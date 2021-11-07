Ольга Кабо: «Мне везет на женщин-режиссеров»

8 ноября на СТС стартует второй сезон сериала «Родком» — комедии о конфликтах мальчишек и девчонок, но больше — их родителей. Разведенный строитель Сергей (Виктор Хориняк) воспитывает дочь Кристину (Диана Енакаева) и общается с другими родителями. В новых эпизодах он возглавляет Родительский комитет вместо новой возлюбленной Светланы (Ольга Лерман), которая становится классной руководительницей. Школьному роману препятствует новая директриса Анна Петровна, по совместительству — мама Светланы. В преддверии премьеры мы подробно поговорили с исполнительницей этой роли Ольгой Кабо — о подготовке к съемкам и актерской школе, трюках и воспитании детей.
фото: пресс-служба телеканала СТС
Ольга, почему вас заинтересовала роль в сериале СТС «Родком»?
Мне кажется, что тема взаимоотношений отцов и детей — это вечная классика. При всех несогласиях и разногласиях приходится понять и принять, что наши дети совсем другие. Они по-иному мыслят и рассуждают, у них иные приоритеты, они живую в своем ритме, непохожем на наш. И наша история как раз об этих несоответствиях поколений, рассказанная по-доброму и с юмором.
Вы, кажется, впервые играете в сериале канала СТС?
Да! И это такая радость! Кстати, когда моя дочь была маленькой, а на СТС шли так полюбившиеся зрителями сериалы «Моя прекрасная няня» и «Папины дочки», Таня очень переживала, что ее мама в них не снимается. (улыбается) И вот сейчас дочери 23, и я могу с гордостью сказать ей: «Танюша, наконец-то, я исполнила твою детскую мечту и играю классную роль на твоем любимом канале!»
Вы играете строгую маму главной героини — директрису школы. Как готовились к этой роли?
На первые пробы пришла во всеоружии: оделась строго, сделала себе учительский низкий пучок, надела очки в роговой оправе и спросила девятилетнего сына Витю: «На кого я похожа?» А он мне: «Мама, на училку!» И я подумала, значит, все получится, значит, все будет хорошо. (улыбается) И оказалась права! Уже через две недели я оказалась на съемочной площадке.
Вы работали раньше с кем-то из съемочной группы? Легко ли произошла адаптация?
Работаю с этой группой впервые. С момента проб мы сразу нашли общий язык с режиссером Марией Кравченко. Вообще мне везет на женщин-режиссеров: Алла Сурикова, Оксана Байрак, Екатерина Двигубская... В женской режиссуре есть неподдельные эмоции и потрясающая интуиция. Маша четко ставила задачи и интересно разбирала сцены. Как-то очень нестандартно и точно. И она позволяла импровизировать — вместе с артистами искала правильное звучание эпизода. Надо сказать, у Маши музыкальный слух: она моментально слышала фальшь и добивалась достоверности, даже в комедийном кино.
Насколько комфортно вам в комедии?
Я первый раз пробую себя в комедийном жанре в кино. Мне нравится острота оценок, предложенная режиссером, серьезность восприятия даже самых нелепых ситуаций. Моя экранная семья — кинодочь Оля Лерман и кинозять Виктор Хориняк — настоящие асы в жанре комедии. Я с удовольствием наблюдала, как работает Виктор: как-то очень легко, обаятельно и точно. Олечка — просто сама достоверность и нежность. И мне было очень неловко, что моя героиня мучает и изводит этих двух классных молодых людей. Авторы выписали ее просто каким- то исчадием ада. (Смеется) Думаю, зрители будут осуждать мою героиню: «Ах, она такая! Жизнь портит молодежи!» И будут правы. У меня для нее только одно оправдание — она одинока, несчастна, а оттого — категорична и неуемна в своем контроле над дочерью.
фото: пресс-служба телеканала СТС
Как вам другие участники экранной семьи?
У нас получился прекрасный актерский ансамбль. Такое женское трио: моя дочь Оля Лерман, я и Диана Енакаева, которая играет мою внучку. Мы все даже чем-то похожи — может, какой-то интеллигентностью и утонченностью. Очень радовалась за Диану: она очень уверенно работала на площадке, была на уровне с профессиональными коллегами, и это дорогого стоит. От души желаю ей удачи! Вообще наши юные артисты вызывают уважение: они были прекрасными партнерами. Мне кажется, что я в их возрасте была не столь профессиональна и не так уверена в себе. (Улыбается) Я помню, мне было 15, когда я впервые попала на съемочную площадку. Я ощущала себя немного героиней из фильма Ролана Быкова «Чучело», потому что ничего не умела, и во взрослый актерский коллектив меня не сразу приняли. Была несчастным гадким утенком, еще не оперившийся, у которого не выросли роскошные крылья лебедя.
