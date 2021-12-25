Лина Миримская: «Изменения в жизни фатальны, и только со временем ты понимаешь, что это был выход»

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Актриса о работе в новой «Матрице»

Джессика Хэнвик: «Киану Ривз - застенчивый тихий парень с очень нежной душой»

Звезда «Знахаря» о взаимоотношениях с медициной, актерских традициях и о многом другом

14 декабря

Артем Ткаченко: «Я привык не оглядываться назад, что бы ни случилось»

Исполнитель главной роли в киносторис «В раю мест нет» – о путешествии в прошлое, фантастике и экспериментах, от которых невозможно отказаться