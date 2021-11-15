Анастасия Панина: «Несмотря на сильный характер и профессию – моя героиня прежде всего женщина»

На телеканале «Dомашний» 15 ноября в 19:00 состоится ожидаемая премьера —медицинская мелодрама «Доктор Надежда». Проект продолжает известный сериал «Женский доктор», пятая часть которого была показана в эфире год назад. Одной из основных линий станет история нового врача клиники Надежды Павловой, талантливого хирурга с неустроенной личной жизнью. Ее роль сыграла популярная актриса театра и кино Анастасия Панина, с которой мы поговорили о ее героине, о женщинах в хирургии, профессионализме и трудолюбии.
фото: пресс-служба телеканала "Домашний"
Сериал «Женский доктор», продолжением которого стала «Доктор Надежда», в предыдущих сезонах концентрировался все-таки на мужских персонажах. А тут появились вы – женщина-врач. Насколько, как вам кажется, эти изменения актуальны в связи, в том числе, и с мировой фем-повесткой?
Да, действительно, центр внимания смещается, и в сериале «Доктор Надежда» героиня женщина, но это не отменяет интересные линии мужских персонажей. А насколько эти изменения актуальны — «вскрытие покажет», посмотрим (улыбается).
Смотрели ли вы сериал до этого? Или, возможно, ознакомились с ним, уже когда согласились на участие в «Докторе Надежде»? Как вы воспринимали его (если смотрели) как зрительница? И с какими сложностями столкнулись как актриса, которая все-таки приходит в устоявшийся отчасти коллектив и хоть и продолжение, но уже известный, в общем-то, проект?
Знала об этом сериале, но ближе познакомилась, когда согласилась на участие в проекте. Это замечательный, хорошо сделанный продукт. Я достаточно быстро влилась в коллектив, никаких сложностей не возникло.
Насколько, как вам кажется, в целом «Доктор Надежда» отличается от «Женского доктора» – не только в плане главной героини. Может быть, есть и какие-то другие отличия?
События будут разворачиваться в абсолютно новой клинике. А также произойдёт выход истории за рамки больницы и помимо основных линий будет возможность следить за персонажами каждой серии. Появятся новые, интересные герои. Зритель сможет заглянуть в оперблок, где будут проводиться сложнейшие операции.
В первой серии все-таки появляется предыдущий ключевой персонаж – доктор Родионов. Общались ли вы с Петром Рыковым перед съемками? Может быть, он давал вам какие-то наставления или советы?
С Петром Рыковым мы играли в спектаклях театра им. А.С. Пушкина (где я работаю). А вот на съёмочной площадке сериала «Доктор Надежда» не пересеклись.
фото: пресс-служба телеканала "Домашний"
Какие в целом стояли перед вами вызовы, ведь вам нужно было немного перетянуть одеяло на себя, представить совершенно новую героиню после того самого шлейфа харизматичных мужских докторов? К тому же, для вашей Надежды выбрали все же не профессию гинеколога, а хирурга, были ли с этим сложности?
Почему-то принято считать, что хирургия сугубо мужская профессия, но это совсем не так. И Павлова Надежда Викторовна развеет этот миф (улыбается). Надя-хирург от Бога. Талантлива, с развитой интуицией и превосходными знаниями по диагностике. Она умелый и чуткий профессионал. Каждый день Надежда сталкивается со сложными случаями и справляется с ними. Внимательно изучает все нюансы, чтобы свести риск к минимуму. Хирург – это «рука» + «действие». И Надежда Викторовна действует точно, аккуратно, профессионально. Она не боится брать ответственность за принятые решения. Настоящий ас хирургии (улыбается).
Вообще же это, кажется, ваша первая столь большая роль именно врача – были медсестры, была психолог, но это все-таки несколько иное. Что нужно знать и уметь, чтобы сыграть врача? Это же очень сложная технически и не только работа – например, мне недавно Александр Устюгов рассказывал, что тяжелее всего ему далось запоминание медицинских терминов. А вам?