Впервые вы оказались на съемках в 1983 году. Как с тех пор изменились ваши ощущения на киноплощадке?
Изменилось все! (Улыбается) Начиная с камеры, которая стала цифровой и совершенно бесшумной. В Советские времена во время работы камеры раздавался характерный звук, похожий на стрекот, — это крутились бобины с пленкой. Хлопушки из деревянных превратились в пластиковые, вместо мела на них пишут фломастерами. Я вспоминаю Иннокентия Михайловича Смоктуновского, с которым имела счастье сниматься. Однажды он отчитал помощницу режиссера за то, что она громко хлопнула этой хлопушкой у его лица перед кадром. Во-первых, мел с хлопушки осыпался и создал легкое облачко перед камерой, и пришлось ждать, пока облако рассеется. А во-вторых, из-за громкого хлопка Иннокентий Михайлович вздрогнул и «потерял» состояние. Он сказал тогда, что существует этика профессии — непозволительно мешать творческому процессу. Когда актер настраивается, происходит некое таинство, которое ни в коем случая нельзя разрушить. И помрежи старой школы свято соблюдают это правило. Так что рассказала девочкам-хлопушкам этот случай, и, вы знаете, они сделали вывод. Также появилось новое иностранное слово «кастинг» вместо понятного «пробы», и отличаются эти слова не только произношением, но и качественно. Раньше к кинопробам тщательно готовились: репетировали, пробовали грим, обсуждали костюмы. Да и сам подготовительный период был длительным и серьезным. Когда утверждали актера, и он выходил на съемочную площадку, то уже знал все про своего героя и говорил с режиссером на одном языке.
А сейчас чаще в формате самопроб.
Да, сейчас же пробы снимают без партнеров, костюмов и грима на телефон или просят сделать самопробы, что, конечно, лично меня очень расстраивает. Но я пытаюсь соответствовать времени, переступаю через себя, а куда деваться, сниматься-то хочется. Кстати, молодые актеры относятся к этому проще, и я им завидую. Мне Оля Лерман говорит: «Я даже получаю от этого удовольствие. Ведь могу снять себя, посмотреть и, если что-то не понравится, — переделать. Сама себе режиссер». А перед моими глазами возникают учителя — Сергей Фёдорович Бондарчук, Ирина Константиновка Скобцева. Не могу представить их с телефоном в руках, делающих самопробу. (Вздыхает) Думаю, может, и хорошо, что они не дожили до этого. (Смеется)
Как представителю другого поколения актеров, что для вас важно в работе с молодыми коллегами?
В «Родкоме» мне очень повезло с партнерами. Виктор и Ольга большие профессионалы. Кстати, оба служат в театрах (Витя — в МХТ им. Чехова, Оля — в театре Вахтангова), и это, поверьте, о многом говорит. Организованные, пунктуальные, точные, всегда готовые к работе. Да, и молодые исполнители были на высоте. На площадке была прекрасная атмосфера. Думаю, зрители почувствуют ее в нашем сериале.
Вы как-то говорили, что современные актеры не следят за речью на сцене. В целом есть ощущение, что образование уже не так важно для нынешнего поколения. А что вам дал ВГИК?
Из уст великих педагогов — Алексея Баталова, Анатолия Ромашина, Бондарчука, Скобцевой — мы узнавали азбуку актерского мастерства. Штудировали системы Станиславского и Михаила Чехова, серьезно занимались сценической речью. Помню, на первом курсе ездила на метро с полным ртом лесных орехов в скорлупе — отрабатывала артикуляцию... Уверена, школа важна для актера: мы должны уметь говорить, слушать, слышать, двигаться, быть на съемочных площадках и театральных подмостках универсальными.
Создается ощущение, что сейчас в кино очень много людей без такого опыта и образования.
