Гоша Куценко: «В вакцинации я разбираюсь – могу по антителам проконсультировать»



фото: Пресс-служба канала НТВ



фото: Гоша Куценко в фильме "Врач"



фото: Пресс-служба канала НТВ

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Картина «Врач» для меня - это воспоминание и посвящение тем годам, когда у моей мамы была онкология мозга. Я несколько лет провел вместе с ней и в России, и за границей, посвящая всё время борьбе с этой неизлечимой болезнью. За это время я подружился с врачами Института имени Бурденко - нейрохирургами, рентгенологами, химиками. Я к ним основательно проникся, заглянул в эту профессию изнутри, увидел, как люди это переживают, как проживают всё, что происходит, несмотря на профессиональные барьеры, которые стоят между ними, болезнью и пациентом. Это, наверное, самые человечные люди. Они невероятно образованны. Фанатики своего дела. На людях такого уровня всё и держится на Земле – во всех профессиях. И общаясь с ними, я узнал очень много о профессии врача. Все, кто сталкивается с онкологией, очень быстро узнают различные нюансы, секреты новых технологий лечения болезни, механизмы воздействия новых лекарств – препараты постоянно совершенствуются, выпускается много экспериментальных, и ты волей не волей становишься соучастником этого эксперимента. Поэтому, когда я играл нейрохирурга в картине «Врач», мне не приходилось учить текст: понимал то, о чем говорю, – во всех нюансах. Были забавные случаи, когда я приходил консультироваться по поводу сценария, надевал халат и ко мне подсаживались люди со снимками. Оказалось, что я достаточно глубоко проник в профессию нейрохирурга. Однажды к врачу, профессору, который меня консультировал, пришел пациент. Мне пришлось ожидать его в коридоре и ко мне подсела женщина. Она сказала: «Доктор, я вас где-то видела». И рассказала мне историю своей болезни, показала снимки. Я глянул, высказал свое мнение, сказал: «Нам надо провести консультацию с коллегой». И потом профессор отметил, что я всё правильно определил. Просто у нас была похожая ситуация. У нее была не фатальная – но похожая. Картину я врачам показывал на премьере и не боялся заглянуть им в глаза. И докторам картина понравилась!На съемках «Скорой помощи» у нас на площадке всегда присутствуют врачи. Специальную медицинскую литературу я не читал, но у меня за плечами есть уже упомянутая нами картина «Врач». Единственная книга, которую я изучал перед съемками в этом сериале – учебник по анатомии: посмотрел, какие мышцы к каким косточкам прикреплены. Моя мама была медиком, рентгенологом. И воспринимать умный медицинский текст с умным лицом, делая вид, что я понимаю и убедительно молчать – это я умею. У нас на площадке была женщина-консультант, которая проработала 40 лет на «скорой помощи». Вот она всегда держит руку на пульсе, чтобы все наши движения были правильными. Но, конечно, есть приблизительности. В фильме много актеров, причем кто-то только начинает, входит в новый сезон. Но мы помогаем, как и в больнице реальные врачи помогают своим коллегам. Вот пришла к нам новая актриса – ей тяжеловато запомнить термины. Особенно, если сцена реанимации снимается, например. Мы помогаем – сложные реплики себе забираем, ведь там же надо ещё и руками работать. Даже когда ставишь капельницу – новичку сложно разобраться, как это делать четко и быстро.Я не принимаю участие в написании сценария, но какие-то основные идеи на сезон мы обсуждаем, придумываем основные линии развития героев, диалоги приходят к нам уже написанными. Конечно, это совместный труд, врачи-консультанты подыскивают нам наиболее комфортные способы существования в кадре, в том числе и текстового. Потом мы сами постоянно подтаскиваем какой-то слэнг медицинский свежий, подслушиваем у врачей. Когда я лежал с ковидом в больнице, тоже автоматически хватал какие-то истории в копилочку. Ну, а если «скорая» приезжает по вызову – я себя вообще королем чувствую, общаюсь с ними на одном языке.Сложно даются сцены реанимации. Особенно детской. Сердечная недостаточность у детей – это тяжелый психологический и физический опыт. Когда по сюжету у ребенка останавливается сердце, ты его качаешь, но не по-настоящему. Ты не можешь опираться на него, но ты должен это имитировать. Да и дети по-разному себя ведут. К тому же, это долго – подобные сцены снимаются по 4-5 часов. Дети, как правило, либо очень плохо играют, плачут, расстраиваются, либо играют очень хорошо и тогда в какой-то момент становится страшно. Тяжело, когда физически сложная сцена сопрягается с моральным напряжением. Еще роды сложно принимать. Ну и вообще на съемках сериала «Скорая помощь» сложность в том, что врачи выезжают, – иногда в лес, где идет дождь, или это холодная зима, а приходится работать ручками в мороз. В общем, сталкиваешься со специальными сложностями настоящей «скорой помощи», когда снимешь на натуре.Тут очень сложный финал, который я не побоюсь назвать одной из самых тяжелый сцен за всю мою актерскую карьеру. Я спасал близкого мне человека и не спас. Подробности раскрывать не могу – сами всё увидите.