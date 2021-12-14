Артем Ткаченко: «Я привык не оглядываться назад, что бы ни случилось»

В онлайн-кинотеатре KION 15 декабря выходит киносторис «В раю мест нет». Проект рассказывает о бывших любовниках, которые оказываются на месте падения метеорита и возвращаются к своему прошлому со всеми его ошибками, но теперь есть возможность их исправить. Мы поговорили с исполнителем главной роли Артемом Ткаченко о сложносочиненных проектах, популярности фантастики, ностальгии и экспериментах, от которых невозможно отказаться.
фото: akter1.ru
«В раю мест нет» — проект, сделанный на стыке жанров. Вроде бы история влюбленных, мелодрама, но есть там и некий фантастический, и философский аспект. Чем вас привлек этот проект? И как вы вообще относитесь к тому, что все чаще фильмы и сериалы нельзя отнести только к одному жанру. Нравится ли вам эта тенденция как актеру?
Этот проект привлек в первую очередь историей, которая отлично написана и представляет собой изучение человеческих жизней на разных ее этапах. Что происходит с человеком после осознания ошибочного выбора? Как бы он поступил, будь у него возможность пойти в той или иной ситуации другим путем? Такие вопросы встают перед героями проекта, в частности перед моим персонажем, геологом Андреем. Что касается стыка жанров, то он не сегодня появился на свет. В мировом кино жанровый микс — понятие устоявшееся и не в России придуманное. В последние годы комедии, например, все чаще смешивают с драмой, а также появляются триллеры с элементами хоррора. Мне как актеру в сложносочиненных проектах участвовать, естественно, интереснее. Это же в первую очередь профессиональный вызов.
Скорее, так складывается моя фильмография, что подавляющее количество проектов последних лет так или иначе связаны с фантастикой. Возможно, это современный тренд. Кинематографисты обращаются к фантастическим сюжетам, чтобы погрузиться в нереальный мир, исследовать потаенные уголки собственной фантазии. С этим связана и популярность научной фантастики, и направления фэнтези — излом реальности, заигрывание с условностями, которые могут быть в будущем, а могут и не быть. Участие в таких проектах, с одной стороны, увлекательно, с другой стороны, сопряжено с разного рода сложностями как сценарного, так и съемочного характера.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
«В раю мест нет» затрагивает тему путешествия во времени, второго шанса. Вы бы хотели что-то изменить в своей жизни? И если да, то в какой период времени хотели бы вернуться?
Сложный вопрос. С одной стороны, я привык жить по принципу «не оглядывайся назад, что бы ни случилось». И поэтому, скорее, вряд ли бы воспользовался условной машиной времени, появись она в доступе у человечества, чтобы изменить какие-то события, которые я пережил, или слова, мною сказанные. С другой стороны, существовать в крайней степени категоричности нелегко. Наверняка, многие из нас хоть раз в жизни, но задумывались о том, что было бы если… Признаюсь, я не склонен к излишней ностальгии, но порой такие эпизоды случались. Но к какому периоду времени они относятся, точно не скажу.
На платформе KION проект выйдет в двух форматах - как полнометражный фильм, и как киносторис (веб-сериал из коротких серий). Ощущалась ли такая двуформатность на площадке или во время подготовки проекта? Сами вы для себя разделяете ли кино на фильмы, сериалы, короткие веб-сериалы, другие форматы?
Это, скорее, вопрос к некому позиционированию проекта. Во время съемочного процесса никаких особенностей в связи с грядущей двуформатностью этой истории лично я не приметил. Это был полноценный кинопродакшн — и по уровню подготовки материала, и по уровню съемок и подходов членов съемочной группы. Безусловно, я разделяю кино на фильмы и сериалы, все-таки у них разная структура подачи истории. Особых предпочтений у меня нет. Я люблю ходить в кино, чтобы знакомиться с новинками проката, хотя и удается это не так часто, как хотелось бы, из-за большой занятости на съемках. В поездках и перелетах, конечно, предпочитаю смотреть сериалы — мне они кажутся более мобильными, это контент, который не так остро нуждается в визуальном масштабе, как широкоформатный фильм.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
На «В раю мест нет» вы впервые работали с режиссером Эдуардом Бордуковым, известным, прежде всего, за счет спортивного кино. Не было ли опасений, что он может не справиться с мелодрамой, где практически нет экшна? В принципе, соглашаясь на работу с тем или иным режиссером, изучаете ли вы его опыт, фильмографию?
Тут надо понимать, что я — приглашенный на проект актер, который ознакомился со сценарием и прошел кастинг. Поэтому в первую очередь меня в эту фантастическую мелодраму привела история и, в частности, трансформация моего героя, которая с ним происходит по ходу пьесы. Сложно сравнивать жанры, с которыми работал режиссер, и строить гипотезы в отношении того, справится он или нет с новым для себя вызовом. Но важно другое: хорошо, качественно скроенную историю, исполненную в абсолютно любом жанре, мало какой режиссер сделает хуже. Скорее улучшит, внеся косметические правки уже на площадке или благодаря некоторой импровизации, которую предложит актер — в основном это, конечно, касается диалогов.
А как на «В раю мест нет» работалось с партнершами? Учитывая, что там есть и эротические сцены. Снятые, правда, на мой взгляд, довольно скромно, причем мне даже показалось, что в них участвовали дублеры. Приоткроете секрет?
Мне довелось работать на площадке с удивительной актрисой Екатериной Вилковой. Это по-настоящему талантливая актриса и просто обворожительная женщина, работать с которой было легко и непринужденно. Эротические сцены в истории есть, но их не так много — все-таки основной акцент на другом. Безусловно, затрагивать чувственный план и обнажаться в кадре — задача не из простых. Но мы подошли к ее реализации со всей ответственностью и уважением — как перед друг другом, так и перед командой. Производственные секреты раскрывать не будем, все увидите на KION.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
Чего лично вам как востребованному артисту не хватает сейчас в российском кино?
Наверное, будучи именно что востребованным артистом, мне часто не хватает по-настоящему цепляющих за живое историй, закрученных сюжетов с яркими, живыми диалогами. И, конечно, редко попадается такое, что герой, которого предлагают сыграть, действительно обладает сложным, неоднозначным характером и интересным бэкграундом, который бы раскрывался по ходу повествования. В остальном, можно сказать, что всего хватает.
Кстати, насчет востребованности. В последние годы проекты с вашим участием выходят один за другим. Как вы успеваете сниматься в таком количестве проектов, да еще и экспериментировать в театре? Есть ли какая-то роль или предложение мечты, ради которых вы бы отказались от всех других проектов и на год или даже больше сосредоточились бы только на одном?
Не сказал бы, что ради одной роли мечты готов бросить все остальные. Пожалуй, конкретной роли или, точнее сказать, образа или амплуа, выделить бы не смог. По поводу количества проектов, в которых удается сниматься — такую занятость диктует среда. Развиваются российские онлайн-платформы, кинопроизводство после сложного 2020 года только-только возвращается в привычный ритм и объем. Все это накладывает последствия на количество предложений и, как следствие, большое количество съемочных дней, в которых я оказываюсь задействован. Ну и, естественно, между съемками и театром приходится разрываться, ведь эксперименты на сцене — то, от чего я вряд ли когда-нибудь откажусь.
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