Мне кажется, это происходит потому, что со стороны актерство кажется легким ремеслом. Вышел на площадку, произнес текст — и роль в кармане! Но ведь не зря в театральных ВУЗах учатся четыре года. Начинающему артисту необходимы знания и навыки, как взаимодействовать в кино и театре. И тут существует разница. Например, мой дебют на сцене состоялся в театре Российской армии в роли Нины в спектакле «Маскарад». Арбенина играл Олег Иванович Борисов. Помню, была первая репетиция, когда мы вышли на огромную сцену. А это такое необъятное пространство. Ощущение было, будто сейчас оно просто прижмет меня к сцене и раздавит. И Олег Борисович тогда мне сказал очень важную вещь: актер, прежде всего, должен быть личностью. Потому что сцена как большое увеличительное стекло, сразу показывает, кто ты есть на самом деле. Я это хорошо запомнила. Возможно, именно Олег Иванович сподвиг меня на второе высшее образование. Я закончила отделение искусств исторического факультета МГУ. Мне захотелось посмотреть на искусство со стороны живописи, скульптуры, архитектуры. Увидеть больше, заглянуть глубже. Иметь что-то за душой помимо основной профессии...
Можно сказать, что и выбор костюма для ваших героинь тоже важный для вас процесс?
С художниками по костюму я всегда дружу. Мы находим общий язык и вместе сочиняем образ. В театре это очень важно, особенно при работе над историческими ролями, когда костюм диктует пластику, манеру — в целом, выстраивает роль. Надеваешь кринолин или корсет — и сразу по-другому чувствуешь себя. Невозможно ссутулиться или плюхнуться в кресло — держишь спину, и движения становятся более размеренными, грациозными. Или когда платье со шлейфом, нужны определенные навыки, чтобы справится со шлейфом и не наступить при ходьбе: легко запутаться и упасть. Этому нужно учиться, для этого есть занятия сценическим движением и манерами — это к слову о профессии. Иногда смотрю современные исторические сериалы и понимаю, сколько там ошибок. Допустим, нельзя мужчине, если он облачен во фрак, сидеть на фалдах, их обязательно нужно откинуть, прежде чем сесть. Есть много нюансов, связанных с манерами. И знание нюансов — тоже входит в актерскую профессию.
Говорят, что гримеры помогают настроить актера на весь день, благодаря массажам, маскам и другим приемам. Для вас важны такие процедуры?
У меня очень скромный райдер, я совсем не капризная актриса. (Улыбается) Я доверяю художникам, и когда мне в первый раз наносят грим, стараюсь не смотреть в зеркало, чтобы потом, в конце увидеть уже сложившийся образ. Интересно увидеть себя другой, неожиданной. Обожаю этот процесс поиска.
Что помогает вашей коже после окончания съемочного дня? Как ухаживаете за волосами после укладок, фена, выпрямителей на съемках?
Для меня главное — хорошо очистить лицо и обязательно принять душ, «смыть» с себя роль и чужие эмоции. Это больше для морального отдыха. Что касается процедур, они дожидаются выходного дня или отпуска. Не могу позволить себе ходить с маской на лице по квартире. Был смешной случай. У меня маленький сын, но он уже маленький мужчина. Однажды мы где-то отдыхали, малышу было четыре или пять, я решила положить маску на лицо, и в таком виде Витя меня застукал. Увидел, испугался и заплакал. Он был в шоке! Я его успокоила, но для себя решила — всему свое место. Так что для ухода я использую свободное время и предпочитаю пользоваться услугами профессионалов в салонах и клиниках красоты. А в целом, к счастью, у меня хорошая генетика, и все съемочные стрессы я переношу хорошо.
Хотя вы производите впечатление человека, который много времени отдает заботе о своем теле.
Хотелось бы вести ЗОЖ, но, увы, не всегда получается: постоянные поездки, перелеты, отсутствие режима дня, недосыпы диктуют иной образ жизни. Радует другое — на протяжении многих лет, исключение составляют две беременности, я всегда примерно в одном весе. А это самое полезное: организм не испытывает стресс от похудения или, наоборот, набора лишних килограммов — чувствует себя комфортно и стабильно. Спорт в моей жизни присутствует, но тоже не всегда. Стараюсь раз в неделю навестить моего жеребца Покровителя в конно-спортивном клубе «Отрада», с удовольствием занимаюсь выездкой. Для меня промчаться по лесу верхом — это пик восторга! Мне очень лестно, что сын разделил со мной это хобби. Еще бассейн и система домашних упражнений для поддержания формы, которую для меня составила моя дочь Танечка, она же балерина и знает о теле все! Так что я не особенно утруждаю себя. Спасибо родителям за счастливую генетику.