После второго сезона я еще мог оказать какую-то первую помощь, а сейчас, наверное, уже нет. С ужасом думаю о том, что не дай бог что-то при мне произойдет на улице и мне нужно будет что-то сделать. Хотя в моей жизни бывали случаи, когда приходилось оказывать первую медицинскую помощь. Дыхание рот в рот, если будет девушка, могу попробовать, если мужчина, то притворюсь спящим в самолете. Могу давление измерить. Сейчас все специалисты по ковиду. Я болел с заходом на два дня в реанимацию и у меня ближайшие друзья – одни из создателей и производителей «Спутника» в России. Вот в вакцинации я разбираюсь. Могу по антителам какие-то рекомендации дать, проконсультировать, рекомендовать хороших врачей, центры медицинские. Но интубировать в жизни не могу и не буду.Когда Оля показала мне сценарий, то предложила мне попробоваться на одну из ролей, не главную. Я почитал и рассказал, что думаю о картине, о сценарии. Когда она услышала это, то предложила мне попробоваться на Шталя, – был собран практически весь состав, но с главным героем она никак не могла определиться. Мои пробы понравились и ей, и продюсерам, которым показалось, что это неожиданная, не свойственная мне роль. У каждого артиста есть стереотипы. Все, что я наиграл в своей жизни можно сложить в какую-то линейку. А эта роль резко выбивалась из нее. Хотя для меня это существование такое чеховское. Есть у меня близкий товарищ – профессор, заведующий отделением психиатрии в одном заведении при первом медицинском институте, – его зовут Алексей. Я видел, как он работает. В том числе он работал с моей мамой. Она была в плачевном состоянии, а он успокоил её буквально за минуту, взял за руку, они промолчали час глядя друг другу в глаза. И я подумал: наверное, он гипнотезер, волшебник какой-то. И я держал его в голове, когда исследовал этот сценарий, который мы проходили много раз, набирали новый ансамбль, делали актерские партнерские пробы, переписывали вместе с Олей. Я не был соавтором, но как никогда оказался глубоко в материале. Оля организовывала мне встречи с гипнологами, регрессологами. Я никогда не верил в это. Честно скажу, что на бумаге это было интересно и неожиданно – путешествия в прошлые жизни. А изобразительно это стало той фантастикой, которая перетекает в реальность, у тебя происходит перевосприятие мироздания. Подсознательно начинаешь верить во всё хорошее. Наши души на время просмотра «Инсомнии» начинают переселяться и находить свои родственные души, об этом и история.Пока нет, но тут нужно быть очень осторожным. Одно дело, когда ты занимаешься ролью и копаешься в выдуманном персонаже, а другое – когда ты занимаешься человеком, особенно собой. Тут лучше обратиться к специалисту. А заниматься самокопанием, самовыяснением - это сродни раздвоению личности. Если сейчас Юрий Шталь, который во мне, начнет разбираться с Юрием Куценко, то тогда мне нужно будет идти к моему другу Алексею и ложиться к нему в стационар. И тогда это будет уже серьезной проблемой.Наверное, любовная история, которая объединяет всех людей. История любви – самой сильной, настоящей. В этом состоянии все люди, наверное, похожи друг на друга. В реке любви они все мокрые, светит ярко солнце, они счастливы.Честно скажу, когда мы консультировались во время съемок, у меня не было цели убедиться, есть ли регрессивный гипноз, – это вообще другая территория. Оля верит в это и считает, что по-другому просто быть не может. Я гипнозу не поддавался. Мне предлагали провести сеанс, но я в это время сам уже был Юрием Шталем – в таком включенном состоянии и у меня не было той проблемы, с которой я бы пришел. Когда ты приходишь к врачу, ты должен четко сформулировать для себя проблему. А я не сделал домашнее задание, не был готов. Поэтому пока не путешествовал. Но когда-нибудь, если будет проблема, с которой мне нужно будет разобраться, возможно, я приду к гипнологу. Но для артиста подсознательное – это нечто большее, нежели для человека другой профессии. Мне кажется, артист, который разобрался во всех своих проблемах, обедняет себя профессионально. Он должен оставаться со своей драмой и решать ее всю жизнь за счет своих ролей – это наш инструмент. Отобрать проблему у артиста – это все равно, что отобрать скальпель у хирурга. Мне нужны мои скальпели, я должен ковыряться и в себе, и в других. Чем больше препятствий внешних и внутренних у артиста, тем лучше для его работы. Мы играем, в основном, людей с проблемами. А решить проблему и забыть ее - я пока не хочу. Может быть, я и стал актером потому, что понял, что жизнь таит в себе удивительные приключения для души человека. Та обкатка души нашей на протяжении жизни, этот эксперимент – он поинтереснее, чем с нашим телом. И эта идея лежала подсознательно в выборе профессии. В Школе-студии МХАТ нас называли инженерами человеческих душ. Это тот компромисс, который я в себе нашел. Я же сначала был инженером радиоэлектроники. А потом пришел в театральный институт и стал инженером человеческих душ. И в этом смысле мы с Юрием Шталем похожи друг на друга. Для меня лучшая похвала, когда говорят, что меня не узнают. Мне 55 лет, из них почти 35 лет я в профессии. За 35 лет ты нарабатываешь на своем поле такие борозды и колеи, из которых сложно выезжать. А тут мне наконец удалось вырваться из своей колеи в чистое поле. Я проложил новый путь, новую дорогу за что я Оле Френкель очень благодарен. Юрий Шталь – это мое сопротивление мне настоящему.