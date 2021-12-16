Даниил Страхов: «Как роль рождается — это тайна»

анонс

14 декабря Артем Ткаченко: «Я привык не оглядываться назад, что бы ни случилось» Исполнитель главной роли в киносторис «В раю мест нет» – о путешествии в прошлое, фантастике и экспериментах, от которых невозможно отказаться

9 декабря Николай Хомерики: «Откуда взяться новому Хомерики, если старый с трудом находит деньги на кино?» Режиссер о фильме «Море волнуется раз» и затяжном возвращении в Россию авторского кино

25 ноября Максим Виторган: «Сериалы — отдельный вид искусства, смесь большого американского романа и кино» Знаменитый артистом — о «культуре отмены», «женской режиссуре» и о том, как он решил заняться шоураннерством