Джессика Хэнвик: «Киану Ривз - застенчивый тихий парень с очень нежной душой»

анонс

16 декабря Даниил Страхов: «Как роль рождается — это тайна» Звезда «Знахаря» о взаимоотношениях с медициной, актерских традициях и о многом другом

14 декабря Артем Ткаченко: «Я привык не оглядываться назад, что бы ни случилось» Исполнитель главной роли в киносторис «В раю мест нет» – о путешествии в прошлое, фантастике и экспериментах, от которых невозможно отказаться

9 декабря Николай Хомерики: «Откуда взяться новому Хомерики, если старый с трудом находит деньги на кино?» Режиссер о фильме «Море волнуется раз» и затяжном возвращении в Россию авторского кино