фото: Х/ф "Крестоносец"
Вы состоите в Ассоциации каскадеров России, предпочитаете сами выполнять трюки. Сейчас часто сталкиваетесь с непростыми сценами?
Трюковых фильмов у меня давно не было. Раньше доказывала, что все могу, мне нравилось быть единственной... И до сих пор я единственная актриса — член Ассоциации каскадеров России. Со временем, конечно, юношеский максимализм подуспокоился, я уже дважды мама и не хочу больше рисковать собой.
Недавно у вас как раз были неприятные травмы. Как так случилось?
Я сломала два ребра на отдыхе. Просто неудачно упала с водных лыж, не успела правильно сгруппироваться. Но так как ребра никаким образом не фиксируются, они сами заживают, поэтому спасалась только болеутоляющими. А через неделю после ребер — сломала ногу. Это было на одной съемочной площадке, где я просто неудачно вышла из кадра и подвернула ногу. Ничего экстремального не происходило, даже обидно: не с вертолета прыгала, не с парашютом. (Смеется) При этом раньше у меня практически никогда не было никаких травм.
Что символично, в одной из сцен «Родкома» ваша героиня падает с лестницы и как раз получает травму.
Мы должны были снимать сцену, когда АП уже после падения приходит в школу со сломанной рукой и поврежденной шеей. Но я позвонила продюсеру и предупредила: «Легенда меняется: будет сломана не рука, а нога! Реквизит возьму с собой!» Команда сначала даже не поняла, что это не шутка. Но когда я приехала в гипсе и с костылями, на меня все смотрели и не понимали, насколько верить происходящему. Я очень благодарна режиссеру, продюсерской компании и, конечно, партнерам, что они с пониманием отнеслись к такому неприятному событию, и мы продолжили работу. Единственное, мне сначала было очень сложно ходить, поэтому мы снимали только крупные и средние планы. Потом я постепенно освоилась и стала ходить медленно, но не хромая. Потом бросила костыли и встала на ногу... На съемочной площадке так быстро все заживает!
А какие травмы после опасных трюков в кино вспоминаются?
У меня была единственная травма — на съемках фильма «Крестоносец» Михаил Туманишвили и Александр Иншаков). Саша также был президентом Ассоциации каскадеров, постановщиком трюков и исполнителем главной роли. Многие трюки из этого фильма вошли в Книгу рекордов Гиннесса, потому что ребята показали такие возможности российских каскадеров, что непонятно было, как такое вообще возможно. И вот мы снимали сцену погони на мотоцикле. Иншаков за рулем, я сзади. За нами — машина преследователей, в которой сидел оператор с камерой. Мы ехали по трассе, было оцепление. Я резко обернулась, чтобы отыграть погоню. В это время Александр нажал на газ, мотоцикл встал на заднее колесо, а на асфальте была песчаная насыпь, и он не справился с управлением, мотоцикл пошел юзом, и мы упали. На мне был коротенький сарафанчик, на Саше джинсы, мы пролетели несколько метров по асфальту, оба ободрали левую сторону тела. Причем у меня была открытая рана, у Саши — хуже: он получил ожог через джинсы. Но мне было 25, все зажило, как на собаке, даже следа не осталось. Единственное, помню, что гаишники, которые обеспечивали оцепление, сетовали: «Ой, какие ножки испортили!» (Смеется) Но через два часа, когда нам обработали раны, я надела длинную юбку, Саша другие джинсы, и мы продолжили съемку.
В этом фильме, кажется, было немало трюков и опасностей?
Да, в последний съемочный день мы снимали прыжок с четвертого этажа, это примерно 15 метров. Так придумал наш автор сценария Валерий Приемыхов: герои летят на встречу светлому будущему. После этого прыжка, который считался трюком высшей степени трудности, меня и приняли в Ассоциацию каскадеров. Это было очень страшно! Тогда дублей пытались снимать по минимуму — экономили дорогостоящую пленку «Кодак». Но все равно, когда я смотрела вниз из окна четвертого этажа, меня просто бросало в холодный пот. Я долго не могла решиться, пока Александр не закричал, что пленку зря тратим. Видимо, сработал мой синдром отличницы, поэтому после таких слов я сразу прыгнула. И после чувствовала себя настоящей героиней! Еще был смешной случай, когда в другой картине я повредила пятку, а мне по сценарию предстояло танцевать вальс с Пушкиным в исполнении Николая Караченцова. Помню, как опиралась на Колино плечо, как он меня, вальсируя, приподнимал, чтобы я не наступала на сломанную пятку. И он меня так легко кружил, что по-моему даже режиссер не заметил проблемы. Так что, мне кажется, из любой ситуации можно найти выход, было бы желание.
