Женского доктора» был самым успешным из всех. На площадке было понимание такого успеха?

Скорее, нет, потому что павильонные истории вообще редко бывают успешными. И это чудо, что длинная павильонная история вдруг так выстрелила. Я всегда слежу за цифрами рейтингов, мне интересно. И когда пришли результаты «Женского доктора», я был приятно поражен. Так круто!

Мы знаем, что в новом сезоне ваш герой Игорь Гордеев вернулся в новую клинику с амбициозными планами, но изменился ли он внутри по сравнению с предыдущим сезоном?

Хочу напомнить нашим зрителям, что я – Игорь Ильич Гордеев, бизнесмен, который в последние годы помешался на медицинском бизнесе, – купил сначала одну клинику репродуктологии. Ему это все понравилось, и он решил вложить деньги в клинику хирургии. Там он столкнулся с разного рода проблемами, особенно личного характера, а в новой клинике у него пока чистый бизнес, он пытается выйти хоть на какую-то прибыль со своим партнером господином Лимом, который подложил Гордееву не очень хорошую барышню...

«Доктор Надежда» в корне отличается от всех предыдущих сезонов «Женского доктора»: поменялся сюжет, герои, актеры… Но вы и Даша Легейда на месте. Почему ваших героев, как вы думаете, оставили?

Возможно, мы с ней остались в проекте потому, что нравимся и продюсерам, и зрителям. К тому же, история должна была продолжаться непрерывно, и самым логичным было сделать это через сюжетные линии наших персонажей. Но это было неожиданно, учитывая, что наши герои – полная противоположность друг другу. Умный, холодный, расчетливый Гордеев, и самая ветреная девушка клиники. Если обосновать, то в этом есть логика – Гордеев взял ее к себе и сказал: «Малышка, сидишь тихо, но все сплетни и слухи я узнаю от тебя первым». Так они просто начальник и подчиненная, ничего личного.

Сколько у вас – Павла Вишнякова – от Игоря Ильича, и сколько в Игоре Ильиче от Павла Вишнякова?

От меня у Гордеева собранность, дотошность – все должно быть по расписанию. Хотя, очень часто надоедает и хочется так: эх, гулять, так гулять, а что будет, то будет.

Павел Вишняков: «Для меня «Женский доктор» – сериал, где я выдыхаю, потому что устал играть бесконечных ментов»
фото: Пресс-служба телеканала "Dомашний"

Вы востребованы в кино, вас зовут в разные проекты, на телешоу, в СМИ активно обсуждается Ваша личная жизнь, на улице, наверняка, просят автографы. Как вы сами относитесь к такой известности?

Пытаюсь привыкнуть и сделать это частью профессии. Когда я говорю всем, что я обычный человек, те, кто в нашей профессии понимают больше, чем я, всегда меня ругают – нельзя так говорить. Но я не люблю к себе лишнего внимания. Однажды я пришел на день рождения друга, опоздал, принес цветы. Зашел в помещение, меня увидели, и встали, ну как в школе. Мне неприятно было, я же их всех знаю, зачем это? Когда ко мне подходят на улице, я до сих пор стесняюсь, краснею, перестаю фотографироваться с людьми, и даже давать автографы. Ну, вот подходит ко мне человек с бумажкой – распишитесь. Зачем?! Ты ее завтра же выбросишь. А я трачу на это свое время и энергию. Но, если говоришь человеку «нет», то получаешь тонны негатива. Я был рад пандемии, когда можно ходить в масках, и тебя меньше узнают. Хотя и в маске – лысина и глаза выдают. Огромный комплимент мне сделали как-то на рынке, где я в маске стоял со своей девочкой, выбирал помидоры и огурцы. И продавщица меня узнала по голосу! Вот это для меня было круто. Если узнали по голосу, значит, что-то во мне есть. Недавно была ситуация в аэропорту: я стоял в очереди на регистрацию в маске и капюшоне, опаздывал, подошла сотрудница, узнала меня и помогла, и только благодаря этому я попал на самолет. Был момент, когда на трех каналах параллельно шли фильмы с моим участием, и я просто не мог по городу ходить. Меня даже спрашивали, снимают ли кого-то кроме меня?

Как зритель что любите смотреть?

Фэнтези и сказки.

Для актера важна насмотренность?

Думаю, да, хотя я пока этим не занимался. Я вообще максималист в работе, если насмотрюсь, то прихожу и начинаю от режиссера требовать: давай вот так, по-настоящему. А времени на лишние дубли нет – вот и конфликт. Поэтому я всегда принимаю правила игры того проекта, на который прихожу.

Павел Вишняков: «Для меня «Женский доктор» – сериал, где я выдыхаю, потому что устал играть бесконечных ментов»
фото: Пресс-служба телеканала "Dомашний"

Есть ли актеры, которых вы для себя выделяете? Творческая зависть вам присуща?

Впервые в жизни я позавидовал Эдди Редмэйну, когда увидел его в картине «Вселенная Стивена Хокинга». У меня, видимо, пунктик на рыжих. Я смотрел фильм и плакал, завидовал, хотел хоть раз в жизни дотронуться до чего-нибудь подобного. Ну и ДиКаприо меня порвал в «Однажды в... Голливуде». Я до этого думал, ну, хороший технарь, где-то душой играет, где-то мастерством, но тут он настолько тонко сыграл артиста!

Как вы бы хотели, чтобы дальше развивалась карьера? Нашли своего режиссера?

Боюсь что-либо говорить, потому что стоит мне только заявить, как Космос мне это дает. В прошлом году перед Новым годом я искренне сказал другу, что мне хочется что-то создать самому, что-то спродюсировать, что мне пока не дается, а в другие проекты приходить как украшение. И что вы думаете? После этого полгода – только такие роли. «Для красоты», ни одной главной! Тут я попросил притормозить. А найти своего режиссера очень важно. Недавно мне повезло, я встретил такого, он мне подсказывал, что делать. Я плакал от счастья и благодарности, вышел посреди съемочного дня, стоял, смотрел на небо и по моему лицу стекали слезы. Я впервые встретил режиссера, который направлял, подсказывал, как еще лучше можно сделать, следил, советовался. Это был такой крутой опыт взаимодействия!

Сериал «Доктор Надежда» на телеканале «Dомашний» с 15 ноября в 19.00.


Евгений Червон
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обсуждение >>
№ 1
Алла Горцева (Москва)   13.11.2021 - 11:58
Что-то вы совсем скатываетесь - интервью у таких мелких актеров, которые играют на телеканале домашний))) Но познакомиться с ними любопытно, надеюсь, что они выйдут на более высший уровень читать далее>>
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Павел Вишняков: «Для меня «Женский доктор» – сериал, где я выдыхаю, потому что устал играть бесконечных ментов» фотографии
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