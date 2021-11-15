Анастасия Панина: «Несмотря на сильный характер и профессию – моя героиня прежде всего женщина»



фото: пресс-служба телеканала "Домашний"



фото: пресс-служба телеканала "Домашний"



фото: пресс-служба телеканала "Домашний"

Да, действительно, центр внимания смещается, и в сериале «Доктор Надежда» героиня женщина, но это не отменяет интересные линии мужских персонажей. А насколько эти изменения актуальны — «вскрытие покажет», посмотрим (улыбается).Знала об этом сериале, но ближе познакомилась, когда согласилась на участие в проекте. Это замечательный, хорошо сделанный продукт. Я достаточно быстро влилась в коллектив, никаких сложностей не возникло.События будут разворачиваться в абсолютно новой клинике. А также произойдёт выход истории за рамки больницы и помимо основных линий будет возможность следить за персонажами каждой серии. Появятся новые, интересные герои. Зритель сможет заглянуть в оперблок, где будут проводиться сложнейшие операции.С Петром Рыковым мы играли в спектаклях театра им. А.С. Пушкина (где я работаю). А вот на съёмочной площадке сериала «Доктор Надежда» не пересеклись.Почему-то принято считать, что хирургия сугубо мужская профессия, но это совсем не так. И Павлова Надежда Викторовна развеет этот миф (улыбается). Надя-хирург от Бога. Талантлива, с развитой интуицией и превосходными знаниями по диагностике. Она умелый и чуткий профессионал. Каждый день Надежда сталкивается со сложными случаями и справляется с ними. Внимательно изучает все нюансы, чтобы свести риск к минимуму. Хирург – это «рука» + «действие». И Надежда Викторовна действует точно, аккуратно, профессионально. Она не боится брать ответственность за принятые решения. Настоящий ас хирургии (улыбается).Да, были роли: медсестры, сельского доктора, следователя, психолога, криминалиста, киллера, повара-кондитера, учителя, адвоката и т.д. Женщина-хирург впервые (улыбается). Для того чтобы сыграть любую роль, не только врача, надо быть профессиональным актёром. Работать над сценарием. В проекте «Доктор Надежда» очень много медицинской терминологии, но сложности с этим не возникало, т.к. изучала с помощью консультантов то, о чём говорю, и учила текст заранее.Да, с нами работали консультанты Роман и Александра, действующие хирурги. До начала съёмок мы изучали инструментарий, учились держать скальпель, шить. Также они принимали участие и в съёмочном процессе, присутствовали во время съемок каждой операции.Были проекты по 32 серии, с «забегом» (улыбается) сложностей не оказалось. Сложнее было жить на два города, очень скучала по семье. А почему страшно подумать про 12 лет?! Пробы в проект, например, проходили 18 лет назад (улыбается). В итоге сериал прошёл с большим успехом. Интерес к многосерийным проектам, если они сделаны качественно и с любовью был, есть и будет всегда.Не меряю категориями, всё зависит от ситуации. Что же касается героини, то, определённо, мы очень похожи. Характер Надежды хорошо прописан в сценарии, не пришлось ничего усиливать. Ну, может, в каких-то моментах я добавила женственности, хрупкости (несмотря на сильный характер и профессию – она прежде всего женщина.Это характерно и не только для 21 века. Опять же, всё зависит от самого человека, насколько он самодостаточен. Мы сами ответственны за себя и за свой выбор.Человека двигают вперёд и помогают переходить на новые ступени: профессионализм, работоспособность, трудолюбие. Это относится и ко мне, и к моей героине.Очень люблю и кино, и театр. По возможности, стараюсь совмещать обе сферы деятельности.