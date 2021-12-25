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Лина Миримская: «Изменения в жизни фатальны, и только со временем ты понимаешь, что это был выход»

интервью >>
25 декабря 2021
На видеосервисе START 24 декабря вышел сериал «Сестры» – драмеди о том, как совершенно не похожие друг на друга родственницы объединяются для управления исконно мужским автосервисом, который завещал им отец. Одну из главных сестер – совершенно лишенную амбиций руководителя учительницу Ольгу – сыграла актриса Лина Миримская. Мы поговорили с ней о ее эксцентричном амплуа, попытках не допустить повторения известных образов, сестринской силе на съемочной площадке и собственных амбициях лидера.

Лина Миримская: «Изменения в жизни фатальны, и только со временем ты понимаешь, что это был выход»
фото: пресс-служба видеосервиса START

Как в вашей жизни появились «Сестры» и, на ваш взгляд, повлияла ли на ваше утверждение в этот проект слава «Иванько»?

С «Сестрами» – удивительная история, мы со всей креативной командой, режиссером Ильей Силаевым, актерами будто бы нашли друг друга. Я попала на проект практически накануне съемок, буквально за день до моей смены. И с первых минут проб мне понравился Илья, с этого все и началось. Хотя я шла на этот проект несерьезно, думала – ну вот еще одна учительница, приехали. Но Илья вместе с креативной группой увидели именно меня, а не Валентину Иванько, хотя и она, наверное, повлияла на мое утверждение – думаю, продюсеры соглашались на мое участие в этом проекте не без бэкграунда в виде того сериала.

В таких проектах, как «Сестры», где нужно показать одну семью, всегда непросто найти актерский состав. Особенно если учесть, что вы появились буквально за день до съемок, как складывались ваши отношения с экранными сестрами в исполнении Анны Котовой-Дерябиной и Ангелины Стречиной?

Вы правы, что это всегда непросто, и я даже спрашивала нашего креативного продюсера Стаса Гунько, почему он утвердил именно нас – мне казалось, что мы втроем совершенно с разных планет. И он ответил: «Вы действительно разные, но в вашем взгляде было что-то одно». Я тогда просто обалдела от этого. А потом мы, несмотря на разность, непохожесть характеров, темпераментов, сошлись, как и вся группа, в юморе. Это очень объединяющее качество! А еще у меня есть история, которая хорошо описывает контакт, возникший между нами не только в кадре, но и в жизни. Когда мы уже снимали финальные сцены, хорошо сработались не только между собой, но и со всей группой, я пришла в своем обычном настроении, со всеми поздоровалась, обсудила рабочие вопросы. А к съемкам сцены уже готовилась Аня Котова-Дерябина, и я подхожу к ней, здороваюсь, мы, как обычно, шутим, и вдруг она говорит: «У тебя как будто какая-то тайна». А я же вообще ничего необычного не делаю! И это меня так удивило, потому что у меня действительно была тайна, о чем я ей сказала, но, конечно, не раскрыла, это же тайна. А через какое-то врем приходит Ангелина, которая очень сдержанная, более холодная, чем мы, и в жизни, и в нашем сериале ее героиня такая, и тоже через секунда говорит: «Что с тобой сегодня?» А я просто стою, ничего особенного не происходит. И думаю, что из всей группы только две мои «сестрички» видят меня по-настоящему, замечают какие-то внутренние изменения. И это меня очень поразило. Мы друг с другом все время обсуждали, как удивительно у нас сложилось партнерство – на уровне химии. Это же просто чудо!

Несмотря на то, что «Сестры» – сериал про женщин, и режиссером, и шоураннерами проекта выступают мужчины. Не было ли у вас какого-то недопонимания? Желания – вместе с Анной и Ангелиной – сказать: «Ну, мужики, так не делают».

Таких вопросов вообще не возникало. Команда «Сестер» – это приколисты, у которых есть юмор, талант и бешеная энергетика. А еще они – очень хорошие психологи. И, думаю, это качество одинаково работает и на женщин, и на мужчин. Знаете, иногда говорят «настроен на тонкие струны». Вот наш режиссер Илья – один из таких людей. Они могут понять, увидеть тебя – не как женщину, а прежде всего как человека.

Лина Миримская: «Изменения в жизни фатальны, и только со временем ты понимаешь, что это был выход»
фото: пресс-служба видеосервиса START

Тем не менее сейчас в российском кино появляется все больше женских историй, реализуемых, в том числе, и за счет актрис разных возрастов и органики. Вы чувствуете эту тенденцию? И устраивает ли вас диапазон предлагаемых вам ролей – все-таки на уровне сценариев вы видите больший массив проектов, чем мы вместе со зрителями.

Даже не знаю, что сказать про диапазон. Конкретно мне повезло в том, что у меня такая внешность, что я могу сыграть органично любой возраст. Ну от 28 до 40 точно. Я бы и мужчину с удовольствием сыграла! Но вообще тенденция, когда есть много женских ролей для разных прекрасных актрис – хорошая.

Просто раньше женщина была больше на вторых ролях – мать, жена, любовница.

Наверное. Я просто никогда не чувствовала себя ущемленной женщиной, мне не понять феминистические настроения, вы же туда примерно клоните?

Ну не только я. Есть все же тенденция?