Вы много лет дружите с коллегой по цеху Аликой Смеховой. Какие качества в ней особенно цените? И что важно в вашей дружбе?
В дружбе для меня важны верность, желание прийти на помощь в трудную минуту и, конечно умение радоваться успехам друг друга. Алика такая — и мы с ней, действительно, прошли через огонь и воду. Не просто так я крестная мама ее старшего сына Артема, а она — крестная моего Виктора. Мы идем по жизни вместе. Мы родные люди. Мы совершенно разные, но, может быть, это нас и сближает. Алика очень верный человек, она умеет дружить, она друг с большой буквы!
Встречаетесь ли вы с одноклассниками и однокурсниками? Есть ли в вашей жизни сейчас друзья детства?
Я очень часто меняла школы. Сначала была обычная дворовая школа, потом специализированная английская, далее театрально-литературная при Щепкинском театральном училище. Увы, близкой дружбы не произошло, хотя иногда мы переписываемся или обмениваемся новостями... Очень сложно собрать людей, разлученных временем и различными интересами. Что касается однокурсников по ВГИКу, тоже мы разъединены, мало кто из нашего курса остались в актерской профессии: кто-то уехал заграницу, кто-то нашел себя в семье, кто-то вообще поменял профессию. Но есть двое моих друзей — Володя Бегма и Николай Лещуков, с которыми мы встречаемся в антрепризном проекте «Мастер и Маргарита», где я играю Марго, Володя — Воланда, а Николай — Бегемота. Как же приятно встречаться на сцене с единомышленниками, говорить на одном языке. У нас был очень талантливый курс. Студентки, все как одна, писанные красавицы. Сергей Бондарчук любил красивых женщин, считал, что в кино должны быть удивительные лица. А ребята — все разные, характерные, достойные актеры.
Повезло ли вашему сыну-второкласснику со школой и учителями, как вам?
Витя учится в частной школе «Лидер» в Княжьем озере. Это правда, что школа воспитывает в детях дух лидерства, нацеливает на победу в разных сферах — профессиональных и человеческих. Учит детей становиться личностями, это так важно сегодня. И я очень рада, что Витя в надежном месте.
Вы как-то сказали, что мечтаете, чтобы сбылись мечты детей. О чем они сейчас мечтают?
Про младшего еще рано говорить: у него каждый день желания меняются. То он хочет быть пилотом, то моряком, то шахматистом, то бизнесменом — и даже президентом. (Улыбается) У него еще все впереди. Мне главное, чтобы он был порядочным человеком, уважал людей и любил познавать жизнь. Сейчас сын — ученик третьего класса. Давайте пожелаем, чтобы у него все в жизни было на «отлично»!
А о чем мечтает дочь Татьяна?
Татьяна в свои 23 уже прошла интересную жизнь: начала с детских мечтаний стать балериной и порхать на сцене в лучах софитов (Она окончила академию хореографии при Большом театре), потом окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа, потом, как особо одаренная, получила государственные грант Министерства Культуры Московской области и поставила спектакль «Лолита. Вплоть до смерти и после» на сцене театр «Русский балет» Вячеслава Гордеева на музыку Родиона Константиновича Щедрина, который даже присутствовал на премьере, и для нас это была большая честь. Татьяна — одаренная девочка, тонко чувствует драматургию танца. Для нее танец не просто набор красивых движений, а законченная история со своей драматургией, которая выражена пластическим языком. После этой премьеры дочь готовилась к новой постановке, но пандемия внесла свои коррективы в жизненные планы. Театру было не до постановок, и Таня решила продолжать учебу. И поступила на магистратуру сразу двух факультетов МГУ — философского, который благополучно окончила, и психологического. Видимо, страсть к знаниям от меня ей все-таки передалась. (Улыбается) Сейчас пишет диплом на психфаке и всерьез подумывает об аспирантуре. Тем более, что тема диссертации уже определена.
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