Да, были роли: медсестры, сельского доктора, следователя, психолога, криминалиста, киллера, повара-кондитера, учителя, адвоката и т.д. Женщина-хирург впервые (улыбается). Для того чтобы сыграть любую роль, не только врача, надо быть профессиональным актёром. Работать над сценарием. В проекте «Доктор Надежда» очень много медицинской терминологии, но сложности с этим не возникало, т.к. изучала с помощью консультантов то, о чём говорю, и учила текст заранее.
На медицинских сериалах, как правило, работают консультанты, в том числе действующие врачи. Как складывались ваши с ними отношения? Удалось ли узнать что-то новое? Или, может быть, выстроить связи – все-таки, хороший врач, как, наверное, и учитель, – всегда полезное знакомство.
Да, с нами работали консультанты Роман и Александра, действующие хирурги. До начала съёмок мы изучали инструментарий, учились держать скальпель, шить. Также они принимали участие и в съёмочном процессе, присутствовали во время съемок каждой операции.
«Доктор Надежда», кажется, еще и ваш первый столь большой в плане количества серий проект. Легко ли вам дался забег на столь длинную дистанцию? И с учетом того, что когда-то вы пробовались в самый большой наш отечественный сериал «Бедная Настя» (о чем я, кстати, узнал из опубликованного, страшно подумать, 12 лет назад у нас на сайте интервью), как вам кажется, насколько изменилась российская сериальная индустрия за эти годы? И насколько все еще востребованы многосерийные телепроекты?
Были проекты по 32 серии, с «забегом» (улыбается) сложностей не оказалось. Сложнее было жить на два города, очень скучала по семье. А почему страшно подумать про 12 лет?! Пробы в проект, например, проходили 18 лет назад (улыбается). В итоге сериал прошёл с большим успехом. Интерес к многосерийным проектам, если они сделаны качественно и с любовью был, есть и будет всегда.
фото: пресс-служба телеканала "Домашний"
В одной из первых серий вашу Надежду называют «не милым пушистым котенком, но и не скандалисткой», хотя она, конечно, проявляет свой твердый характер в этом по сути мужском мире. Вот вы бы могли себя отнести к какой-то из этих двух категорий или все же, как и в Надежде, в вас есть разное? Вообще сколько общего у вас с вашей героиней? И не пытались ли вы во время съемок придать ей еще более сильный характер?
Не меряю категориями, всё зависит от ситуации. Что же касается героини, то, определённо, мы очень похожи. Характер Надежды хорошо прописан в сценарии, не пришлось ничего усиливать. Ну, может, в каких-то моментах я добавила женственности, хрупкости (несмотря на сильный характер и профессию – она прежде всего женщина.
Вообще, на ваш взгляд, насколько в XXI веке можно подгонять женщин под какие-то вот такие стандарты характера или стиля поведения?
Это характерно и не только для 21 века. Опять же, всё зависит от самого человека, насколько он самодостаточен. Мы сами ответственны за себя и за свой выбор.
Чувствовали ли вы себя в актерской профессии когда-либо, как ваша героиня в медицине? Очевидно, Надежда – умна, талантлива, бескомпромиссна даже, не боится высказывать свое мнение. Но в начале сериала она работает в не самой выдающейся клинике и не на самой выдающейся должности. И какая черта характера, на ваш взгляд, помогла ей выйти на новую ступень? А вам – в актерской профессии?
Человека двигают вперёд и помогают переходить на новые ступени: профессионализм, работоспособность, трудолюбие. Это относится и ко мне, и к моей героине.
На данный момент свободнее вы себя чувствуете все же в кино или в театре? И как расставляете приоритеты между двумя этими сферами?
Очень люблю и кино, и театр. По возможности, стараюсь совмещать обе сферы деятельности.
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