Да! И я в этой тенденции вижу позитив. У нас теперь равные права. Хотя женщины и раньше, например, занимали руководящие должности, только не говорили об этом, а теперь говорят, и это хорошо. Всё встает на свои места. И в этом смысле есть позитив, что женщины и мужчины в равных позициях, как люди.

А вы бы могли управлять мужским коллективом, как ваша героиня вместе с сестрами?

Во мне в последнее время просыпаются руководительские черты, организаторские. Так что, в целом, я могла бы. Мне главное знать, кто и что должен делать. И если мне это интересно, то да, я не боюсь никакой работы и думаю, у меня есть лидерские качества.

Кажется, в этом вы совершенно не похожи на своих героинь.

Это так.

Но почему вам, как вы считаете, предлагают, в основном, роли таких воздушных учительниц?

Вы, кстати, не представляете, сколько после «Иванько» мне приходило сценариев с предложением сыграть учительницу! Наверное, потому, что получился успешный образ, своеобразный, но позитивный, очень многим он зашел. Некоторые женщины увидели в нем себя, свои проблемы со стороны. Тут еще, кстати, важно, что в моей Валентине нет агрессии. Она больше удивляется тому, что с ней происходит, нежели злится и рушит всё вокруг. Поэтому, наверное, роль и вызвала такой резонанс – давайте-ка ее еще на одну учительницу, пусть сыграет всех учителей. Это абсолютно нормальный, пусть и типичный, подход для индустрии. И в этом контексте, конечно, роль Ольги в «Сестрах» для меня была рискованной в плане сравнения с Валентиной, не хотелось повторять эти образы даже внешне, хотя времени было немного, – так, например, у Ольги появилась челка. Но нужно же было и внутренне обозначить эти различия, а куда порой деться от своих жестов, мимики, особенно, когда нервничаешь. Так что я очень переживала.

Лина Миримская: «Изменения в жизни фатальны, и только со временем ты понимаешь, что это был выход»
фото: пресс-служба видеосервиса START

Но получилось, мне кажется, совсем в иных тонах сыграть, хотя вы же могли – особенно за счет профессии Ольги – просто пойти по тем же стопам.

Вроде да, я даже в какие-то моменты думала – сколько пересечений. Но в то же время это совершенно другой персонаж. Хотя она тоже не может особо злиться, у нее много похожих качеств – она нежная, добрая, тоже несчастная в том, что у нее нет личной жизни. С мамой, правда, не живет.

Вы погружены в индустрию, не возникает ли у вас желания стать шоураннером проекта и сыграть в нем какую-то совершенно иную роль?

Как раз сейчас я думаю именно об этом. Ничего конкретного, правда, пока сказать не могу, потому что мы только начинаем, но уже есть один театральный проект. У меня так много всего внутри бурлит, столько ресурсов. Конечно, хочется быть свободной, максимально не зависеть ни от кого в творчестве. И создавать много интересных образов, потому что очень много интересных людей вокруг.

Ну и это же тоже тенденция, что многие артисты сейчас получают возможность выходить за рамки своего амплуа за счет количества контента, который снимается, развития частных инициатив, в том числе в театре. Индустрия дает возможность выйти за рамки только актерского существования, все-таки это очень тяжелая профессия.

Временами – очень. И, например, «Сестры» для нас были непростым проектом, потому что мы сняли 20 серий не за полгода, а за 3,5 месяца, были бешеные темпы. Но ребята, которые создавали сериал, не могли сделать плохо. Можно было плюнуть на все и сделать как сделается, обвинив всех в недостатке времени. Но мы все настолько любим свою профессию, что не могли позволить потерять в качестве, делали все по-настоящему, пусть и в тяжелых условиях.

Для вас самой «Сестры» все же о чем? Это противостояние женщин и мужчин, история семьи или самоидентификации каждой из вас?

Знаете, это как надежда на счастье. В начале мы можем не понять, что это оказывается счастьем. Какие-то изменения в жизни фатальны, воспринимаются как драма, и только со временем ты понимаешь, что это был выход. Просто ты вышел из зоны комфорта, поэтому это было равносильно смерти. И тут такая же история – эти девочки живут, как живут, недовольные, может, своей жизнью. Ни у кого нет настоящих отношений, любви – простых вещей, которые делают людей счастливыми. И так получается, что трагедия их сводит вместе. Ни у кого, кроме Ирины, нет амбиций руководить, но и она добилась больших успехов, поэтому управление провинциальным автосалоном – для нее тоже травма. Ольга учит детей, она ушла в гонку за звание «Учителя года» и ищет в этом счастье, но на самом деле оно же не там. И у Маши тоже своя история – она стала злая, недовольная, хотя такой не была, просто смирилась с тем, что жизнь – боль. И нестандартная ситуация вытащила наших героинь из зоны комфорта, дала возможность проявить себя, хотя они, вроде бы, и не думали об этом. Но общаясь с новыми людьми и проявляя себя в новых качествах, они понимают, что все было не так страшно, и оказалось даже хорошо, стало для них движением вперед – прежде всего, личностным.

Все-таки нужно выходить из зоны комфорта?

Можно даже дальше идти – не создавать себе эту зону, чтобы в любой момент выйти куда угодно, потому что иначе можно выйти только в окно.

«Сестры» на видеосервисе START с 24 декабря.


Маша Токмашева
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Лина Миримская: «Изменения в жизни фатальны, и только со временем ты понимаешь, что это был выход» фотографии
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