Артем Ткаченко: «Я привык не оглядываться назад, что бы ни случилось»

анонс

9 декабря Николай Хомерики: «Откуда взяться новому Хомерики, если старый с трудом находит деньги на кино?» Режиссер о фильме «Море волнуется раз» и затяжном возвращении в Россию авторского кино

25 ноября Максим Виторган: «Сериалы — отдельный вид искусства, смесь большого американского романа и кино» Знаменитый артистом — о «культуре отмены», «женской режиссуре» и о том, как он решил заняться шоураннерством

23 ноября Лорелей Бове: «Я буквально влюбилась в эту историю и очень хотела работать над "Энканто"» Художник-постановщик 60-ого полнометражного фильма компании Disney о том, как создавался анимационный мир