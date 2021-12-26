Пол Беттани: «В нас есть ужасный инстинкт: радоваться, когда известные личности совершают ошибки»

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25 декабря

Лина Миримская: «Изменения в жизни фатальны, и только со временем ты понимаешь, что это был выход»

Исполнительница главной роли в сериале «Сестры» – о женском взаимопонимании на съемочной площадке, попытках уйти от роли в «Иванько» и собственных лидерских амбициях