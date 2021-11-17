Ангелина Загребина: «Все женщины сильные. Просто многие ловко это скрывают»

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Исполнительница главной роли в сериале «Доктор Надежда» о работе на проекте телеканала «Домашний»

Анастасия Панина: «Несмотря на сильный характер и профессию – моя героиня прежде всего женщина»

13 ноября

Павел Вишняков: «Для меня «Женский доктор» – сериал, где я выдыхаю, потому что устал играть бесконечных ментов»

Исполнитель роли совладельца клиники Игоря Гордеева – о погружении в медицинскую тематику, актерскую профессию и сопутствующую ей популярность