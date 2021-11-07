Ольга Кабо: «Мне везет на женщин-режиссеров»

анонс

Популярный актер – о сериалах «Скорая помощь» и «Инсомния», где он сыграл совершенно разных врачей

Гоша Куценко: «В вакцинации я разбираюсь – могу по антителам проконсультировать»

Актер и музыкант — о популярности, домашнем насилии и эмоциональном выгорании

Глеб Калюжный: «Я точно не устал от профессии, подвымотался, но это поправимо отпуском»

Джейми Ли Кертис вспоминает жизнь, Джон Карпентер смеется, Джейсон Блум признается в любви кинотеатрам

«Когда появляется аппетит — он поднимает нож»: команда «Хэллоуин убивает» — о франшизе и любимых ужасах

15 октября

Тодд Хейнс: «Если бы Лу Рид был жив, это был бы совсем другой фильм»

Режиссер «Темных вод» и «Меня там нет» — о фильме про The Velvet Underground