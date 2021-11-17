Ангелина Загребина: «Все женщины сильные. Просто многие ловко это скрывают»

В сети вышел второй сезон веб-сериала про российский киберспорт «Изи катка», новые серии можно посмотреть Вконтакте. В этот раз создатели решили осветить несколько щекотливых тем, в частности — сексизм в киберспортивных дисциплинах. Как объяснил режиссер проекта Кирилл Алехин, они попытались разобраться: почему среди геймеров больше 40% — девушки, а в киберспорте их всего 2-3%? В качестве главной героини выбрали Дилю (Акиру) из первого сезона, которую сыграла Ангелина Загребина. Между прочим, по популярности Акира уступает лишь коллеге по первой «Изи катке» Осирису (Анвар Халилулаев).
Мы поговорили с Ангелиной Загребиной о том, как она восприняла новость о ведущих позициях во втором сезоне, полюбила ли киберспорт, и правда ли, что к роли ее готовила именитая киберспортсменка?
фото: пресс-служба проекта
Как вы попали в первый сезон «Изи катки»? Чем он вас заинтересовал?
Пробы. Все как всегда. Не скажу, что после прочтения сценария я загорелась желанием сняться в сериале и исполнить роль предлагаемого персонажа. Скорее всего, это был вызов самой себе: смогу ли я поймать новый для себя жанр? Мною двигало любопытство.
Во втором сезоне поменялся актерский состав, а история полностью сосредоточилась на вашем персонаже. Не боялись такой ответственности?
Кирилл твердо сказал, что это другая «Изи катка». Но мне было важно, чтобы Акира не начинала свой путь сначала, а оставалась тем же человеком, что и в первой части. Конечно, чувствовала большую ответственность перед всей нашей группой во время, например, комедийных эпизодов. Порой сложно было поймать ритм сцены, и мы зависали минут на пять, а это очень много для кино.
Честно скажу, ожидал продолжение сюжета первого сезона, так как хотелось увидеть, как МБОУ СОШ всем наваляют и одержат победу. Не скучали по коллегам из первого сезона?
По коллегам не скучала, потому что мы всегда на связи. С новым составом дискомфорта не испытывала, так как команда собралась отличная — и со многими я была знакома еще до начал съемок. Арина (Маша) — моя однокурсница, Илья (Прайм) – выпускник нашей мастерской, Саша (Крис) училась на параллельном курсе в училище. Поэтому съемки проходили в спокойной и веселой обстановке.
Диля, кстати, другая во втором сезоне. Она напоминает другого персонажа из предыдущего сезона. Она такой изначально была?
Если вы говорите об Осирисе, то я боялась, что она скопирует его – поведение и отношение к близким, самой себе. Точно можно сказать следующее: Диля выросла, и появились новые проблемы. Если в первом сезоне Диля была бунтующим подростком, и главной моей задачей было вредничать, язвить, провоцировать, то сейчас она хочет, чтобы ее услышали. Но это все тот же человек, который просто не умеет вести диалог и все время защищается.
фото: пресс-служба проекта
Мне рассказали, что ко второму сезону вы готовились как-то по особенному. Вас действительно готовила известная киберспортсменка?
Одним из важных моментов участия в проекте стала возможность обсуждения героини совместно с режиссером. Представляете мою радость, когда он сказал, что мы будем вместе придумывать ее поступки и какие-то поворотные моменты в сюжете?! Конечно, я не писала сценарий и не рисовала раскадровку, но мы постоянно находились в контакте и творили.
Что ещё меня обрадовало, так это подготовка к роли. Меня готовила Даша Щепелькова, которая в Warface известна под ником «Куница». Она несколько лет профессионально играла, потом комментировала турниры и знает всю внутреннюю кухню киберспорта. Даша сама из Санкт-Петербурга — и так совпало, что у меня в городе к тому моменту проходили съемки. Мы воспользовались этим шансом. Даша не вырастила из меня киберспортсменку, так как это очень кропотливая работа на несколько тысяч часов. Но мы нашли точные штрихи, которые сделали Акиру настоящей. А главное, Даша помогла понять довольно важные аспекты жизни киберспортсменов: от аскетизма до целевых установок. Пришло понимание некоторых предрассудков, которые присущи не только киберспорту, но и другим отраслям. Например, сексизм.
Если говорить о сексизме, то на сегодня тренд на сильных женских персонажей во всем мире. В России мы это видим по сериалам «Хороший человек», «Чики» и другим. Дилю тоже можно перечислить к таким героиням, так как она дерзкая, волевая и независимая. От нее так и веет свободой. Вы с ней похожи?
В киберспорте сексизм есть. Практически всех девочек парни не воспринимают всерьез, не считают равными себе. «Девчонка? Да что она может? Не будем мы с ней играть и точка!», – подобные высказывания можно услышать часто. И это касается не только кибер- или других направлений спорта, но и других специальностей, отраслей деятельности человека.
Но мне кажется, что все женщины сильные. Просто многие ловко это скрывают. У Дили не получается. Она даже еще не женщина, а скорее «пацаненок». Думаю, волей и ощущением свободы мы с ней похожи, но не более.
После подготовки с профи смогли втянуться в киберспорт? Может начали следить за турнирами, играть?
После первой «Изи катки» я пробовала играть в PUBG Mobile. Вообще у меня проблемы с техникой, и я стараюсь близко к ней не подходить. И это до тех пор, пока не научусь пользоваться ею аккуратно. А компьютерные игры для меня скучны.
Давайте теперь вы расскажете о себе. Ваш взлет начался в 2019 году — и продолжается. Всегда ли мечтали стать актрисой? Может родители видели в вас кого-то другую?
В школе я совсем не училась. Мне было скучно. Занималась в творческой студии, но быть актрисой не планировала, а смогла себя так назвать только после получения диплома. Правда, сейчас вспоминаю, что постоянно думала о кино. Особенно о том, как оно устроено. Все увиденное — мысленно превращала в сцены из фильма. Не скажу, чего именно я хочу сейчас: все еще нахожусь в поиске. Главное, что родные поддерживали.
фото: пресс-служба проекта
Скоро мы должны увидеть вас в спортивной драме «Последний аксель», где вы уже пробуете себя в качестве фигуристки. Так совпало, что вновь будут касаться темы сильных женщин или же для вас важно играть таких персонажей и донести какой-то месседж?
Наверное, в 2021 году я должна была быть сильной, уверенной в себе и твердо стоять на ногах. Почему? Это был мой выпускной год. Бывает трудно скрыть свое отношение к миру. Кто-то во мне увидел искру, которая подходит для роли в их картине. Я не могу назвать себя «женщиной в сапогах» на 100%, так как во мне нежности, легкости, сексуальности столько же, сколько ненависти, обиды и равнодушия.
Я только начинаю свой путь, который потребует от меня больше усилий в проработке характеров персонажей. Хочется быть разной и удивлять. Надеюсь, что так и будет.
Последний вопрос: ждать ли нам встречи с Осирисом, Анубисом и другими ребятами?
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